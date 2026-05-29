新加坡外交部长访朝后表示 朝鲜目前无意进行外部接触

平壤的重心似乎在于自力更生和军事威慑

外交部长 Vivian Balakrishnan（左）应朝鲜外务相 Choe Son Hui 的邀请，于5月26日至27日对朝鲜进行工作访问。 照片：新加坡外交部

[首尔] 新加坡外交部长 Vivian Balakrishnan 表示，朝鲜目前似乎对外部接触不感兴趣。他于5月26日至27日访问了平壤，这是他八年来首次到访。

5月28日，Vivian Balakrishnan 医生在首尔向新加坡媒体表示，朝鲜似乎正专注于加强自力更生和军事威慑。他当时刚结束了为期五天的中朝韩三国之行。

这位外交部长还指出，尽管平壤与广大国际社会处于隔离状态，尤其是在冠病大流行期间，但仍取得了“显著的进步”。

Vivian Balakrishnan 医生说：“自我上次到访至今的八年里，平壤持续增长和发展。我看到了新的住宅区。这是一个干净、现代化、组织良好、规划有序的城市。” 他补充说，平壤的城市景观“可以融入东南亚乃至东北亚的任何一个现代化城市”。

他于5月28日在Facebook帖子中分享了一段平壤城市风光的视频。

尽管外界预期这位外交部长对朝韩两国的罕见访问可能预示着新加坡或将扮演调解人角色，以重启美朝对话，但 Vivian Balakrishnan 医生驳斥了这种猜测。

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他在回答《海峡时报》的提问时说：“我此行是应朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）的邀请，以纪念两国建交50周年。我也想亲自了解那里的最新发展。”

Vivian Balakrishnan 医生首次访问朝鲜（官方名称为朝鲜民主主义人民共和国）是在2018年。

那次访问是为了筹备当年6月在新加坡举行的美国总统 Donald Trump 与朝鲜领导人 Kim Jong Un 的首次峰会，该峰会旨在就无核化问题进行谈判，并缓解朝鲜半岛的紧张局势。

在最近的这次访问中，Vivian Balakrishnan 医生会见了朝鲜外务相 Choe Son Hui，以及最高人民会议常任委员会委员长 Jo Yong Won。

Vivian Balakrishnan 医生观察到，朝鲜“目前与俄罗斯的关系肯定更为密切”，而中国对这个与世隔绝的政权仍然是“不可或缺的”。他还指出，朝鲜“目前尚未准备好与美国、韩国（ROK）或日本开启重要的沟通渠道”。

这位外交部长补充道：“在这种情况下，我通常的建议是保持战略耐心。不要让事情变得更糟，不要激化问题，而是以更长远的眼光寻找机会，以提供帮助或开启沟通渠道。有些事情需要时间才能成熟。”

这位外交部长补充道：“在这种情况下，我通常的建议是保持战略耐心。不要让事情变得更糟，不要激化问题，而是以更长远的眼光寻找机会，以提供帮助或开启沟通渠道。有些事情需要时间才能成熟。”

据官方媒体2月26日报道，Kim 表示，如果华盛顿接受平壤的拥核地位，朝鲜可以与美国“相处得很好”，并且“朝美关系的前景完全取决于美国的态度”。

此外，尽管有人猜测 Trump 5月初访问北京期间可能会与 Kim 举行场边会晤，但会晤最终未能实现。Trump 后来在一次采访中表示，他在与中国国家主席习近平的峰会期间讨论了朝鲜问题，但没有透露细节。

这位部长表示，新加坡认为其与朝鲜的关系建立在友谊和相互尊重的基础上。

他说：“当然，我们受到联合国安全理事会（UNSC）决议的制约，这些决议对经济联系构成了重大限制。尽管如此，他们知道我们的立场和运作方式，我们始终愿意与朝鲜民主主义人民共和国保持沟通渠道的开放。”

自2006年以来，联合国安理会已通过多项针对朝鲜的决议，旨在通过实施武器禁运、贸易禁令和金融限制来遏制其核武器和弹道导弹计划。

在访问平壤期间，Vivian Balakrishnan 医生还邀请 Choe 出席亚细安区域论坛（ARF）。这是一个外交与安全对话平台，朝鲜自2000年以来一直是其成员。

2025年7月在吉隆坡举行的年度论坛上，朝鲜首次缺席。

当时担任亚细安轮值主席国的马来西亚没有邀请朝鲜。马来西亚驻韩国大使后来告诉《韩国中央日报》，这是因为自2021年平壤断交以来，两国尚未恢复外交关系。

菲律宾定于7月23日在马尼拉主办第33届亚细安区域论坛。

Vivian Balakrishnan 医生说：“我告诉她，让朝鲜民主主义人民共和国的声音在国际舞台上被听到仍然很重要，并应以符合其自身政治优先事项的适当方式、方法和时机，寻找合适的机会，继续与更广阔的世界接触。”

他注意到平壤一个显著的变化，是朝鲜对与韩国统一的立场变得强硬。

Vivian Balakrishnan 医生说：“我确信他们采取这一立场有更具体的国内原因，但事实就是如此。他们不接受任何统一的可能性。”

今年三月，朝鲜从其宪法中删除了所有提及与韩国统一的内容，并增加了一项新条款，将朝鲜的领土划定为北与中国和俄罗斯接壤，南与“大韩民国”为邻的区域。

由于平壤和首尔之间没有直达交通，Vivian Balakrishnan 医生先飞往中国沈阳，然后前往首尔，并在那里会见了韩国外交部长 Cho Hyun。

韩国外交部长 Cho Hyun（右）于5月28日在首尔外交部与新加坡外交部长 Vivian Balakrishnan 会晤时握手。 照片：EPA

新加坡外交部表示，两位部长对新加坡-韩国战略合伙业务的实施进展，以及韩新自由贸易协定升级谈判的迅速完成表示欢迎。

为纪念建交50周年，新加坡和韩国于2025年11月2日将双边关系提升为战略合伙业务。

两位部长还同意深化亚细安与韩国之间的合作，包括升级亚细安-韩国自由贸易区（AKFTA），以扩大商品、服务和投资的准入并放宽限制。新加坡是亚细安-韩国经济关系的协调国。

Vivian Balakrishnan 医生还分别会见了韩国国家安保室长 Wi Sung Lac、统一部长官 Chung Dong Young 以及国会议员、韩新议会友好小组主席 Lee Un Ju。他们的讨论涵盖了地区和国际发展，包括中东局势和中美关系。

他传达了新加坡对各方进行建设性接触和对话的支持，以促进朝鲜半岛及更广泛地区的和平与稳定。

在总结访谈中，Vivian Balakrishnan 医生还回顾了本周早些时候其东北亚之行的第一站，当时他在北京会见了中国外交部长王毅。

他表示，Trump 与中国国家主席习近平最近的会谈为大国关系带来了“某种形式的稳定”，但强调更深层次的战略竞争并未消失。

Vivian Balakrishnan 医生说，因此，对于像新加坡这样在中国和美国都有重大利益的小型城邦国家而言，重要的是“要极其敏感，了解正在发生的事情，并尽我们所能，以我们自己的微薄之力，去理解并发挥建设性作用”。

外交部长 Vivian Balakrishnan 于5月25日在北京会见中国外长王毅。双方一致认为中东地区需要立即停火，并强调了恢复霍尔木兹海峡海上交通的重要性。 照片：新加坡外交部

谈及中国在促进地区和平与安全方面的作用，尤其是在推动美伊停火方面，Vivian Balakrishnan 医生表示，北京“本身就是一个超级大国”，也是“世界上最大的能源进口国”，在“保持航道开放和供应链安全方面有切身利益”。

Vivian Balakrishnan 医生还强调，新加坡和中国都认为“航行自由和通过用于国际航行的海峡的过境通行权至关重要”，这并非出于意识形态，而是“出于实际需要”。

霍尔木兹海峡是全球重要的能源和航运路线，自2月28日美国和以色列开始轰炸伊朗以来，该海峡实际上已被关闭。5月28日，在美国对海峡附近的伊朗无人机行动发动袭击后，伊朗袭击了一个美军空军基地。数小时前，Trump 刚刚否认了一份称他接近与德黑兰达成妥协和平协议的报告。

Vivian Balakrishnan 医生表示，在全球不稳定的背景下，新加坡将继续与“超级大国、中等强国、我们的近邻，乃至更远的国家”进行接触，以使其外交政策保持关联性、韧性、建设性和一致性。

Vivian Balakrishnan 医生说，这样一来，即使其他人不同意，“他们仍然会说… ‘我理解新加坡为何采取这一立场，即使我们有分歧，我们也会找到合作的方法’”。

他于5月28日返回新加坡。《海峡时报》