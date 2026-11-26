该风险投资家认为，他是阻止人工智能成为少数人专属领域的关键人物

很少有董事会像Nvidia一样，经历过如此动荡的两周。

在Jensen Huang承认与Megaspeed的一名高管有染几天后，Nvidia董事会便接受了他的辞职。Megaspeed是Nvidia的客户，美国官员怀疑该公司向中国走私芯片。在巨大的政治和媒体压力下，董事会接受了他的辞呈，并在事实查清前排除了他回归的可能性。

他们改变决定是正确的。Huang一直是推动前沿智能普及化的最重要力量，现在他将继续扮演这一角色。

希望他回归有三个原因。首先，他有提早并坚定地押注重要市场的往绩。我第一次见到Huang是在2013年，当时Nvidia的市值还不到100亿美元，我们在一个昏暗的会议室里见面。

当时我是一名初级投资银行家，激进对冲基金Starboard Value正在向Nvidia施压，要求其向股东返还更多现金。他恭敬地听取了激进投资者的意见，但却难以解释为何他应继续投资自己的业务。

Cuda是一款让Nvidia的图形芯片能够进行通用计算的软件，长期以来一直被视为一项昂贵的“奢侈品”。后来，由两位学者Andrew Ng和Geoffrey Hinton创立的实验室的研究人员发现，Nvidia的游戏芯片可以将人工智能研究速度提高许多倍。

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Huang将人力和资金从游戏领域转移出来，投身于他所谓的“零十亿美元市场”——即一个尚不存在的人工智能市场。2016年，他亲手将一台人工智能超级计算机DGX-1交付给了当时还是一个年轻非营利组织的OpenAI。大批订单在数年后才接踵而至。

他至今仍在亲自寻找这样的市场，并继续下注。2025年，我看到他一边分发巧克力曲奇，一边和他的经理们询问早期创业者Nvidia的产品缺少什么。小公司在几分钟内就能收到他的电子邮件回复。

第二个原因是信誉。Huang的判断多次被证明是正确的，以至于人们愿意听从他的话去冒大风险。他可以说服像台湾芯片巨头台积电 (TSMC) 这样通常保守的合作伙伴，在需求出现前数年就进行产能建设。

一位有能力的继任者或许能看到机会，但仍可能无法获得足够的支持。董事会可以任命一位新的首席执行官，但无法转移其赢得的信誉。

第三个也是最重要的原因是开放模型，任何人都可以下载、修改和运行——而这正是Nvidia的专长。开源是一个典型的自由主义理念，无论左翼还是右翼的政治家都应该支持它。

人工智能不能只为拥有巨大资源的人服务，也不应由少数几家公司来决定智能应该用在什么地方。开放模型让医院可以将患者数据保留在内部，也让小企业无需征得供应商的许可即可进行开发。

没有开放模型，整个经济体就只能向少数几家模型开发商“租用”智能，无论这些开发商多么出色。如此集中的权力应该引起所有人的担忧。

希望掌控本国人工智能的政府同样需要开放模型，但如今，最优秀的开放模型来自中国。而美国的模型仍落后一步。

执掌Nvidia的继任者会继承公司在开放模型上的商业利益，但面对惊人的投资规模和极快的发展速度，他仍可能会犹豫不决。

在Huang的领导下，Nvidia不仅训练了自己的开放模型，还支持了许多外部的开放模型开发者，并计划在五年内为此投入约260亿美元。

开放不应意味着毫无限制，因此Nvidia也在开发工具来测试模型并增加安全保障。但规则应该约束的是强大模型的传播方式和使用者，而不是模型的开发者。

在Huang离开期间，与我交谈过的创始人们担心他们失去了一位强大的盟友。然而即便在那时，他仍敦促我们继续为开放模型而奋斗。

这一切并不能为他的行为辩解，那是一次严重的判断失误。无论他的商业成就如何，关于利益冲突、信息披露和员工待遇的问题都应该得到独立调查。

对Huang复职的批评者提出了几点反对意见。其一，董事会在调查结束前就同意让他回归。但最初的决定是仓促的。董事会现在表示，在听取了美国高级官员的意见后，认为他的回归不会构成国家安全风险。

任何政府的说法都不应成为定论。他定于下周在参议院一个委员会作证，并且应该会面临关于出口管制的尖锐问题。如果董事会发现Huang在知情的情况下损害了美国利益，他当然应该再次离职。

另一个反对意见是，董事会向像我这样的活动家低了头。我的看法不同：董事会在了解更多情况后改变了主意，这正是董事会的作用所在，前提是有真正的保障措施。

目前，独立董事负责监督国家安全和出口管制风险，新设立的合规总监将向他们汇报。董事们还必须保护敢于发声的员工，并根据调查结果采取行动。

《经济学人》等媒体提出的最强烈的反对意见是，任何人都不是不可替代的，一家公司应该比其创始人更强大。

最终确实应该如此，Nvidia现在就应该规划其继任计划。但以规划为名强行进行更替是不合理的。有些人确实是杰出非凡的，Huang就是其中之一。

但这并不意味着他可以凌驾于规则之上。在我们的交谈中，他深感抱歉，显然非常痛苦，并决心做得更好。我相信他能够接受更严格的监督，并承担更重的责任。

Nvidia董事会让他回归是正确的，密切关注他也是正确的。他正在利用Nvidia的资金和自己的影响力，不仅是为了巩固美国在人工智能硬件领域的领先地位，也是为了阻止人工智能成为少数人的专属领域。

如果Huang失败了，那么可能只有少数几家美国公司能够构建前沿模型，而世界大部分地区则将基于中国的模型进行开发。©2026 The Economist Newspaper Limited. 版权所有

作者是一名美国投资者，她创立了风险投资公司Conviction。