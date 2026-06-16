新任美联储主席Warsh面临坎坷之路，将主持其上任后艰难的首次利率会议

NEWS ANALYSIS

美国央行本周降息的可能性不大，但所有目光都聚焦于新任主席在决策后新闻发布会上将指明的方向。

【华盛顿特区】美国联邦储备委员会新任主席 Kevin Warsh 将于周三（6月17日）作为央行行长作出其首个政策决定。市场正密切关注他的首次表态，这可能会提振全球市场情绪，也可能使其受挫。

尽管市场普遍预期，在为期两天的会议结束后，他将维持利率在4.5%至4.75%的区间不变，但他在政策声明以及决策后新闻发布会上阐述的理由，可能会为今年下半年的全球市场定下基调。

美国与伊朗之间的谈判取得突破，导致石油期货价格暴跌，这极大地缓解了通胀压力，也减轻了 Warsh 面临的压力。

这反过来也使国债收益率略有下降。但能源策略师警告称，霍尔木兹海峡关闭所引发的石油和液化天然气短缺问题，不会因为美国副总统 JD Vance 上周五在瑞士的签字就凭空消失。

伊朗仍可能试图对通过海峡的船只征收通行费。即便船只可以顺利通行，要弥补因战争造成的数亿桶全球石油缺口也需要时间。随着消费者要求提高工资以应对物价上涨，而商家又不断提价以支付工资成本，通胀的自我实现循环可能已经形成。

上月接替 Jerome Powell 的 Warsh 处境棘手。他必须应对总统 Donald Trump。尽管 Trump 保证在提名 Warsh 前未向其寻求任何承诺，但他已明确表示希望美联储进一步降息。

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另一位由 Trump 任命的前白宫经济顾问 Stephen Miran，在上任理事的头六个月里，抓住一切机会附和总统的降息呼吁。

Warsh 还必须与利率制定委员会中的鹰派成员周旋，这些成员呼吁美联储为加息奠定基础。

Powell 也可能加入鹰派阵营，他已誓言将留在理事会，直到 Trump 停止对美联储的法律攻击。

最后，Warsh 还需应对债券市场，该市场已将2026年末的一次加息计入价格。

当然，市场往往是最强大的对手。如果他回到美联储早前的宽松倾向立场，就可能唤醒“债券义勇军”。

如果国债市场察觉到央行在对抗通胀方面变得松懈，市场本身就会通过推高收益率来接手这场战斗，即使在美联储降息或维持基准利率不变的情况下也是如此。

推动生产率增长

6月5日，在5月份就业增长数据意外强劲后，S&P 500指数大幅下跌。

就业市场的意外复苏——数据中心发展带来的提振似乎超过了人工智能取代工人所带来的拖累——被认为几乎肯定会导致加息，因为大宗商品和劳动力市场的双重紧张为通胀创造了理想条件。Standard Chartered（简称 StanChart）的经济学家表示，在所谓的“点阵图”上，可能有多达六位利率制定委员会成员会标出预期加息。

这些经济学家表示，如果在本周美联储政策会议后的几周内，有投票权的成员披露他们对未来加息的立场，这可能会对市场产生影响。

StanChart 的经济学家称，Warsh 本人可能倾向于降息，但在他的首次会议上不太可能力推这一立场。事实上，政策声明对利率前景的看法可能会变得明显中性。

但策略师们表示，Warsh 可能会在其他方面展现他的影响力。

StanChart 的经济学家预测：“声明中可能会加入这样一句话：‘生产率增长的回升，如果得以持续，可能会影响产出、就业和通胀的轨迹’。”他们还表示：“生产率增长是 Warsh 一直强调的一点，这将被视为 Warsh 将讨论略微推向鸽派方向的举动。”

对于股市而言，任何朝这个方向的推动都可能延续美伊协议达成后的释压性反弹——当然，前提是 Warsh 能以某种方式说服债券义勇军们接受这一点。