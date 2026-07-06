Chee Hong Tat：新加坡与中国应在绿色转型、人工智能及老龄化领域深化合作

他表示，更紧密的合作能惠及两国乃至更广泛的区域

国家发展部长Chee Hong Tat说：「没有一个国家能拥有所有答案，也没有能力和资源单独行动」。 照片：联合早报

【新加坡】国家发展部长Chee Hong Tat于周一（7月6日）表示，新加坡和中国应在三个领域深化合作，以应对气候变化、技术进步和人口结构变化等共同的全球挑战。

他在《联合早报》新中论坛上发言时指出，这些领域包括绿色转型、人工智能与机器人技术，以及人口老龄化问题。

他补充说：「没有一个国家能拥有所有答案，也没有能力和资源单独行动」。

本着这种精神，新中两国可在前人奠定的坚实基础上，“期待继续扩大和深化我们的合作”。

部长说：「这些双边合伙业务不必止于我们的国界——所汲取的教训和开发的解决方案可以向外扩散，惠及更广泛的区域和世界。」

关于绿色转型，他称之为“我们这个时代作为全球社会最紧迫的任务之一”，并指出气候变化影响所有国家，无论其地理位置、资源或发展阶段如何。

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Chee说：「因此，我们对彼此以及后代负有共同的责任——建设一个更可持续的世界。」他补充说，加速转型也将加强能源韧性。

他强调，这些努力不仅仅是国家层面的工作，随着对可靠和可持续能源需求的增长，国际合作将变得日益重要。

因此，他表示新加坡在这一领域有很多可以向中国学习的地方。

Chee说，中国不仅已成为可再生和清洁能源技术的全球领导者，而且在核能领域也处于前沿，包括小型模块化反应堆。

部长补充说，中国在太阳能、风能和电池能源储存系统方面的能力，也可以通过亚细安电网计划等举措，帮助加强区域能源韧性并推进脱碳进程。

与此同时，他表示新加坡可以在可持续城市规划和综合发展方面贡献其专业知识。

这将使两国能够开发出切实的解决方案，在支持各自气候目标的同时，也为更广泛区域的可持续未来做出贡献。

谈到人工智能和机器人技术，Chee表示，重点不应仅仅关注AI是否会取代工人，而应关注它如何创造新工作、提高生产力，并帮助工人为新兴角色做好准备。

他以新加坡的建筑与环境产业群为例，该领域的公司正利用机器人技术和人工智能来提高生产力、降低成本，并将工人解放出来从事更高价值的任务，同时也为初创企业和科技公司创造了新的专业岗位和机遇。

Chee形容中国是“人工智能、机器人技术和智能制造业产业群的世界领先者”，并表示中国已在建筑、物流和城市基础设施等领域大规模部署了这些技术。

他说，这些经验为新加坡提供了可以借鉴的宝贵见解。

Chee补充说，政府、产业界和学术界之间更深入的交流，将使新中两国能够将创新理念转化为实际解决方案，同时确保技术进步能改善民生并为人民创造机会。

他指出，由于人工智能不仅需要技术能力，还需要适当的监管、经济和社会框架，这也为新中合作提供了另一个领域。

至于老龄人口问题，Chee表示，到2030年，新加坡将有四分之一的国民、中国将有五分之一的公民年龄在65岁及以上，这使两国社会都步入超老龄化社会行列。

Chee说，新中两国都高度重视长辈们在塑造国家过程中所做的贡献，这凸显了采取审慎行动的紧迫性，以“让尽可能多的长辈能够拥有健康的身体和安心的心情，享受他们的晚年”。

他接着强调了新加坡如何通过住房、邻里改造和社区关怀计划来帮助老年人原地养老，同时也注意到中国正在努力推广互助式乐龄关怀，即由较年轻的长者为更年长的老人提供支持。

为此，Chee表示，新中两国在交流经验、相互学习方面“潜力巨大”，尤其是在设计有助于长者安度晚年的环境方面。

他说，这些解决方案一旦开发出来，也可以惠及其他正在经历不同程度人口老龄化的国家。

中国的新篇章

Chee在演讲中还强调了三个领域，在这些领域中，中国正在进行的努力和前瞻性政策不仅对其自身发展至关重要，也对全球经济意义重大。

他说，首先是持续扩大国内消费，这将支持一个以更强大的服务业为核心的、更均衡和可持续的增长模式。

部长表示，更强劲的国内消费不仅能满足中国日益壮大的中产阶级的期望并创造就业机会，也有助于构建一个更平衡的全球贸易环境。

他说的第二个领域是中国房地产市场的持续稳定，他认为这是维护社会和谐与长期经济信心的优先事项。

Chee表示，中国政府可以将一些现有住房存量改造为面向年轻家庭、青年和外来务工人员的保障性住房。

他补充说，住房津贴还可以结合婚姻和生育激励措施，以帮助解决中国的低生育率问题。

他说，这种方法将支持房地产市场的健康调整，同时改善代际流动性，并推进中国实现共同富裕的目标。

Chee表示，最后一个领域是年轻一代之间人文和文化交流的重要性。

他说，「全球和平与繁荣发展的基础在于……不同国家公民之间通过直接的面对面互动和友谊建立相互理解。」

他还补充说，随着人工智能变得更加普及，这种联系将变得愈发重要。

因此，Chee表示，应鼓励年轻人亲身体验不同的国家和文化，以便他们能够培养出“任何社交媒体平台或在线内容都无法完全复制”的理解力和视角。

他补充说，在一个日益复杂的世界里，这些交流“是信任和善意的桥梁”。

Chee在演讲早些时候指出，尽管美中关系依然复杂，但近期的发展表明，双方关系已趋于稳定，双方都表现出更强的意愿，通过沟通和务实合作来管控分歧。

在此背景下，他表示，来自中国和美国的年轻人相互了解、尽可能在对方国家生活一段时间并建立友谊，这一点非常重要。

他说：「我们必须避免出现年轻人变得内向、对了解不同社会和文化失去好奇心的情况。」

「更糟糕的是，如果他们开始将对方视为敌人或威胁，而不是一个我们可以共存、甚至在利益一致时就某些问题进行合作的竞争对手。」