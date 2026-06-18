新任美联储主席Kevin Warsh是披着鸽派外衣的鹰派吗？

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Warsh的立场听起来比其前任Jerome Powell更为鹰派，并强调了“物价稳定”的重要性

Warsh简短的政策声明表明，央行的口风将比市场以往习惯的更紧。 图片来源：路透社

【华盛顿特区】美联储主席Kevin Warsh于周三（6月17日）在这家央行烙上了自己的印记，但这并非美国总统Donald Trump在任命这位新主席时所期望的鸽派作风。

甚至可以说，Warsh的立场听起来比其前任Jerome Powell更为鹰派，他强调了“物价稳定”的重要性——这通常是主张抗击通胀和加息的鹰派人士的口号。

Warsh改变了美联储的基调，并非通过改变其利率立场，而是通过发布一份异常简练的政策声明。这份声明删除了以往美联储主席（包括Powell在内）声明中常见的详细分析和预测内容。

这份仅114个词的声明，篇幅不到Powell五月份最后一次声明的一半，这明确预示着，在Warsh的领导下，美联储将成为一个比现代市场所习惯的更加守口如瓶的机构。

聚焦通胀

然而，无论是公开还是私下，Warsh都必须处理许多Powell在其任期末期所面临的同样问题。这些问题包括通货膨胀，以及联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee）内部在如何应对通胀问题上的分歧。

委员会在6月份一致投票决定，将利率稳定维持在3.5%至3.75%的水平。所有委员对当前形势看法一致，正如声明第三段所言：“通胀率仍高于委员会2%的目标，部分原因在于供应冲击推高了包括能源在内的某些行业的价格。”

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但他们的一致意见也仅限于此。

在填写“点阵图”（dot plot）利率预测的委员中，有一半现在预计2026年将会加息。八名委员预计利率不变，另有一名委员认为未来将会降息。

“6月份的会议显然是鹰派的，”券商美国银行（Bank of America, BOA）全球研究部的经济学家在一份客户报告中写道。经济学家们指出，不仅有九名官员预计今年将加息，而且大多数官员也上调了他们的通胀预测。美国银行的经济学家补充说，该声明大大增加了2026年加息的可能性。

受加息担忧影响，声明发布后股市大幅下挫。不过，在尾盘交易中，抛售势头似乎有所缓和。

促使美联储多数官员从年初的鸽派立场转变为当前鹰派基调的催化剂，是伊朗战争及霍尔木兹海峡关闭所引发的能源冲击。

随着石油期货价格大致回落到美国开始轰炸德黑兰之前的水平，加上重开海峡的协议已经达成，这一催化剂可能已被消除。最近的这轮通胀或许只是战争时期的短暂波动。不久之后，鹰派可能再次变回鸽派。

“为每件事都成立一个工作组”

在新闻发布会上，Warsh表示他已下令审查美联储的许多惯例，包括其衡量通胀的方式。美国银行的经济学家将这种做法形容为“为每件事都成立一个工作组”。

首个将经历重大改变的做法似乎是沟通方式。

一位资深华尔街策略师指出，Warsh可能会终止央行官员利率预期调查，该调查于2012年在时任美联储主席Ben Bernanke的领导下启动。

“这将是一次缓慢的变革， 重点在于改变决策所依据数据的产生方式，”Louis Navellier在一封电子邮件评论中说。“第一个牺牲品将是‘点阵图’。我觉得我们刚刚看到的已经是最后一次了。”

与前任相比，Warsh在新闻发布会上的回答也更为简短。如果他想通过减少提供给市场的信息来戒除市场对央行政策的过度迷恋，他恐怕很难成功。

就像那些利用零星信息来揣测苏联政治变动的“克里姆林宫学家”一样，华尔街总能找到解读美联储的方法。

“从政策声明、‘点阵图’和新闻发布会可以清楚地看出，美联储的决策考量已经转变，从2026年初的‘我们是否应该降息’，转变为年中的‘我们是否应该加息’，”Fifth Third Commercial Bank的首席美国经济学家Bill Adams在一份客户报告中表示。