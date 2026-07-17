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从时下青年俚语看亚洲生育危机

越来越多的年轻人不再相信旧有的社会契约

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    • 对未来的幻灭感和不确定性，或许可以解释为何在韩国等国家，有越来越多的年轻人不愿组建家庭。
    • 对未来的幻灭感和不确定性，或许可以解释为何在韩国等国家，有越来越多的年轻人不愿组建家庭。 图片来源：彭博社

    Lee Kok How

    Published Fri, Jul 17, 2026 · 01:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    日益加剧的压力

    这份契约很简单：努力学习、努力工作、熬过早年的艰辛，然后买房、成家，最终步入稳定的成年生活。虽然这份契约谈不上绝对公平或完美，但在经济增长强劲、拥有住房更为可行、职业道路更为线性的时代，它还是可信的。

    然而，如今这份隐性契约显得日益紧张。

    经济合作与发展组织（OECD，简称经合组织）的数据印证了这些俚语所暗示的现象。亚太地区的总和生育率已从1970年每名妇女 生育5.2个孩子，下降了一半以上，到2022年降至2.1——这也被称为“更替水平”。

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