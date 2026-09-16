伊斯坦布尔被评为全球连通性最强的机场，亚太区枢纽排名攀升

东京、上海、白云、香港排名上升，新加坡保持第11位

航班数据提供商OAG的报告指出，吉隆坡国际机场是全球连通性第四强的机场，也是亚太地区排名最高的机场。 图片来源：路透社

Asia on the up

今年有四个亚太区机场的排名有所上升：东京羽田机场从第九位升至第八位，上海浦东机场从第19位升至第14位，广州白云国际机场从第36位升至第19位，香港国际机场从第22位升至第20位。OAG表示，三个中国枢纽机场的上榜意味着中国可能“终于摆脱了疫情的残留影响”。

亚洲排名最高的航空枢纽是吉隆坡国际机场，该机场保持了其第四名的位置。

OAG指出，尽管其潜在连接数低于2025年，但服务的目的地数量从151个增至154个。其总运力增长了6.9%——除了运力增长了11.8%的河内国际机场外，这一增幅在同类机场中是最高的。

新加坡樟宜机场保持在第11位，领先于曼谷素万那普机场，但排在亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊机场之后。

在前20名的榜单中，亚太地区上榜的枢纽机场数量最多，达到八个；欧洲、中东和非洲地区有六个，北美有五个，拉丁美洲有一个。

OAG还发布了针对前25名低成本航空枢纽的类似连通性排名。排名前五的分别是吉隆坡、首尔仁川、伊斯坦布尔萨比哈·格克琴、巴塞罗那和新加坡。

新加坡的排名从第10位跃升至第五位，这得益于其服务的目的地数量和潜在的低成本航空公司连接数量均有所增加。

在低成本航空枢纽排名中，亚太地区的表现更为突出，在前25名中占据了16个席位。其中八个位于东南亚。OAG指出，低成本航空公司占该地区总运力的51%，高于34%的全球平均水平。