从房地产热潮到人工智能：中国如何防范下一个腐败风险

随着中国进入新一轮产业转型周期，政商之间的交集不太可能减少

中国的科技初创企业需要地方政府提供的，不再是某个特定项目的准入机会，而是一个包容且高效的创新基础设施。 图片来源：路透社

曾主政深圳、广东和新疆的前中国共产党（CCP）政治局委员 Ma Xingrui，于7月14日被正式开除党籍和公职。

在他受到的多项指控中，经济不当行为一项尤为引人关注。

纪律处分通报称，Ma“纵容、默许亲属利用其职务上的影响谋取巨额非法利益，搞‘家族式腐败’”。

通报指控他将公权力当作谋取私利的工具，称其“利用职务上的便利，为他人在企业经营、项目承揽和职务任免等方面谋利，并亲自或伙同亲属及其他关系密切人员，非法收受巨额财物”。

Ma Xingrui 案

这些指控表明，寻租行为不一定表现为高级官员与企业主直接进行利益交换，非法利益可能通过亲属、可信的中间人（“白手套”）以及复杂的商业网络被隐蔽地输送。

不久之后，财新网发表了一篇长篇调查报道，揭示了 Ma 腐败案背后的政商网络，描绘出一个由私人产业开发商、中央国有企业（SOE）平台、地方国有资产和金融资本组成的复杂网络。

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该报道描述了一种中国房地产繁荣时期的典型盈利模式，其中房地产开发、股权安排、融资合伙业务和地方资源配置深度交织。

Ma Xingrui 已被开除中国共产党党籍和公职。 图片来源：路透社

现年67岁的 Ma 于2013年至2021年间在广东工作了八年。在此期间，他曾担任广东省委副书记、深圳市委书记和广东省省长。他在2025年7月卸任新疆党委书记，之后于4月被正式宣布接受调查。

据报道，在 Ma 被调查后不久，国有企业中信集团的子公司中信地产前党委书记兼董事长 Hu Donghai 于5月前后被突然带走调查。

报道称，Hu 利用中信作为中央国企的地位，在深圳获取城市更新项目，然后再将其转卖给恒大、万科等大型房地产开发商，牟取暴利。

据称，这些交易涉及神秘的房地产开发商 Wang Zhanjiang、地方资源网络以及与 Ma 的弟弟 Ma Xingquan 的商业联系。据报道，这成为揭开 Ma 经济问题的关键突破口。

尽管案件细节仍有待司法程序的确认，但它凸显了在中国房地产热潮期间，企业如何与公共资源紧密交织，为扭曲的政商关系和非法利益输送创造了温床。

政商互动

多年来，中国的地方政府和企业在一种高度互动的经济发展模式中运作。

地方政府依赖企业投资、创造就业和推动城市发展，而企业则依靠政府在规划、基础设施和产业发展方面的大力支持。

这种共生关系在房地产热潮期间尤为突出，当时土地开发、城市更新和建筑业成为增长的关键引擎。

与此同时，地方政府通过对土地供应、规划审批和项目许可的控制，能够从不断上涨的土地价格和开发保费中获取巨大价值。

这种模式助推了中国的快速城市化和经济扩张，但随着商业竞争越来越依赖于获得项目、资源和优惠政策，官员与企业之间的正常合作将不可避免地演变为寻租机会。

北京方面已明确表示，其依靠企业推动经济增长的更广泛战略保持不变。 图片来源：路透社

如今，中国政府继续释放支持私营部门的强烈信号。从国务院一再强调稳定企业预期、改善营商环境，到《民营经济促进法》的实施，北京方面已明确表示，其依靠企业推动经济增长的更广泛战略保持不变。地方政府仍然需要招商引资，而企业则继续需要一个稳定且可预测的制度环境。

然而，政商互动的性质可能正在发生重大转变。

在房地产时代，这种关系围绕土地、开发项目、建筑和监管审批展开。

而在人工智能、半导体、新能源汽车、机器人和生物技术等新兴时代，互动则越来越侧重于技术基础设施、人才集聚和创新生态系统。

以人工智能为例

以人工智能产业为例。初创企业需要地方政府提供的，不再是某个特定项目的准入机会，而是一个包容且高效的创新基础设施。

科大讯飞董事长 Liu Qingfeng 多次主张，人工智能发展必须与实际产业应用相结合，推动其在教育、医疗保健和制造业产业群等领域的应用。

同样，宇树科技创始人 Wang Xingxing 指出，包括机器人在内的人工智能技术的发展，需要海量的计算资源和强大的工程支持。

杭州近年的人工智能发展就是一个例子。该市在算力、数据基础设施、开源生态系统和应用场景方面进行了大量投资。其人工智能生态系统并非一蹴而就，而是建立在其历史悠久的互联网产业、深厚的人才储备和广泛的企业网络之上。

与房地产时代政商关系围绕土地和项目资源不同，新产业时代的互动越来越基于基础设施发展和生态系统建设。

中国在新旧增长动能转换过程中的关键挑战，在于如何保持政府在引导产业发展方面的作用。 图片来源：路透社

在这个新产业时代，地方政府将继续扮演关键角色，期望政商关系完全脱钩是不切实际的。

然而，企业越来越需要的是一个稳定的政策环境、开放的应用场景和成熟的产业生态系统。

随着产业竞争性质的改变，企业的长期成功将越来越基于技术、产品和市场竞争力，而不是过度依赖个人关系来获取资源。

资源需求的转变

然而，资源形式的不同并不能解决公共资源应如何公平分配的根本问题。

如果说土地和项目审批是旧经济时代的稀缺资源，那么算力、数据、产业投资基金和人才则已成为人工智能时代的战略资源。

随着中国进入新一轮产业转型周期，政商之间的交集不太可能减少；实际上，它可能在更高层次上变得更加深度融合。

Ma Xingrui 案的更广泛意义不仅在于一位前政治局委员的罕见落马，更在于它揭示了中国政商关系中长期存在的结构性弱点。

只要公权力仍然掌握着关键资源的分配权，就存在寻租的诱惑和非法利益输送的风险。

因此，在中国从旧增长动能向新增长动能转换的过程中，关键挑战在于如何在保持政府引导产业发展作用的同时，建立起能够防止新兴战略资源成为隐藏既得利益新渠道的制度。

如何让政商互动更坚定地立足于法治、透明度和公平竞争，而不是政治权力和特殊关系？

这可能是中国在经济转型中无法回避的关键问题之一。