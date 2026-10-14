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颜金勇：富裕投资者可信赖新加坡管理其资产

他表示，在地缘政治不确定性和气候变化的情况下，我国投资于供应链的韧力至关重要。

    • 新加坡副总理颜金勇10月14日在新德里接受彭博电视采访。
    • 新加坡副总理颜金勇10月14日在新德里接受彭博电视采访。 照片：BLOOMBERG

    Sheila Chiang

    Published Wed, Oct 14, 2026 · 05:03 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新德里】副总理颜金勇表示，富裕人士可以信赖新加坡管理他们的资产，因为我国正寻求巩固其作为全球财富管理中心的地位。

    他是在10月14日于印度新德里举行的彭博创新经济论坛2026期间，接受彭博电视采访时发表上述言论。颜金勇于10月13日至15日对印度进行为期三天的访问，以加强双边经济合作。

    兼任能源、贸易和工业部长的颜金勇说：“你可以信赖新加坡管理你的财富。这里是富裕人士希望存放资产的地方。”

    当被问及新加坡如何与香港和迪拜等财富中心竞争时，他表示，新加坡必须更快、更努力地工作。

    他说：“竞争是必然的。我们不断确保我们的法规和规则与时俱进，并为许多财富管理业务提供便利。我们不断自我提升，确保我们保持高效。”

    当天早些时候，他还与印度工商部长 Piyush Goyal、DP World 集团总裁 Yuvraj Narayan 以及加拿大国际贸易部长 Maninder Sidhu 一同参与了小组讨论。

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    Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines.

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    颜金勇表示，在地缘政治不确定性和气候变化的情况下，新加坡投资于供应链的韧力至关重要。

    颜金勇以冠病大流行和霍尔木兹海峡的干扰为例指出，“混乱造成的成本可能高于你为建立韧性而付出的成本”。

    他补充说：“未来，可能不是霍尔木兹海峡，可能不是地缘政治，也可能不是大流行病。它可能是气候变化，可能会影响供应。我们必须为新的未来做好准备。”

    颜金勇说，为了建立供应链的韧力，我国正在实现天然气供应的多元化，并研究将核能作为一个选项。“我们正在寻找不同的天然气来源，这样我们就不会依赖单一来源供应天然气。”

    关于核能的可行性，颜金勇指出：“我们今天仍在研究。我们尚未做出决定，但重要的是要跟上技术发展的步伐，这样我们才知道有哪些可用的选项，并继续保持开放的态度。我认为这是我们非常认真考虑的事情。”

    当被问及亚细安电网计划时，他回答说，虽然各国要共同决定和实施这项倡议是一项重大挑战，但这是有必要的。

    亚细安电网计划是一项区域能源一体化倡议，旨在连接亚细安成员国的电网，以便在2045年前实现跨境电力交易和清洁能源安全。

    颜金勇说：“随着对绿色能源的需求，发展这个项目的兴趣是存在的。这将会非常复杂，因为它将涉及跨境电力交易，而这是我们需要发展的领域。”

    颜金勇承认这将是一个长达数十年的项目，并指出各国“必须以循序渐进的方式来看待它”。

    他解释说：“首先，例如，新加坡将与马来西亚、印度尼西亚连接。接下来，马来西亚将连接到泰国和亚细安其他地区。这将是一个循序渐进、分阶段、分部分的方法。升级内部国内电网以承载输电能力也很重要。”

    在此背景下，新加坡将于2027年接任亚细安轮值主席国，从2027年1月1日起接替菲律宾，任期至2027年12月31日。

    颜金勇说，优先事项是实施区域贸易和数码经济协定，例如亚细安预计将在马尼拉担任轮值主席国期间于11月正式签署的《数码经济框架协定》，以及《货物贸易协定》。

    颜金勇补充说，他对升级版的《货物贸易协定》将促进进一步的区域内贸易感到乐观。“这也将使我们的贸易伙伴受益，因为我们能够更有效地进行内部贸易。与我们进行贸易的其他国家会发现，他们的货物将能够在亚细安内部更自由地流动，因此这对各方都是互利的。” 海峡时报

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