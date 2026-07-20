OpenAI扩大新加坡团队，仍疲于应对亚太区激增的初创企业需求
未来几年，该公司将在新加坡承诺投入超过3亿美元，包括创造200多个工作岗位
- OpenAI的Thomas Jeng表示，除了提供积分和订阅服务外，公司还为希望利用其模型的初创企业提供技术支持。 照片：OPENAI
本文由AI辅助翻译
【新加坡】随着各公司竞相采用人工智能，如何管理整个亚太地区初创企业的需求，已成为OpenAI该区域初创企业主管Thomas Jeng面临的最大挑战。
他告诉《商业时报》（The Business Times）：“我们的需求量非常大，我一天中很多时间都花在筛选和重新安排优先次序上。我休假一周回来，收件箱里……就有800封电子邮件。”
他指出，虽然人工智能可以帮助筛选电子邮件，但最终仍需要人的判断。OpenAI正寻求增长；Jeng的团队目前有10多名成员，并且正在扩大。
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