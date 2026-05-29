调查：近半数亚太地区富裕人士预计市场将崩盘或回调，计划转向现金资产

受访者亦将经济衰退列为一大担忧

除了投资组合的结构性转变，该研究还揭示了在跨代财富规划与继承方面的矛盾之处。 图片：YEN MENG JIIN, BT

[新加坡] 私人银行 Lombard Odier 的一项研究显示，近半数亚太地区 (Apac) 的高净值 (HNW) 投资者预计未来三年内市场将出现回调或崩盘，同时有超过五分之二的投资者计划在未来12个月内将资金转移至现金及高流动性资产。

这项年度2026亚太地区研究汇编了该地区超过390名、净可投资资产至少为100万美元的投资者数据。研究发现，48.1%的区域内富裕投资者将市场崩盘视为其投资组合面临的主要威胁。

为应对这些担忧，目前未持有现金或高流动性资产的投资者中，有43.7%计划在未来12个月内将资金配置于此类资产——这是所有资产类别中记录到的最高入市意向。

周四（5月28日）发布的这份研究报告称：“在地缘政治和宏观经济充满不确定性的时期，能够快速取用投资变得极具吸引力，因此这不足为奇。”

报告补充道：“此外，亚太地区部分市场近期经历了利率波动和重大监管变革，这些都强化了对灵活性的需求。”

受访者亦将经济衰退列为一大担忧，有53.5%的受访者表示这是其投资组合面临的最大风险。

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目前，73.7%的受访者在现金及高流动性资产方面保持着积极配置。在这部分人群中，38.9%计划在未来一年进一步增加现金持有量，而26%则打算减少相关敞口。

研究指出了各区域中心之间的地域差异。在中国，半数受访者打算增加其流动性现金缓冲，其中20.8%的受访者表示将大幅增配10%或以上。

相比之下，澳大利亚的投资者则普遍“对其当前配置表示支持和满意”，有53.3%的受访者表示不会改变目前在现金及高流动性资产方面的配置。

Lombard Odier 亚洲区首席投资官兼投资方案主管 John Woods 表示：“波动性和结构性变化是当今投资格局的一部分。”

“在这样的环境下，严谨的资产配置、多元化投资和积极的监控对于保持长期韧性至关重要。”

研究指出，长期被视为避险资产的黄金，也可能因投资者的多元化需求而受益。

在受访投资者中，30.9%目前持有黄金头寸，而这部分人群中有46.3%表示计划在未来12个月内增加配置。

新的购买需求主要集中在中国和菲律宾，在这两个市场，分别有42.9%和36%尚未持有黄金的投资者计划开始购买黄金。

然而，在新加坡等其他市场，只有16%的投资者计划开始投资黄金。整个区域建立新黄金头寸的意愿仍然有限，仅为25.9%，这可能表明投资者认为金价正在高位企稳。

财富规划中的矛盾

除了投资组合的结构性转变，该研究还揭示了在跨代财富规划与继承方面的矛盾之处。

尽管对64.2%的区域内家庭而言，跨代财富保值仍是其首要任务，但仅有16.9%的受访者表示，其家族成员就财富的共同愿景和目标完全达成了一致。

此外，42.4%的亚太地区高净值人士在完全没有正式或非正式家族治理结构的情况下运作。

研究发现，成熟的家族企业领导者与其继承人之间的行为鸿沟也在扩大。

尽管该地区的投资者普遍将财富保值放在首位，但年轻一代却被广泛认为准备最不充分。29%的受访者指出，下一代缺乏兴趣和准备是实现有效继承的关键障碍。

只有26.9%的受访者表示已制定了完整的继承计划，而39.4%的受访者则没有任何形式的继承规划。

Lombard Odier 亚洲区财富规划主管 Louisa Loo 表示：“成功实现财富传承的最大风险，很少是由市场驱动的。”

“这些风险来自于治理、沟通和继承规划方面的欠缺——家族成员虽然认识到这些领域的重要性，却迟迟未能建立起合适的架构并展开必要的对话。”

不过她也表示，近来“继承规划已成为家族内部、整个金融行业以及不同司法管辖区政策制定者之间一个更加开放和被广泛讨论的话题”。