从时下青年俚语看亚洲生育危机

THE BROAD VIEW

越来越多的年轻人不再相信旧有的社会契约

对未来的幻灭感和不确定性，或许可以解释为何在韩国等国家，有越来越多的年轻人不愿组建家庭。 图片来源：彭博社

日益加剧的压力

这份契约很简单：努力学习、努力工作、熬过早年的艰辛，然后买房、成家，最终步入稳定的成年生活。虽然这份契约谈不上绝对公平或完美，但在经济增长强劲、拥有住房更为可行、职业道路更为线性的时代，它还是可信的。

然而，如今这份隐性契约显得日益紧张。

经济合作与发展组织（OECD，简称经合组织）的数据印证了这些俚语所暗示的现象。亚太地区的总和生育率已从1970年每名妇女 生育5.2个孩子，下降了一半以上，到2022年降至2.1——这也被称为“更替水平”。