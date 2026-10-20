金管局首席经济学家：随着人工智能生产力效益显现，货币政策或将转向宽松

Edward Robinson 表示，这要求央行采取“渐进、依赖数据的方法”

在通胀风险上升的背景下，金管局于今年4月和7月收紧了货币政策，随后在10月份维持政策设定不变。 图片来源：CMG

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【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 首席经济学家 Edward Robinson 周二（10月20日）表示，一旦人工智能带来广泛的生产力提升，各国央行或许能够放松货币政策，但由于人工智能投资热潮正在刺激需求，目前应保持适度的紧缩政策。

他表示，虽然人工智能相关投资正在推动经济增长，但该技术尚未在更广泛的经济领域带来显著的生产力提升。

在2026年北京金融街论坛上发表讲话时，Robinson 警告称，误判这一转型过程可能带来风险，并呼吁对货币政策采取渐进、依赖数据的方法。

因应通胀风险上升，金管局于今年4月和7月收紧了货币政策，之后在10月维持政策设定不变。

在10月14日发布的最新货币政策声明中，该央行警告称，如果人工智能相关热潮产生更广泛的经济溢出效应并推高单位劳动力成本，国内通胀可能保持高位。

尽管如此，Robinson 指出，人工智能热潮对亚洲尤其有利，今年由人工智能驱动的电子产品占该地区出口增长的70%以上。

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除了制造业产业群，包括中国在内的亚洲经济体也在人工智能技术发展方面取得进展，范围涵盖从先进芯片到大型语言模型。

然而，兼任金管局副行长（经济政策）的 Robinson 表示，生产人工智能相关技术的行业的增长，主要由投资增加和对现有资源的更密集使用所驱动，而非效率的提升。

他指出，新的数据中心正在建设，先进设备的使用更加密集，工人和机器实际上是在“更努力地工作”，而不是“更聪明地工作”。

“人工智能在更广泛经济体中的扩散速度比个人电脑和互联网更快，”他说。“虽然早期证据表明在特定应用中存在效率提升，但要确定整个经济生产力的决定性提升还为时过早。”

尽管如此，Robinson 指出，随着时间的推移，人工智能有潜力带来巨大收益，并将其与一个世纪前电力的引入相提并论。

他说，电气化带来的生产力效益，只有在工厂和工作流程围绕该技术进行重新设计之后才变得显著。

他补充道，同样地，在人工智能的全部经济效益显现之前，可能需要广泛的采用、对技能和基础设施的投资，以及组织运营方式的改变。

Robinson 援引经济合作与发展组织的估算表示，在足够广泛的采用和适当的投资下，人工智能可将全要素生产率的年增长率提高多达0.6个百分点。

他指出：“这可以有效地抵消亚洲人口老龄化和其他结构性不利因素带来的负面影响。”