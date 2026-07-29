台湾超高净值富豪涌向新加坡，寻求财富传承与区域扩张

观察人士称，新加坡相较于其他财富中心的结构性优势吸引了众多富豪

【新加坡】据财富管理公司和律师透露，台湾的超高净值（UHNW）客户正日益转向新加坡，其目的不仅是财富保值，还为了进行国际扩张，并为下一代接管财富做准备。

这一转变的背景是，全球对人工智能和半导体行业的乐观情绪推动了财富的激增，台湾加权股价指数（Taiex）今年以来已上涨约50%。

新加坡的业内专业人士表示，过去一年中，来自台湾家族的咨询量有所增加。随着这些投资者寻求加强其治理结构并规划传承，市场对信托、可变资本公司和单一家族办公室的需求日益增长。

KGP Legal董事经理Kenneth Pereire表示：“仅今年我们就收到了超过15个咨询，目前正在为其中许多客户提供支持。” 这比去年的四到五个咨询有所增加，一些潜在客户还在探索在新加坡设立投资基金。

IQ-EQ亚太区资产所有者主管Wyn James指出：“现在的问题不再是家族是否将财富转移到新加坡，而是他们如何在全球范围内分散财富。”

他补充道：“许多台湾家族正在从财富创造阶段过渡到财富制度化阶段。重点日益转向建立能够跨代保值和增值的财富结构。”

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业务扩张与传承规划

随着台湾由人工智能引领的经济繁荣创造出更多超高净值人士，新加坡有望从新一波财富浪潮中受益。

今年6月，台湾“央行”将其2026年的经济增长预测从早前的7.28%上调至9.45%，理由是人工智能热潮带来了强劲的出口势头。

波士顿咨询公司（BCG）和CTBC银行最新发布的《台湾超高净值客群财富洞察报告》预测，在2025年至2029年期间，台湾超级富豪的财富将以10%的复合年增长率增长，到2029年达到59万亿新台币（约合1.8万亿美元）。

随着财富的增长，包括本地银行和律师事务所在内的顾问们表示，新加坡正越来越多地被用作资本部署和管理的中心。

这一趋势也反映在流入新加坡的财富不断增长上。

大华银行（UOB）私人银行主管Chew Mun Yew告诉《商业时报》，该行从台湾流入新加坡的财富持续录得同比增长，这反映了客户日益增长的跨境需求以及新加坡作为区域财富中心的地位。

星展银行（DBS）也指出其业务势头强劲。在4月底的第一季度业绩发布会上，星展银行将台湾形容为一个“表现突出”的市场，其财富管理业务增长了30%。

该行近期在高雄获得新的财富管理牌照后，也在此开设了办事处。

律师Pereire也表示，他的律师事务所也看到更多台湾客户寻求在新加坡收购或投资企业，尤其是在餐饮、零售以及受监管的金融实体等领域。

大华继显（UOB Kay Hian）私人财富管理总监Kenneth Goh指出，许多家族采取双管齐下的策略，既在新加坡积极投资，同时又将这个城市国家作为运营基地。

他说：“真正的工作通常在于信托方面，重点是传承和治理。财富结构负责持有和传承财富，而投资组合则保持全球化配置。”

该报告还发现，跨境资产配置不再仅仅是分散风险的补充措施，它已成为支撑家族资产结构、核心业务运营和多代传承规划的关键支柱。

长期传承规划一直是一个关键焦点，因为台湾的企业格局传统上由家族控制的企业主导，而这些企业目前正准备进行代际交接。

报告还强调了台湾不同代际之间优先事项的变化。

第一代通常更看重资本保值和财富保障，而下一代则倾向于关注家族治理、慈善事业和跨境资产管理。

每一代人不同的优先事项推动了对量身定制的传承结构的需求，Pereire指出，这些结构因家庭而异。

他指出：“一些家族希望通过为这些业务设立（董事）顾问委员会来让下一代参与其中。然后，成年子女等家庭成员被任命为这些公司的董事会成员，以监督这些业务。”

他补充说，与此同时，其他家族则更专注于保护资产和确保财富的平稳转移，他们将资金停放在新加坡，并让子女监督由该城市国家的专业理财顾问管理的投资组合。

Pereire表示，总的来说，客户对于了解新加坡的遗产规划框架——特别是没有资本收入税或遗产税这一点——以及起草针对新加坡的遗嘱以保护本地资产，表现出浓厚兴趣。

潜在障碍

业内人士表示，尽管设立法律结构变得更加直接，但其他障碍依然存在。

Pereire说，新加坡严格的监管条例也意味着流入的财富会受到关于资金来源和商业目的的审查。

BDO税务咨询公司私人客户服务税务咨询执行董事Abner Koh表示，实际操作层面也存在另一项挑战。

他指出，客户面临着在新加坡停留时间与管理国内核心企业之间的微妙平衡。

Koh说，一方面，他们明白需要更多地留在新加坡以加强在此地的人脉网络，特别是如果他们计划申请永久居留权的话。

“另一方面，并非所有人都能完全放手，让在台湾的团队接管（当地）业务的日常管理。”

中立枢纽的优势

尽管操作上存在复杂性，但行业专家认为，与其它财富中心相比，新加坡的结构性优势仍在不断加强。

James说：“新加坡与其说是资本的目的地，不如说是一个值得信赖的资本管理中心。其吸引力依然明确：政治稳定、健全的法治、深厚的专业服务生态系统以及备受推崇的监管环境。”

他补充说，由于台湾家族在全球范围内仍然是活跃的投资者，新加坡为管理区域和全球投资组合提供了一个理想的基地，客户对私募股权、私人信贷、房地产、风险投资和直接投资的兴趣持续不减。

根据该报告，55%的台湾超高净值人士表示，他们近期增加了在新加坡的资产配置——这一比例在所有地区中是最高的。

Pereire说：“香港仍然是一个重要的财富管理中心，但新加坡在法律确定性、政治稳定、可信的监管以及完善的私人财富生态系统方面提供了强大的组合优势。”

他补充说，新加坡也被视为一个中立的枢纽，这也是更多台湾人现在将财富转移到这个城市国家的部分原因。

他说：“凭借深厚的私人财富生态系统，新加坡使台湾家族能够通过一个中心枢纽协调跨境财富和传承规划。”

随着台湾人工智能驱动的财富创造持续进行，顾问们预计新加坡的角色将从资产守护扩展为家族财富制度化的中心。

James最后指出，如今的家族办公室更关注的是延续性，而非税务效率。

他说：“关键问题已不再是如何保值财富，而是如何建立一个能够跨代传承财富、机遇和家族价值观的平台。”