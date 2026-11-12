日本批发通胀加速，加息预期升温

分析师预计日本银行将在12月将政策利率从1.25%上调至1.5%

10月份，衡量企业间商品和服务交易价格的企业商品价格指数上涨了7.1%。 图片来源：BT

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【东京】数据显示，由于中东冲突和人工智能（AI）相关需求持续推高燃料和半导体芯片的价格，日本10月份的年度批发通胀再次加速，使市场对近期加息的预期得以维持。

日本银行（BOJ）将在12月17日至18日举行的下一次政策会议上密切审视这些数据。许多分析师预计，届时该央行会将政策利率从1.25%上调至1.5%。

Sompo Institute Plus的高级经济学家Masato Koike表示：“由于中东冲突的持续不确定性，批发通胀可能会加速，预计多种商品将面临价格上涨的压力。”

他表示：“尽管如果市场持续动荡，日本央行可能选择按兵不动，但我们的基线预测是该央行将在12月加息。”

日本央行周四公布的数据显示，衡量企业间商品和服务交易价格的企业商品价格指数在截至10月的一年中上涨了7.1%，高于市场预测中值的6.5%。

日本央行物价统计部门负责人Sayaka Yamazaki在新闻发布会上表示，这一增速高于9月份6.8%的年同比增长率，原因是企业选择在10月份（新季度以及截止于2027年3月的日本财年下半年的开始）上调价格。

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她表示：“由于企业继续转嫁上涨的劳动力和原材料成本，以及中东冲突导致的石油和化工产品价格上涨，多种商品的价格都出现了上涨。”

数据显示，在截至10月的一年中，石油和煤炭产品价格上涨了15.9%，增幅高于9月份的11.5%。化工产品价格在9月份上涨13.4%之后，10月份的涨幅也达到了15.5%。

由于旺盛的人工智能相关需求提振了半导体芯片的价格，运输设备（如汽车零部件）的价格在10月份上涨了3.2%，增速高于9月份的2.9%。

数据显示，以日元计价的进口价格指数10月份同比上涨24.8%，这表明货币疲软继续推高原材料进口成本。

鉴于居高不下的能源成本和日元疲软导致的进口价格上涨加剧了通胀压力，日本央行在6月加息后，又于9月再次加息——其间隔时间短于2024年和2025年大约一年两次的加息频率。

在上个月的后续会议上，日本央行维持政策稳定，但宣布在为实现其价格目标而进行的14年斗争中取得了胜利，并指出了价格上行风险，从而强化了其鹰派立场。

日本央行10月份会议的意见摘要显示，由于核心通胀已达到央行2%的目标，一些决策者呼吁加快加息步伐，这为近期收紧政策提供了支持。REUTERS