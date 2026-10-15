为何亚洲主权财富基金纷纷直接投资、联合投资私募股权交易——谁将面临风险

分析师称，这一预计将持续至2027年的趋势，将对“本已受限”的募资市场造成影响

分析师告诉《商业时报》，近来亚细安的主权财富基金正在数字基础设施领域进行“选择性的海湾地区资产配置”。 图片来源：PIXABAY

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【新加坡】专家告诉《商业时报》（The Business Times），亚洲主权财富基金（SWF）今年正日益倾向于直接入股，以及同私募股权公司进行联合投资，这一趋势很可能将持续至2027年。

根据标普全球（S&P Global）的数据，这些基金在近期的高价值交易中扮演着越来越重要的角色，由主权基金支持的全球交易额在2025年预计将同比增长两倍，从670亿美元增至2000亿美元。

这些基金正逐渐摒弃作为被动有限合伙人（Limited Partners, 简称LP）的投资模式，这种安排通常每隔几年才能提供回报。

有限合伙人（LP）可以是机构投资者或高净值投资者，他们作为财务出资方，将资金投入企业或基金以换取利润分成，但不参与日常管理。

摒弃有限合伙人（LP）模式的原因包括：

高利率推高了资本成本；

公司估值受到压缩；以及

私募市场——这一曾经实现卓越投资表现的关键引擎——正日趋成熟。

在此背景下，支付给普通合伙人（General Partners, 简称GP，即更为积极的基金管理者）和有限合伙人（LP）的费用正在稳步上升。

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这对主权基金造成了影响，因为它们既希望在交易中拥有更多所有权，也因此更有动力通过直接投资或联合投资来寻求免管理费或免附带权益（carry）的模式。

因此，根据贝恩公司（Bain and Company）截至6月22日的数据，直接投资和联合投资占主权基金私募市场资本部署的50%至60%，高于2023年约40%的水平。

主权基金为何加大参与力度

银河-联昌新加坡（CGSI Singapore）资产管理部集团主管 James Ong 表示，主权财富基金擅长长期资本发展的原因有三个。

他在接受《商业时报》采访时说：“从结构上讲，主权基金有长达数十年的耐心，拥有强大的政府关系，并且由于国家支持而无需募资。”

因此，基金进行更多的直接投资或联合投资，将使其能够在传统的基金配置之外，投入自有资本并牵头财团。

CFGI 新加坡的分析师表示，这对于没有近期负债或借贷计划的储蓄型和发展型主权基金最为有利，因为它们能够比传统的封闭式私募股权基金更长期地持有资本。

储蓄型主权基金的例子包括科威特投资局、挪威政府全球养老基金以及新加坡的新加坡政府投资公司（GIC）。

新加坡的国有跨国投资公司——淡马锡 (Temasek Holdings)——则更像一个发展型主权基金，其双重使命是既要创造财务回报，也要为社会带来积极成果。

不同的主权基金也可以合作建立多方投资者平台。今年4月13日启动的“银河-东方中国-亚细安投资平台”便是一个例子。该平台是一个由三家主权财富基金支持的私募股权项目，专注于在中国-亚细安走廊进行长期投资。

中国投资有限责任公司、印尼投资局和阿塞拜疆共和国国家石油基金共同作为该平台的基石投资者。该平台在首次募集中筹集了约5.2亿美元，并计划将基金规模扩大至10亿美元。

中国银河证券的海外分支——银河-联昌证券（CGSI Securities）是该平台的普通合伙人（GP），负责在整个东南亚地区提供区域专业知识、运营支持和网络资源。

Ong表示，在这种多方治理结构下，更多参与者带来的挑战可能是“操作层面会变得更加痛苦”。

然而，专家们一致认为，从长远来看，此举有助于资金变得更具“粘性”，因为在这种模式下，其资本成本和持有期限仍是一大优势。

对私募股权发起人的风险

然而，CFGI的分析师表示，主权基金的这一动向表明，传统的私募股权发起人正面临失去大型交易的风险。

专家们表示，首先，2025年由主权基金支持的交易额增长两倍这一现象，并非表面看起来那么简单。

他们解释说，交易额的激增仅对应约13%的交易数量增长，这表明资金集中于“少数几笔超大型交易”，而非交易活动的广泛扩张。

通常，私募股权发起人的结构性应对措施是转向中端市场资产，因为主权资本在该领域不太活跃。

他们在一封电子邮件中告诉《商业时报》，因此，财团结构通常是围绕较大型资产建立的，在这些交易中，主权基金和私募股权的任务可以“互补而非竞争”。

在这种结构中，普通合伙人（GP）贡献的是项目发起和运营能力，而主权基金贡献的则是资本的长期性。

但分析师表示，如果主权基金越来越多地寻求联合投资和直接敞口，以替代支付盲池费用，这将对“本已受限”的募资市场造成影响。

盲池费用是指在确定具体投资目标公司或资产之前，投资者向基金管理人（此处指普通合伙人GP）支付的、用于运营投资工具的管理和运营费用。

合众集团（Partners Group）亚洲客户解决方案联席主管 Vincent Ng 表示，即便在市场竞争加剧的情况下，私募股权发起人在大多数大型主权交易中仍占有一席之地，因为他们的运营专长备受重视。

然而，其他行业观察人士对前景看法不一。

CFGI表示：“资本正向少数几家规模更大的管理人集中，而（当前）主权基金的行为加速了这一整合过程。”

通过IPO退出？

CFGI的分析师表示，在当前节点，与国家关联的资本正成为特定情况下的一个潜在流动性渠道，尤其是在首次公开募股（IPO）窗口期“狭窄”的东南亚市场。

这一点在国库控股（Khazanah）牵头的马来西亚机场（Malaysia Airports）2025年2月的私有化项目，以及今年2月 Quadria Capital 对永信东南亚控股（Apex Healthcare）的私有化收购中都有所体现。后者的收购财团吸引了马来西亚雇员公积金局、淡马锡支持的 65 Equity Partners 以及中国丝路基金的联合投资。

此外，分析师告诉《商业时报》，亚细安的主权财富基金目前正在数字基础设施领域进行“选择性的海湾地区资产配置”。

人工智能和能源转型也是交易集中的主要主题。

他们补充说，尽管如此，在整个亚细安地区，行业出售、发起人之间的二次交易以及其他传统退出途径，仍是有记录可查的主要渠道。

分析师表示：“随着更多资产走向成熟，主权资本能否成为一个更广泛的退出主题，将取决于其投资授权的演变。”