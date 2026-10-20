能源进口账单飙升四成 印尼出手保护消费者免受油价冲击

燃料成本上涨给预算和外部账户带来压力，但经济学家认为缓冲机制依然有效

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保持国内能源价格低位能够保护家庭购买力并有助于控制通货膨胀，但这要求印尼政府将更多预算投入津贴。 图片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。 查看原文