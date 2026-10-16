保时捷首个东南亚体验中心将利用新加坡航空枢纽地位，大幅提升访客数量

这座耗资1亿新元的中心将于2027年第二季度开业，预计将创造150个就业岗位并增加旅游收入

新加坡旅游局 (旅游局) 的 Ashlynn Loo (左) 与保时捷亚太区的 Yannick Ott。本月早些时候，该中心已向公众开放驾驶体验活动的预订。 照片来源：保时捷亚太区

[新加坡] 保时捷新加坡体验中心将于2027年第二季度开业，届时，这家德国跑车制造商将让客户在其赛道上尽情驰骋。

得益于新加坡作为主要航空枢纽的地位，该中心也寄望于吸引入境旅客，从而大幅提升访客数量。

保时捷亚太区市场总监 Yannick Ott 表示：“这是全球唯一一个几乎覆盖全新加坡人口的保时捷体验中心 (Porsche Experience Center, 简称PEC)，居民可在60分钟内抵达。如果再加上每年使用樟宜机场的7000万名旅客，我认为这里的潜力是巨大的。”

新加坡旅游局 (旅游局) 土地与概念开发署长 Ashlynn Loo 补充道：“作为全球首个区域性保时捷体验中心，它的优势远不止于为本地居民提供服务，无论您是会展（会议、奖励旅游、大会和展览）旅客、商务旅客，还是仅仅在此过境的休闲旅客，都能从中受益。”

体验非凡

本月早些时候，保时捷新加坡体验中心已向公众开放驾驶体验预订。这些活动涵盖从入门到专家级别的不同水平，价格从300新元的30分钟副驾体验到7000新元的为期两天的高性能驾驶培训课程不等。

该中心于2024年宣布兴建，开发成本为1亿新元。设施内设有一条2公里长的驾驶赛道、额外的专业驾驶区，并配备了42辆保时捷汽车。此外，中心还提供活动空间、餐饮、生活方式及接待服务。

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中心位于樟宜航空园路 (Aviation Park Road) 7号。

这是该德国汽车制造商在全球设立的第11家此类体验中心。在亚太地区，除位于台湾、日本和中国大陆的现有中心外，新加坡中心是东南亚地区的首家。

在接受《商业时报》(The Business Times) 采访时，Ott 和 Loo 表示，保时捷与新加坡旅游局 (旅游局) 在该项目上进行了密切合作，并由旅游局负责协调陆路交通管理局、新加坡关税局 (关税局) 和新加坡土地管理局等多个政府机构。

Ott 表示，早在2022年首次提出在新加坡建立保时捷体验中心的构想时，该中心就被定位为“一个区域性目的地”。

该中心的核心客群预计将是来自东南亚地区的访客，特别是马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南和菲律宾的游客。

Ott 强调，过境旅客是其目标客户之一。他表示，保时捷正在为新加坡中心开发一种独特的半小时短暂驾驶指导体验，并且定价亲民。

在欧洲，无论品牌如何，典型的赛道驾驶体验活动通常持续半天，费用可能高达数千美元。

他说道：“因此，如果您从澳大利亚经新加坡前往欧洲，抵达后可以前往位于星耀樟宜 (Jewel) 的保时捷展厅，我们往返于星耀樟宜和体验中心之间的接驳车会接上您，并确保您能及时返回机场搭乘航班。”

2025年，樟宜机场的旅客吞吐量达到创纪录的7000万人次，超越了2019年创下的6830万人次的旧纪录。

到了2026年第二季度，受燃油成本上涨影响，客流量同比下降1.5%至1720万人次。樟宜机场约有三分之一的客流为过境旅客。

不止于速度与激情

Ott 表示，保时捷新加坡体验中心将通过其多样化的活动和项目，特意面向广泛的客群。

他说：“我们不仅面向赛车运动爱好者或保时捷的现有粉丝和客户，还特意打造极具包容性的服务，以吸引寻求欢乐一日游的家庭，以及在新加坡中途停留的游客。”

该设施的潜力远不止于驾驶活动。它设有一家保时捷主题餐厅和咖啡馆、定期展览、一个驾驶模拟器实验室，以及三个最多可容纳300人的活动空间。

Ott 补充道：“您可以在这里举办一场真正与众不同的会议，并将其与赛道驾驶体验相结合……我认为我们非常灵活，并且非常期待能与各方共同创造全新的活动体验。”

建成后，它也将成为新加坡唯一专用的驾驶赛道。保时捷代表表示，不排除将整个体验中心赛道出租用于举办企业活动，即使是租给其他汽车品牌。

作为一个多功能的旅游景点，保时捷新加坡体验中心也将在旅游和就业方面创造经济价值。

Loo 表示，该中心的存在将对旅游收入“绝对产生积极影响”。它还有助于促进那些通常不会离开机场的中途停留旅客的消费。

她补充说，凭借其便利的交通和地理位置，该中心还有可能将过境旅客转变为真正的游客。

她补充道：“我认为（保时捷新加坡体验中心）就像一个预告片，一个吸引您进入新加坡的优质体验，让您考虑在这里停留更多天，而不仅仅是做一名过境旅客。”

该中心创造了150个就业岗位，目前正在招聘中。这些职位包括服务和接待人员，以及教练和技术人员，因为保时捷新加坡体验中心内还将设立保时捷在新加坡的乘用车服务中心。

这也意味着保时捷如今将亲自掌管其在新加坡从零售到服务的各个业务环节。

它将取代目前位于丹戎本茱鲁 (Tanjong Penjuru) 27A号、由 Eurokars Group 运营的服务中心。自1985年以来，Eurokars 一直通过其子公司 Stuttgart Auto 担任该品牌的长期代理商。

2023年，保时捷与 Eurokars 成立了一家名为保时捷新加坡 (Porsche Singapore) 的私人有限公司合资企业，负责接管在新加坡的零售和服务业务，其中保时捷为大股东。