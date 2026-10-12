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因网传断轴事件，马来西亚暂停奇瑞Omoda 5销售，新加坡车辆不受影响

一辆Omoda 5在柔佛州新山发生后轮脱落事件后，当局对该车型、其生产和供应商展开技术调查

Derryn Wong

Derryn Wong

Published Mon, Oct 12, 2026 · 12:43 PM
    • Omoda 5是一款运动型多功能车，在两年内已第二次被召回，两次召回均与后轴问题有关。
    • Omoda 5是一款运动型多功能车，在两年内已第二次被召回，两次召回均与后轴问题有关。 图片来源：奇瑞

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】马来西亚陆路交通局 (Jabatan Pengangkutan Jalan, 简称JPJ) 已暂停中国汽车制造商奇瑞旗下Omoda 5车型的新车注册。

    马来西亚陆路交通局在周日（10月11日）的一份声明中表示，该车型的车辆类型批准（VTA）——即车辆注册上路所需的技术认证——已被暂时撤销。当局目前正在对该车型、其生产及供应商进行技术调查。

    周日，马来西亚奇瑞汽车公司召回了Omoda 5的C和H型号。该公司表示，客户将获得“全面的车辆检查和任何必要的后续行动”，包括更换零部件。

    此次暂停注册的起因是10月6日在柔佛州新山发生的一起惊险事件。当时，一辆Omoda 5在地不佬城市永旺购物中心 (Aeon Mall Tebrau City) 附近行驶时，其整个后悬挂总成连同两个车轮一同脱落。

    两年内两次召回

    社交媒体上流传的一张照片显示，在马来西亚柔佛州新山，一辆奇瑞Omoda 5的后轴已经脱落。 图片来源：PANGGIL AKU NAZ

    汽车咨询公司Lampaki Consulting的Hal Serudin表示：“这看起来是一起严重事件，也是同类事件中的第二起。制造商现在正因此被陆路交通局问责。”

    他补充道：“事件的经过也表明，其安全和沟通流程有待改进。在某些市场，例如澳大利亚，制造商在发现故障时会主动发起召回。”

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    这是Omoda 5在两年内第二次被召回。

    2024年5月，奇瑞曾因同样的问题——潜在的后悬挂和车轴故障——召回了约600辆该款汽车。当时的召回也是在发生了一起备受关注的Omoda 5行驶中后轮脱落事件之后。

    当时约有60辆车受到影响并更换了相关部件，该召回于2024年6月结束。

    该问题被追溯到因设备校准不当导致部件焊接不完整。

    该车型于2025年9月进行了更新，采用了新的后悬挂总成，以多连杆单元取代了旧的扭力梁部件。

    目前尚不清楚此次召回是由于新问题，还是因为未进行更新的旧款车辆所致。

    新加坡的Omoda车型不受影响

    Omoda 5是一款中型运动型多功能车，搭载1.5升涡轮增压发动机。该车由位于吉打州的Inokom公司在马来西亚组装。

    由于Omoda 5并未在新加坡销售，因此新加坡不受此次召回影响。

    不过，其同系列的另一款车型E5在新加坡有售。但E5是纯电动版本，其多连杆悬挂总成与Omoda 5的不同。

    据Omoda和Jaecoo的授权经销商伟高汽车 (Vertex Automobile) 称，在新加坡销售的所有奇瑞车型均在中国制造。

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