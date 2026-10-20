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能源进口账单飙升四成 印尼出手保护消费者免受油价冲击

燃料成本上涨给预算和外部账户带来压力，但经济学家认为缓冲机制依然有效

Renald Yeo

Renald Yeo

Published Tue, Oct 20, 2026 · 07:00 AM
    • 保持国内能源价格低位能够保护家庭购买力并有助于控制通货膨胀，但这要求印尼政府将更多预算投入津贴。
    • 保持国内能源价格低位能够保护家庭购买力并有助于控制通货膨胀，但这要求印尼政府将更多预算投入津贴。 图片：海峡时报

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 尽管能源进口账单飙升，印尼正通过其预算吸收大部分全球石油冲击，此举保护了家庭免受能源价格上涨的全面影响。

    《商业时报》对印尼统计局数据的分析发现，2026年首七个月，该国油气进口账单同比增长40.2%，达到258亿美元，远超10.9%的实物量增幅。

    因此，同期印尼的油气贸易逆差扩大了78.2%，达到188亿美元。

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