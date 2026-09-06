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喀拉喀托之子火山喷发扰乱航班 雅加达机场延长关闭

此次停航已影响301趟航班，其中包括58趟国际航班

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Hariz Baharudin
Karina Tehusijarana

Hariz Baharudin &

Karina Tehusijarana

Published Sun, Sep 6, 2026 · 10:54 AM — Updated Sun, Sep 6, 2026 · 11:12 PM
    • 位于雅加达郊区坦格朗的苏加诺-哈达国际机场因航班取消，旅客在值机柜台排队等候。
    • 位于雅加达郊区坦格朗的苏加诺-哈达国际机场因航班取消，旅客在值机柜台排队等候。
    • 位于雅加达郊区坦格朗的苏加诺-哈达国际机场因航班取消，旅客在值机柜台排队等候。
    • 位于雅加达郊区坦格朗的苏加诺-哈达国际机场因航班取消，旅客在值机柜台排队等候。
    • 位于雅加达郊区坦格朗的苏加诺-哈达国际机场因航班取消，旅客在值机柜台排队等候。 图片来源：EPA
    • 位于雅加达郊区坦格朗的苏加诺-哈达国际机场因航班取消，旅客在值机柜台排队等候。 图片来源：EPA
    • 位于雅加达郊区坦格朗的苏加诺-哈达国际机场因航班取消，旅客在值机柜台排队等候。 图片来源：EPA
    • 位于雅加达郊区坦格朗的苏加诺-哈达国际机场因航班取消，旅客在值机柜台排队等候。 图片来源：EPA

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【雅加达讯】由于风向转变，喀拉喀托之子火山持续喷发所产生的火山灰不断扩散，印度尼西亚西部的八个机场，包括雅加达的主要国际门户，将继续关闭至周一（9月7日）。

    机场运营商 Angkasa Pura 表示，此次航班中断影响了苏加诺-哈达机场的301趟航班，其中包括58趟国际航班。

    樟宜机场集团发言人表示，受火山喷发影响，截至9月6日新加坡时间下午6点，所有原定从新加坡飞往雅加达的33趟航班均已取消。

    交通部长 Dudy Purwagandhi 在新加坡时间晚上7点后宣布延长机场关闭时间。他表示，风向已经改变，目前正将火山灰向东吹。

    Dudy 在一场线上新闻发布会上说：“今天下午风是向西吹，但现在来自气象、气候和地球物理局（BMKG）的信息显示，风正以5节的速度在1万5000英尺的飞行高度向东吹。”他指的是印尼的气象机构。“基于这一信息，并在与所有利益相关方协调后，我们决定所有八个受影响的机场将关闭至午夜。”

    这八个机场分别是：雅加达的苏加诺-哈达国际机场和哈利姆·珀达纳库苏马机场；楠榜的雷丁·印甸二世机场和穆罕默德·陶菲克·基马斯机场；坦格朗的 Pondok Cabe 机场和 Budiarto 机场；西爪哇万隆的侯赛因·萨斯特拉内加拉机场；以及南苏门答腊的 Atung Bungsu 机场。

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    作为印度尼西亚最繁忙的机场，苏加诺-哈达机场在9月6日的大部分时间里都处于关闭状态。由于当局需要持续监测火山灰的动向，机场的重新开放时间被一再推迟。根据最新安排，该机场原定于当地时间晚上9点30分重新开放。

    新加坡航空公司（SIA）于9月6日取消了19趟往返新加坡和雅加达的航班，而旗下廉价航空公司酷航（Scoot）也取消了另外12趟航班。

    新航表示，目前情况仍在变化，新加坡与印度尼西亚之间的其他航班也可能受到影响。酷航指出，已联系受影响的客户，他们可以选择重新预订航班，或者在决定不出行的情况下申请全额退款。

    印度尼西亚鹰航空公司（Garuda Indonesia）已取消截至9月7日中午所有往返苏加诺-哈达机场的航班。往返西爪哇万隆的侯赛因·萨斯特拉内加拉机场和楠榜的雷丁·印甸二世机场的航班也已被取消。

    数百名旅客滞留在苏加诺-哈达机场，他们在客户服务柜台前排起长龙，寻求重新预订航班或办理退款。

    总统 Prabowo Subianto 敦促印度尼西亚民众保持冷静但须保持警惕，尤其是雅加达、万丹、楠榜以及巽他海峡周边的居民。

    在其官方 Instagram 账户上发布的一份声明中，Prabowo 表示，自火山喷发开始以来，他一直在密切监测喀拉喀托之子火山的活动并接收最新通报。

    他补充说，他已指示包括气象、气候和地球物理局（BMKG）和国家灾害管理局（BNPB）在内的政府机构，以及军方、警方、地方政府、卫生部和交通部，继续监测局势，并确保各项应急准备和援助措施到位。

    Prabowo 说：“民众被敦促保持冷静，但绝不能放松警惕。”

    他还敦促民众远离喀拉喀托之子火山，并遵守当局划定的危险区域规定。

    雅加达省政府表示，为防范接触火山灰的风险，从9月7日起，首都所有学校将转为远程学习，直至另行通知。该措施适用于所有级别的公立和私立学校，当局表示儿童尤其容易受到火山灰的影响。

    Dudy 表示，航空公司已获得将飞往雅加达的航班备降至替代机场的选项，这些机场包括西爪哇的 Kertajati 机场、东爪哇的朱安达机场和中爪哇的三宝垄机场。两趟从吉达和麦地那飞往雅加达的航班已备降至 Kertajati 国际机场。

    Dudy 补充说，受影响航班的机票可以退款，并敦促航空公司迅速处理退款事宜。

    当局警告称，此次中断可能对飞机轮换、机队可用性、后续航班时刻表和航站楼容量产生连锁反应，并敦促旅客在前往机场前与所乘航空公司核实情况。

    位于爪哇岛和苏门答腊岛之间巽他海峡的喀拉喀托之子火山自9月4日晚些时候开始喷发。9月6日清晨，苏加诺-哈达机场检测到火山灰，促使机场关闭。

    BMKG表示，9月6日上午8点拍摄的卫星图像显示有两个火山灰团。其中一个达到了约6000米的高度，覆盖了雅加达、万丹和西爪哇的部分地区；另一个则高达1万5000米，覆盖了万丹、楠榜和明古鲁的部分地区。

    在9月6日的新闻发布会上，地质局局长 Lana Saria 表示，来自喀拉喀托之子火山的火山灰方向和扩散范围随时可能改变。她指出，火山喷发的频率有所增加，但提醒说这并不一定意味着后续会有更大规模的喷发。

    她补充说，由于持续记录到低频地震和震颤，火山活动仍然不稳定，并有可能加剧。“但是，下一次喷发的时间、规模和类型仍然无法准确预测。”

    民众被禁止进入喀拉喀托之子活火山口3公里范围以内。

    卫生响应

    印度尼西亚卫生部已启动卫生应急行动中心，以协调受火山灰影响地区的医疗响应，当局正为可能出现的呼吸道、眼部和皮肤问题做准备。

    卫生部长 Budi Gunadi Sadikin 表示，卫生部已为出现呼吸问题的民众准备了雾化器和制氧机，以及用于治疗因火山灰引起的眼部和皮肤过敏的眼药水和药膏。

    当局敦促受影响地区的居民尽可能留在室内，如果必须外出，则应佩戴口罩和眼镜。

    国家灾害管理局（BNPB）也正在开展人工影响天气作业，以减少空气中的火山灰含量。

    位于雅加达南郊的 Pondok Cabe 机场正在准备飞机，以彻夜执行任务。当局希望通过人工降雨，帮助火山灰更快地沉降。

    BNPB 局长 Suharyanto 说，如果雅加达、万丹和楠榜上空没有形成合适的雨云，BNPB 和 BMKG 可能会改用喷水雾的方式来帮助驱散有害的火山灰颗粒。

    BNPB 也已开始向受影响的社区分发基本物资和口罩。

    火山灰也扰乱了万丹和楠榜部分地区的日常生活，渔民取消了出海捕鱼计划，当地居民也报告出现眼部不适症状。

    在雅加达，为防范接触火山灰的风险，当局在9月6日将每周的“无车日”活动提前一小时，于上午9点结束。

    这次火山喷发也促使当局加强了对使用巽他海峡船只的预防措施。

    万丹港务局告知在海峡过境的船只，需对火山灰、喷出的火山物质及其他危险保持警惕。据 BNPB 称，往返于爪哇岛孔雀港（Merak）和苏门答腊岛巴加海尼港（Bakauheni）之间的渡轮服务据报未受影响。

    当局表示，目前没有迫在眉睫的海啸威胁。

    Lana 表示，喀拉喀托之子火山在2018年喷发后重新形成的山体结构仍然相对较小，不被认为能发生足以引发海啸规模的坍塌。

    她说：“尽管如此，我们仍在密切监测其活动发展和形态变化。”

    2018年12月，喀拉喀托之子火山在一次喷发期间发生部分山体坍塌，引发海啸，造成爪哇岛和苏门答腊岛沿岸超过400人死亡。

    “Anak Krakatau”意为“喀拉喀托之子”，它是在喀拉喀托火山原址上形成的，后者在1883年的灾难性喷发中基本被摧毁。那次喷发及其引发的海啸导致超过3万6000人丧生。《海峡时报》

    • 补充报道：Wahyudi Soeriaatmadja

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