报告点名美国驻新加坡大使 Anjani Sinha 为“获得回报”的特朗普支持者之一

与其提名确认听证会相关的已公布国会记录，并未反映一笔百万美元的捐款

Anjani Sinha 的提名确认听证会于2025年7月9日举行。这场听证会气氛激烈，期间多名参议员批评他对美新关系了解不足。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【费城】一家美国智库发布报告，点名美国驻新加坡大使 Anjani Sinha，称其在向美国总统 Donald Trump 的政治运作、个人偏好项目和家族企业提供捐款后，涉嫌从中获益。

这家名为美国进步中心 (Center for American Progress, 简称 CAP) 的进步派智库发布的报告称，Sinha 曾向一个支持 Trump 的政治行动委员会 (political action committee, 简称 PAC) 捐款100万美元，但他在2025年的参议院提名确认听证会上并未披露这笔捐款。

报告援引总部位于华盛顿的无党派法律组织“竞选法律中心” (Campaign Legal Center) 的调查结果称，Sinha “于2025年2月向 Maga Inc 提供了100万美元，并在次月被提名为驻新加坡大使”。

报告进一步指出，Sinha “未能向参议院外交关系委员会披露这笔捐款，尽管他有法律义务这样做”。

《海峡时报》在联邦选举委员会网站上查证后发现，这笔捐款的日期为2025年2月20日。

然而，查阅与 Sinha 提名确认听证会相关的已公布国会记录后发现，其中并未记载这笔百万美元的捐款，不过他本人及其家人作出的其他捐款均有列出。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

《海峡时报》于11月10日向美国驻新加坡大使馆求证该报告的准确性。大使馆方面将问询转交至美国国务院，但国务院并未回应置评请求。

Maga Inc 是一个成立于2022年9月23日的“超级政治行动委员会” (super PAC)，旨在支持 Trump 以及与他政纲一致的候选人。该组织可以独立筹集和使用不限额的资金来支持或反对政治候选人，投放电视和数字广告，以及资助提高选民投票率的活动。

Trump 于2025年3月11日通过其社交平台 Truth Social 宣布提名 Sinha 为驻新加坡大使。参议院于4月底收到了该项提名。

他的提名确认听证会于2025年7月9日举行。这场听证会气氛激烈，期间多名参议员批评他对美新关系了解不足。

直到2025年7月31日 Maga Inc 提交其年中报告后，这笔100万美元的捐款才被公之于众。而在此之前，参议院外交关系委员会已经对 Sinha 的提名给出了有利的审查报告。

他随后于2025年10月7日在参议院的投票中获得任命确认。

一项长期存在的惯例

在美国，总统任命其政治支持者、竞选授权人和亲密盟友担任备受瞩目的外交职位（尤其是大使和特使）是一项长期且普遍的惯例。

CAP 指出，其报告“无意断言任何个人或实体——乃至 Trump 政府——存在交换条件式的腐败行为，因为政治捐款和接触政府官员是美国政治与政府运作框架的基本组成部分”。

在美国，总统任命其政治支持者、竞选授权人和亲密盟友担任备受瞩目的外交职位（尤其是大使和特使）是一项长期且普遍的惯例。

CAP 指出，其报告“无意断言任何个人或实体——乃至 Trump 政府——存在交换条件式的腐败行为，因为政治捐款和接触政府官员是美国政治与政府运作框架的基本组成部分”。

这份于11月2日发布的题为《追踪 Trump 支持者的投资回报》(Tracking The Return On Investment Of Trump’s Backers) 的报告，点名了超过75个个人和实体，他们向 Trump 的政治运作和个人项目（包括其就职典礼、白宫宴会厅翻新和家族旗下公司）累计捐款近17亿美元。

CAP 表示：“这些个人和实体已经或将要获得的利益，据保守估计约为1830亿美元。”

该报告还援引了其他国家大使的大额捐款案例，包括分别出使英国、芬兰和西班牙的 Warren Stephen（900万美元）、Howard Brodie（500万美元）和 Benjamin Leon（450万美元）。

该报告的合著者之一 Will Ragland 告诉《海峡时报》，报告的目的是为国会监督潜在的腐败行为提供一份路线图。

“我们的目标是提供一份资料，清楚地揭示谁在向本届政府提供资金，以及他们获得了哪些好处。但这不代表我们必然要从中得出因果关系，”他说道。Will Ragland 同时也是 CAP 倡导部门的研究副总裁。

已有多家美国媒体报道过与 Trump 政府有关的腐败指控和以权谋私的案例，但白宫方面对这些说法予以驳斥。《海峡时报》