此次会晤正值两国努力应对跨境烟霾问题之际。

黄总理（左）与文莱苏丹Hassanal Bolkiah（中）及印尼总统Prabowo Subianto在马尼拉的亚细安峰会上。 照片来源：EPA

【马尼拉】新加坡总理Lawrence Wong表示，在马尼拉举行的第49届亚细安峰会期间，他与印尼总统Prabowo Subianto举行了一次“坦诚且具建设性”的会晤。两国正加强合作，以应对跨境烟霾问题。

黄总理周二（11月17日）对新加坡记者说，两国领导人进行了私下会晤，并就双边关系进行了良好讨论。他说：“我们两人之间关系良好。”

两国领导人此前曾于7月6日在雅加达举行的新加坡-印尼领导人非正式峰会上会面，当时他们讨论了在贸易、能源和国防等领域的合作。

黄总理说，他们自那以后一直保持联系，并补充说，他传达了新加坡希望印尼取得成功的愿望。

他说：“印尼是新加坡的紧密和重要伙伴，我们在各个领域都有着重要且非常实质性的合作。”

在此之前，Prabowo于周日就印尼林火和土地火灾造成的跨境烟霾问题向新加坡和马来西亚道歉。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

Prabowo周日在第49届亚细安峰会全体会议上发言时说，火灾花了近四个月才得到控制，烟雾扩散到了邻国。

他说：“我再次代表印尼政府和人民，为给新加坡和马来西亚人民造成的痛苦表示歉意。”

Prabowo说，印尼已吊销17家公司的特许经营权，另有104家公司因火灾问题正接受警方调查。

能源、贸易和工业部长Tan See Leng于11月3日在国会上表示，在9月4日至10月25日期间，新加坡经历了33天的不健康空气和5天的非常不健康空气。

根据南洋理工大学和新加坡社科大学研究人员的初步评估，截至10月31日，烟霾给新加坡经济造成的损失估计为23亿新元，其中包括与健康相关的成本和旅游业损失。

10月27日，在外交部长Vivian Balakrishnan与印尼外长Arrmanatha Nasir在雅加达举行会谈后，新加坡和印尼同意成立一个联合工作组，以调查与火灾有关的公司。

该工作组旨在加强两国之间的协调和信息共享，包括收集证据，追究引发烟霾火灾的公司的责任。两国还同意设立部长级和高官级热线，以处理双边分歧。

在周日举行的亚细安峰会非正式会议上，黄总理提议将双边工作组扩大为一个亚细安范围的平台，用于分享有关引发烟霾火灾的公司的信息和证据。

他说，这种合作将有助于追究违规公司的责任，并防止火灾再次发生，而不仅仅是在火灾发生后才做出反应。

当周二被问及亚细安成员国是否有政治意愿加强在烟霾和能源韧性问题上的合作时，黄总理表示讨论结果令人鼓舞。

他说，各方希望通过亚细安电网计划在能源韧性方面做得更多，并希望通过预防火灾和对违规公司采取行动，从源头上解决烟霾问题。

“还有很多工作要做，希望在这次会议之后，我们能够取得进展。”