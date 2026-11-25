制造商如今须在人工智能供应链的地缘政治问题上谨慎行事

11月16日，台北101摩天大楼上展示着“台湾心 Jensen”的标语。 图片来源：REUTERS

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【台北】Jensen Huang 回归 Nvidia，对台湾股市而言是一剂强心针，投资者和科技业者都松了一口气。

但观察人士表示，台湾科技业将不再一切如常，因为制造商如今必须在人工智能供应链的地缘政治问题上谨慎行事。

身为台裔美国人的 Huang 于周一（11月23日）复职，重任 Nvidia 首席执行官。此前11天，他因一桩涉及一名被指为中国间谍的丑闻而辞职。

台湾股市遭受重创。此前，台股暴跌近18%，创下1991年以来最差单周表现。台湾行政院长 Cho Jung-tai 已于周一会见科技公司和金融企业的高管，讨论稳定股市的方案。

Huang 回归的消息传出后，Nvidia 股价飙升31.5%，台湾加权股价指数（TAIEX）也上涨了9%。

持有 Nvidia 股份的 Hsu Ching Sheng 表示，他深夜看到这条消息后激动得彻夜难眠。

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这位26岁的私人教练告诉《海峡时报》（The Straits Times）：“最近的心情真像是坐过山车——从最初的不敢相信……到后来坚信（Nvidia 股价）会反弹。”

“Jensen Huang 的回归对台湾股市绝对是一大利好。大家都知道他是台湾供应链的坚定支持者……可以说，他是推动台湾股市的主要力量。”

Huang 从他共同创立并执掌了33年的 Nvidia 公司辞职，起因是他承认有婚外情。他与 Alice Huang 有染，而美国官员怀疑此人与中国情报部门有关联。

“力挺 Jensen”

很快，呼吁这位“人工智能教父”回归的声音开始出现，一项“力挺 Jensen”的请愿活动获得了超过20万人的签名支持，其中包括科技巨头 Elon Musk。

上周，台北101摩天大楼甚至亮起了“台湾爱Jensen”和“台湾与人工智能共创未来”等信息，该活动由台湾科技界的知名人士组织。

这位63岁的企业家是在美国总统 Donald Trump 游说后复职的。Trump 表示，他曾直接与 Nvidia 董事会沟通，力促 Huang 回归。

国立台北商业大学（NTUB）荣誉讲座教授 Chang Ruay-shiung 表示，Huang 在建立 Nvidia 的技术优势、企业文化和全球商业关系方面发挥了重要作用。

他告诉《海峡时报》：“在人工智能竞赛的现阶段，要找到能取代他的人将是极其困难的。”

Nvidia 曾发布新闻稿重申其对台湾供应链的支持，但 Huang 本人与台湾供应商建立的个人关系却难以取代。

这位 Nvidia 首席执行官习惯于公开感谢他的台湾供应商，并以与这些公司的老板们举办“万亿美元晚宴”而闻名，该晚宴的名称源于与会公司市值的总和。

中华经济研究院院长 Lien Hsien-ming 表示，Huang 不鼓励供应商之间进行激烈的价格战，也没有挤压他们的利润空间。

“我们可以说，（与其他美国科技公司相比）Jensen Huang 对台湾更为友好，” 他说。“他更倾向于通过合作来建立供应链。”

风波尚未平息

国立台北商业大学的 Chang 指出，Huang 回归 Nvidia 并不意味着争议的结束，因为美国对允许 Nvidia 先进芯片流入中国的漏洞的调查尚未完成。

尽管这起桃色事件占据了新闻头条，但 Alice Huang 只是美国一项调查中的一条线索。该调查涉及一个由服务器制造商、人工智能数据中心和空壳公司组成的跨境网络，据称该网络将受出口管制的 Nvidia 芯片运往中国。

根据美国出口规定，Nvidia 最先进的人工智能芯片在没有美国许可证的情况下不能运往中国，在没有许可证的情况下从其他国家转口也属违规。

在11月23日的声明中，Nvidia 董事会表示，已成立一个由独立董事组成的国家安全与出口管制委员会，以监督贸易合规和国家安全风险。Nvidia 还新增了一个职位——首席合规官，负责监督整个公司的合规事宜。

据称曾有60名高管直接向他汇报的 Huang，预计未来将面临更多的制衡。

分析师表示，台湾制造商和供应商也可能面临更大的责任，需要识别最终客户并追踪其产品的使用地点。

“台湾公司因此可能面临更高的合规成本、更长的审批程序和更大的法律风险。但他们将从所谓的‘非红供应链’中受益，” Chang 说道，他指的是排除中国公司的供应链。

“未来，出口管制合规将成为台湾半导体产业竞争力的重要组成部分。”

中华经济研究院的 Lien 表示，无法承担合规成本的小公司可能会陷入困境。

“现在，你必须非常小心。一旦被发现，后果将非常严重。违反国家安全法规的罚款可能是巨额的，” 他说。

国立台北商业大学的 Chang 表示，Huang 的回归结束了 Nvidia 眼前的领导危机，但整个事件引发了一场关于科技公司、政府权力与国家安全之间关系的更广泛辩论。

“鉴于台湾在全球半导体产业中的核心地位，台湾不能忽视这场辩论，” 他说。THE STRAITS TIMES