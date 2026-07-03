分析师：坚挺的铝价将助力亚洲冶炼厂超越全球竞争对手
更低廉的电力和更便利的原材料渠道，可使中国、印度和印度尼西亚的低成本生产商受益。
- 尽管因市场预期中东供应将恢复，近期铝价有所回落，但分析师认为，短期内铝价可能仍将保持高位。 图片来源：路透社
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[新加坡] 行业观察人士告诉《商业时报》，更高的铝价可能使在中国、印度和印度尼西亚运营的低成本冶炼厂，能够比其全球同行维持更高的利润率。这是因为这些亚洲国家更低廉的电力和相对有竞争力的原材料采购，为这些公司带来了优势。
他们补充说，随着这些低成本生产商将更丰厚的利润再投资于扩张和建立长期客户关系，这可能会加强亚洲在建筑、电动汽车和可再生能源等行业铝供应方面的主导地位。
分析师指出，尽管由于市场预期中东供应将恢复，这种工业金属的价格已从四年高点回落，但短期内价格可能仍将保持高位。
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