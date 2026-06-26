「我能想象到的最糟糕的事故之一」：戴森前总裁Roland Krueger谈极地探险、危机管理与领导力
这位曾在宝马（BMW）和英菲尼迪（Infiniti）任职的德国人，去年在南极洲成为开辟新滑雪路线的先驱。
- 戴森前首席执行官Roland Krueger也是一位经验丰富的极地探险家，自2002年以来已参与多次探险活动。 照片来源：ROLAND KRUEGER, LARS EBBESEN
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[新加坡] Roland Krueger没有特定的领导风格，但这位高级管理人员表示，成功领导一家公司的关键在于准备——而且是大量的准备。
这位汽车和科技行业的领导者，其方法朴实稳健而非引人注目，但他能活着并接受我们采访，就足以证明这套方法行之有效。
2012年11月，Krueger正尝试在无外界支援的情况下独自滑雪前往南极点。当他在暴风雪中搭建帐篷时，一阵大风折断了一根帐篷杆，导致帐篷被撕裂。
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