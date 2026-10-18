国际货币基金组织/世界银行会议留给发展中国家的问题多于答案

国际货币基金组织总裁称，发达经济体实际上是预算失衡最严重的国家

国际货币基金组织总裁 Kristalina Georgieva 表示，许多问题仍未解决，尤其是在人工智能领域：“我们现在面临的问题远多于答案。” 图片来源：EPA

【曼谷】10月12日至18日举行的国际货币基金组织 (IMF) 和世界银行会议，未能为发展中国家面临的日益蔓延的中东战事、持续的乌克兰战争、不断上涨的债务偿还额以及潜在的人工智能泡沫等问题提供任何新的答案。

这并非低收入国家第一次因富裕国家的行为产生的溢出效应而受到冲击：偿债成本上升、通货膨胀加剧，以及因人工智能热潮而面临在经济上更加落后的风险。

他们得到的只是全球贷款机构一贯提供的老生常谈的建议：削减财政赤字，加速经济改革以吸引更多私人部门投资。

来自发展中国家保加利亚的首位国际货币基金组织总裁 Kristalina Georgieva 表示，发达经济体实际上是预算失衡最严重的国家。

她指出，近年来发展中国家的债务水平实际上有所下降，但其他地区债券收益率的飙升却推高了它们的借贷成本。

她表示，这些国家的平均偿债支出占政府收入的比例已从十年前的水平翻了一番多，达到14%，挤占了教育、医疗保健和其他关键领域的开支。

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发达经济体专注于自身问题

在周六的一场小组讨论会上，Georgieva 表示，许多问题仍未解决，尤其是在人工智能领域：“我们现在面临的问题远多于答案。

“我提醒大家：不要相信那些假装有答案的人。他们在欺骗你们。”

大西洋理事会智库的国际经济副总裁 Josh Lipsky 表示，这次会议错失了提供指导或帮助方式的良机。

他表示：“当发达经济体自身问题都解决不了，且面临财政危机风险时，很难去讨论发展中世界的问题。”

“除此之外，这些国家中的许多政治局势也使得发展援助在目前并非当务之急。”

哥伦比亚前财政部长、现任纽约哥伦比亚大学国际与公共事务学院研究学者的 Mauricio Cardenas 表示，许多政策制定者都深感“可能要发生非常糟糕的事情”，但却没有应对未来的真正路线图。

他表示：“国际货币基金组织和世界银行对这一新阶段并未做好充分准备。他们明白正在发生一些事情，也请来了人工智能领域的专家。”

“但最终，对于如何为一个你并不真正了解其发展前景的事件做准备，他们没有提供任何具体、明确的建议。”

自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，地缘政治紧张局势一直困扰着这两个机构，使协调一致的行动变得复杂化。这一点在曼谷也表现得十分明显，当时在国际货币基金组织指导委员会会议上，当俄罗斯财政部长发言时，近半数代表离场抗议。

胡塞武装对利雅得机场的袭击，导致该委员会负责人、沙特财政部长 Mohammed Al-Jadaan 的抵达时间推迟，他不得不经陆路前往卡塔尔搭乘飞机。

而曼谷本身就是一个鲜明的提醒，揭示了发展中国家面临的挑战。九月的洪水曾给泰国的工业部门造成近2亿美元的损失，至今部分地区仍被水淹没。

不平等加剧可能导致长期成本上升

约克大学教授 Kate Pickett 敦促政策制定者关注更具包容性的增长，而不是强迫发展中国家进行严厉的结构性改革。

她表示：“如果不平等加剧，贫困加深，那么从长远来看，这些国家的成本将会增加。仅将一个经济体描述为有韧性是不够的。它只对富人和特权阶层有韧性。”

世界银行副首席经济学家 Ayhan Kose 表示，全球经济经受住了其最大的一次能源冲击——即美以对伊朗战争所引发的冲击——其表现好于预期。

但他表示，尽管全球衰退得以避免，但发展中经济体和发达经济体的增长前景都比以前更差。

一半发达经济体的增长已经出现下滑，而发展中国家整体的增长率则从4.4%显著放缓至3.6%左右。

他表示：“人们真的很担心，因为今天的韧性并不能保证明天的韧性。现在他们担心下一次冲击会是什么，因为每六个月，甚至每三个月，就会有一次新的冲击。”

他表示，虽然没有宣布任何具体举措，但世界银行仍然专注于帮助发展中国家为人工智能的进步做好准备，部分措施是动员更多私人资本，目前的资本水平已是2022年的三倍。

然而，世界银行也必须应对官方发展援助急剧下降以及在吸引外国投资到发展中国家方面所面临的持续挑战。

他表示：“实际情况就是如此。” 路透社