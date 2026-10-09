淡马锡参与投资Nuveen旗下价值6.986亿美元的澳大利亚债务基金

此次承诺投资包括来自联合投资工具和交易的资金

继2025年9月宣布建立战略合伙业务后，此次再次投资进一步深化了其与淡马锡的关系。 照片：商业时报资料

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【新加坡】Nuveen Real Estate在其最新的澳大利亚商业房地产债务策略的首轮募资中，获得了超过10亿澳元（6.986亿美元）的承诺投资。加拿大养老金计划投资委员会 (CPP Investments) 和新加坡的淡马锡 (Temasek Holdings) 再次成为其支持者。

Nuveen于周三（10月7日）表示，此次承诺投资包括来自联合投资工具和交易的资金。

CPP Investments通过其子公司CPPIB Credit Investments，与淡马锡一同向该策略承诺投资3亿新元。Nuveen的母公司TIAA也投资了这项最新策略。

CPP Investments和淡马锡此前也曾与Nuveen Real Estate就上一期基金建立了战略合伙业务。该基金于2025年5月完成最终募资，股权承诺投资额达6.5亿澳元。

Nuveen补充道，继Nuveen Private Capital与淡马锡于2025年9月宣布建立战略合伙业务后，此次再次投资进一步深化了双方的关系。

迄今为止，早前的澳大利亚核心增益型房地产债务策略已通过其平台及相关的联合投资工具，承诺了20亿澳元的总贷款投资。

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Nuveen表示，结构完善的澳大利亚商业房地产债务“有望提供稳定性、现金流收益和强大抵押品保障的优良组合”。

该公司补充道，对于在动荡的全球市场中寻求方向的投资者而言，这些特点正变得越来越重要。

该策略将继续专注于向机构借款人提供高级和次级贷款，并利用已建立的借款人关系。

贷款将以杠杆率适中的优质房地产为抵押，并受到旨在维持股权缓冲和支持明确退出策略的财务约束条例的保护。

Nuveen青睐的领域包括城市地区的工业和物流资产以及住宅。对于澳大利亚主要城市的另类资产、零售和办公楼，该公司将采取更为审慎的选择。

Nuveen Real Estate亚太区债务主管Dugald Marr表示，其重点仍然是与有合作关系的机构借款人合作、投资于受益于澳大利亚人口增长和供应受限的优质资产，并采用旨在穿越市场周期、保护投资者资本的保守结构。

他说道：“这些基本面，结合Nuveen Real Estate广泛的全球债务平台，能为投资者提供一个极具吸引力的机会，以实现投资组合多元化并争取稳定回报，同时也让我们能够与志同道合的客户一起，在未来的市场错位中抓住机遇。”

CPP Investments董事总经理兼亚太区信贷主管Raymond Chan表示，这次追加投资反映了他们对于与一流管理者合作的信心，这些管理者兼具本地市场专业知识和严谨的投资纪律。

Chan表示：“我们继续在澳大利亚商业房地产信贷市场看到具吸引力的机会，在这里，深厚的本地关系、严谨的承销以及强大的资产管理能力是取得长期业绩的关键。”

该公司表示，Nuveen Real Estate的全球债务平台管理着约400亿美元的资产，在全球拥有63名专业的债务专家。