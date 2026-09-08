科技股存在泡沫吗？夏季抛售更多是技术性而非基本面因素导致

由于第二季度财报表现强劲，市场对超大规模云服务商营收能力的担忧有所缓解

在韩国，投资者杠杆和杠杆交易所交易基金加剧了市场波动。 图片来源：EPA

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

“美国例外论”本应是去年的主题。而今年，人们曾预期全球各国将实现增长的平衡与扩大。但这一愿景并未完全实现。

从经济角度来看，美国继续领先于其他主要经济体。人工智能领域的巨大资本支出差距被认为是造成这种差异的主要原因之一。

市场估计，美国今年的人工智能资本支出约为8000亿美元，而中国仅为约1000亿美元，欧洲在人工智能相关领域的支出大约是美国水平的5%。

人工智能资本支出热潮的主要受益者是新兴市场的科技硬件和半导体股票，尤其是在韩国。在今年的高点，MSCI新兴市场信息技术指数自1月份以来上涨了超过100%。

该指数的韩国部分上涨了约250%。即使在6月底的大幅回调之后，由于市场担忧超大规模云服务商将巨额投入资本进行变现的能力，引发了夏季调整，但截至周二（9月8日），这些股票总体上仍上涨了约80%。

美国硬件股引领了夏季的抛售潮，并已蔓延至亚洲。如果美国科技资本支出降温，可能会引发同步回调，因为计算能力的建设通过供应链与亚洲紧密相连。

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涨多必跌？

科技股的大幅下跌，自然引发了关于人工智能泡沫是否正在破裂的疑问。

投资者要求看到更明确的投资回报证据，因为运营成本的增长可能会超过更广泛的人工智能商业化努力的步伐。

在韩国，投资者杠杆和杠杆交易所交易基金加剧了市场波动。

尽管如此，随着强劲的第二季度财报发布，市场对于投入人工智能领域的巨额资本支出以及超大规模云服务商营收能力的担忧已有所缓解。重要的是，我们已经看到了商业变现的迹象，企业在不同领域对人工智能的应用正在逐步成形。

一些市场参与者认为估值是一个令人担忧的问题，但这种观点并没有数据支持。

在6月底的市场高点，MSCI韩国科技硬件与设备指数的远期市盈率（P/E）仅为7.2倍，而其长期平均水平为12.5倍。也就是说，即使在当时，市盈率也低于平均水平，而现在则更低。

因此，估值似乎并未过高。值得注意的是，韩国最大的硬件和半导体股票的2026年每股收益预测一直在上升。我们认为，夏季的抛售更多是受技术性而非基本面因素驱动。

总体而言，硬件科技股似乎只是在经历了一轮过度上涨后进行了回调。其增长前景依然稳固。相比之下，软件公司面临着来自人工智能的挑战，而超大规模云服务商则因其庞大的资本支出计划而面临短期盈利压力。

尽管如此，投资者已开始关注人工智能模型所产生的收入，这些股票也正在反弹。

欧洲科技股的潜力

与美国相比，欧洲股票市场对油价和利率更为敏感。然而，尽管油价和全球利率双双上涨，欧洲股市第二季度的盈利增长仍创下三年来最快速度。

如果伊朗冲突能找到一个更持久的解决方案，并且欧洲能够着手解决竞争力问题、推进其战略自主议程，那么欧洲市场有潜力收复更多失地。

欧洲的盈利增长很大部分来自能源和金融行业，而这很可能是不可持续的。

相比之下，美国更大部分的盈利增长来自科技行业，由于人工智能发展带来的结构性增长催化剂，这种增长应该更具持久性。

据估计，到2027年，欧洲的盈利增长率将降至美国的一半。

因此，机会可能更多地存在于欧洲股市的某些特定板块，而非整体宽基指数。

例如，尽管欧洲的科技板块规模不如美国——仅占MSCI欧洲指数的9%——但与美国一样，在建设人工智能计算能力这一相同主题的支撑下，科技板块的增长潜力强于市场其他部分。

日本的货币难题

日本的宏观经济背景有利，且盈利增长异常强劲。

然而，市场面临的最大威胁是日元的潜在升值，因为日本央行和美国财政部正试图扭转过去两年的部分贬值趋势。

MSCI日本指数成分公司约60%的收入来自海外销售——远高于美国和德国公司。

因此，日本被视为一个从货币贬值中不成比例受益的市场。如果政府成功推高日元汇率，其影响可能会部分抵消其他方面的积极基本面。

本文作者是法国巴黎银行资产管理公司首席市场策略师