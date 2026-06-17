《商业时报》区域调查：亚细安企业的新优势在于能在不确定性中运营
《商业时报》总编辑 Chen Huifen 在该旗舰报告的发布会上表示：问题不在于是否要走向区域，而在于速度要多快。
- 《商业时报》总编辑 Chen Huifen 表示，能够胜出的企业，是那些明白不稳定已是经营新常态的企业。 摄影：GOH RUOXUE，《商业时报》
本文由AI辅助翻译
【雅加达】《商业时报》（The Business Times）总编辑 Chen Huifen 于周三（6月17日）在该财经日报首份《亚细安情报2026》报告的发布会上表示，亚细安不再是企业的后备计划，而是其下一阶段增长的主要基地。
她表示：“亚细安的下一个优势不属于规模最大或速度最快的企业。它将属于那些懂得如何建立信任、如何实现整合，并能以信念和耐心将这些知识付诸行动的企业。”
Chen Huifen 援引报告数据指出，虽然东南亚企业可能对本区域和国内的经济前景最为乐观，但这些市场也恰恰是机遇与信任之间鸿沟最大的地方。
这种错配源于监管不确定性、执法不均、治理体系的碎片化、成本上涨和激烈竞争。
但她表示，这恰恰是区域企业持久优势所在。她指出，东南亚商界领袖的竞争护城河不仅在于资本或技术，更在于他们能在他人认为不透明的环境中运营的能力。
她补充道：“能够胜出的企业，不是那些等待世界恢复稳定的企业，而是那些明白不稳定已是经营新常态，并为此积极部署的企业。”
《商业时报》（BT）今年委托市场调查公司 Kantar 进行了这项首开先河的区域研究，分两轮调查了来自亚细安六国（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南）的超过500名企业高管和资深商界领袖。
该研究是《商业时报》“洞察”（Insights）系列下的首个项目，该系列每年最多发布四次此类报告，旨在提供独家市场情报和深度数据分析，帮助企业把握趋势、占领先机。
这份旗舰区域研究报告在由英文科技媒体公司Tech in Asia主办的第二届亚洲经济峰会上发布。今年的峰会在雅加达费尔蒙酒店举行，主题为“东南亚经济决策的形成之地”。
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这场为期一天的闭门会议汇集了约250名区域决策者、商界领袖、投资者和科技领域利益相关者，旨在使整个东南亚的政策意图与投资重点和执行路径保持一致。
峰会包含两场部长级主旨演讲，其中一场由新加坡数码发展及新闻部长 Josephine Teo 发表。她也是主管网络安全和智慧国（Smart Nation）事务的部长。
印度尼西亚通讯与数码事务部长 Meutya Hafid 也发表了主旨演讲，而创意经济部长 Teuku Riefky Harsya 将在一个下午的座谈会上发言。
SPH Media 总裁 Chan Yeng Kit 在开幕致辞中指出，此次峰会的主题恰逢其时，因为东南亚正处于当今全球经济秩序几大转变的中心，包括供应链重组和产业政策的强势回归。
他表示：“问题不是变革是否会来临，它已经来临了。问题在于，是我们驾驭变革，还是被变革所驾驭。”
谈及 SPH Media 在这个贸易、技术和地缘政治格局迅速变化的时代所扮演的角色，他指出，企业、投资者和政府能否做出明智决策，不仅取决于能否获取信息，更取决于能否获得在特定背景下解读、并以诚信方式传达的正确信息。“当世界变化如此之快时，媒体不仅仅是事件的记录者，它更是一个指南针。”
人工智能的角色
该调查还就商界领袖们对人工智能角色的看法进行了调查，这是整个东南亚的首要投资主题。
Chen Huifen 提到，约45%的受访者是先行者，他们行动迅速、投资广泛，并愿意承担风险以获得竞争优势。
约42%的受访者是务实的优化者，他们有选择性地投资，注重投资回报并避免复杂性。另有约13%的较小群体是谨慎的传统主义者，他们更偏爱稳定和渐进式改进。
印度尼西亚公司主要将自己视为先行者，70%的受访者表示他们面临着转型的压力。
她表示，相比之下，新加坡公司则更为稳健。近一半的公司将自己视为务实的优化者，这反映了该国较高的成本基础和更成熟的体系。
采用人工智能的最大障碍是其高昂的成本。
半数受访企业指出，工具、基础设施和实施的高昂成本是主要障碍，其次是与旧有系统的集成问题以及缺乏内部能力。
Chen Huifen 总结道，但到2028年仍能屹立不倒的，将是那些今天就在数据基础设施、员工准备度和明确应用场景方面进行投资的企业。
资本流向
调查的另一大亮点是，绝大多数受访企业计划在亚洲内部，特别是在亚细安和其国内市场配置新资本。
Chen Huifen 指出，特别是印度尼西亚企业，在区域资本部署方面最为积极。
同时，研究发现，企业对美国和欧洲的兴趣在优先列表上的排名有所下滑。中国位列第三大首选目的地，尤其受到马来西亚和越南企业的青睐。
这位《商业时报》总编辑表示，到西方扩张、追逐美国消费者的全球化策略正被悄然搁置，新的默认选项正转向离家更近的地方。
她总结道：“如果你现在将资本配置到亚洲以外，那你就是在逆一股强大的区域潮流而行。”
“问题不在于是否要走向区域——而在于速度要多快。”
通过阅读《商业时报洞察：亚细安情报》，深入了解商业未来，在应对前方挑战时获得更全面的信息。
关于调查
2026年，《商业时报》委托市场研究公司 Kantar 进行了一项调查，以把握整个区域的领导层脉搏。
第一轮研究于2026年2月进行，调查了来自亚细安六国（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南）的538名商界领袖。
他们来自各行各业，包括制造业产业群、消费与零售、医疗保健和金融服务。他们大多担任高管或高级管理职位，或是企业主。约65%的受访者来自大型企业，35%来自中小企业。
2026年4月，进行了第二轮更具针对性的实地调查，以评估中东冲突对商业情绪的影响。该调查访问了246名背景类似的顶尖商界领袖。
《商业时报》总编辑 Chen Huifen 表示：“我们的使命是超越对区域增长的表面叙述。”
“通过投资于我们自己的专有情报，我们确保读者能够接触到外部观察者可能忽略的基层实况。这是为了向全球受众展示本土视角，并提供火花，帮助领导者将波动转化为机遇。”
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