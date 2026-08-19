中国纪念改革时代巨擘江泽民与朱镕基，平静表面下暗流涌动

对这一经济高速扩张时期的重新关注，引发了人们对如何铭记过去以及未来走向的思考

【新加坡】中国两位最具变革性的已故领导人——前国家主席江泽民和前总理朱镕基——的纪念活动，引发了人们对一个逝去时代的反思，同时也对国家的未来提出了疑问。他们在世纪之交曾并肩共事。

周二（8月18日），中国为朱镕基举行告别仪式。朱镕基于8月12日去世，享年97岁。在其葬礼当天，全国各地降半旗致哀。

而在此前一天，中国刚刚为江泽民举行了百年诞辰高规格纪念仪式，数千人出席。江泽民于2022年去世，享年96岁。

国家主席习近平主持了江泽民的纪念仪式，并在人民大会堂发表了40分钟的讲话，赞扬了这位前领导人的“不可磨灭的贡献”。

习近平也出席了在八宝山革命公墓举行的朱镕基葬礼。据新华社报道，习近平与现任政治局常委（中国共产党的最高领导机构）成员及其他人向朱镕基的遗体三鞠躬，并与家属握手表示慰问。

习近平的前任胡锦涛送了花圈。

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这两场纪念活动共同引发了人们对一个改革开放时代的怀念。这个时代与1998年至2003年间共同执政的江泽民和朱镕基紧密相连。

然而，对这个以经济高速扩张和中国国际形象日益提升为标志的时代重新予以关注，也让人们在如何铭记过去与未来走向之间，感受到了一种平静表面下的紧张关系。

时机

纪念江泽民百年诞辰符合中国长期的政治惯例，考虑到他作为国家前最高领导人之一的地位，举行如此规模的活动并不令人意外。

除了周一举行的仪式外，为纪念这一时刻还发行了纪念邮票，一部记录江泽民生平与贡献的12集系列纪录片也在纪念日前夕每晚在国家电视台播出。

这与2004年纪念邓小平百年诞辰的方式相似。

韩国成均馆大学研究中国政治的副教授Lee Jong-hyuk表示，不同之处在于朱镕基去世的时机，这使得对江泽民的纪念活动产生了额外的共鸣。

Lee Jong-hyuk告诉《海峡时报》：“他们的政治遗产不尽相同，但时间上的重叠将不可避免地促使人们反思他们所代表的更广泛的改革时代。”

他补充说，在中国面临增长放缓、房地产行业困境、地方政府债务以及与西方主要经济体持续紧张关系的时期，这可能是一个敏感问题。

观察人士称，围绕江泽民的官方叙事强调的是连续性。这种叙事将他的政治遗产置于一个历史序列中，最终导向习近平领导的现时代。政治观察家认为，江泽民曾为习近平接任最高职位给予了支持。

Lee Jong-hyuk说：“在这种叙事中，江泽民并非作为习近平的对立面出现，而是作为为党持续的历史使命做出贡献的领导人之一。”

朱镕基的情况也是如此，其官方讣告称，他“坚决拥护”以胡锦涛为总书记的党中央，以及后来以习近平为核心的党中央。

在江泽民的纪念仪式上，习近平赞扬了江泽民的政治信念和对党的忠诚，他对人民福祉的奉献，他的创新精神，他高瞻远瞩的战略思维，以及他在国内外危机中（如1998年洪水和亚洲金融危机）做出决策的勇气和远见。

这些品质被视为中国已开启的“新征程”的经验借鉴——这是一个政治口号，意指推动民族复兴和中国式现代化，在2022年习近平开始其第三个任期时得到进一步强调。

习近平号召共产党继承这位前国家主席的遗志，呼吁全国在面临日益严峻的经济和地缘政治挑战时紧密团结。

玫瑰色的滤镜

然而，在人民大会堂之外，有些人则戴着另一副玫瑰色的滤镜来看待江泽民和朱镕基的执政时期。他们怀念那个被认为是创造财富和充满希望的黄金时代，尽管那个时代也伴随着种种艰辛。

过去一周，江泽民和朱镕基的旧照片和视频在中国社交媒体上重新流传和分享，一些帖子描绘了两位领导人相互靠拢微笑的画面，另一些则突出了江泽民丰富多彩的个人魅力和朱镕基直言不讳的性格。

但一个迹象表明，公开悼念活动若引发今昔对比，会触及政治敏感性。许多在社交媒体上向两位领导人致敬的人使用了含蓄的提法或昵称，如江泽民的称呼“长者”，以规避网络审查。

一个例子是著名经济学家赵建撰写的关于朱镕基去世的文章，他哀叹如今的空虚感和焦虑症，而三十年前则有一种安全感和“对明天的憧憬”。

据专注于中国问题的时事通讯Sinification报道，这篇文章在消息平台微信上发布后，一天之内就被迅速删除。

观察人士还指出，对江泽民的怀念和对朱镕基的哀悼正值北京的一个敏感时期，因为关键的领导层改组很可能成为2027年底中共下一次党代会的焦点。

德国智库墨卡托中国研究所 (Merics) 研究中国精英政治的高级分析师Daria Impiombato表示：“在党代会召开前，领导层会关注形象管理。”

“尤其在此时刻，一切都关乎党的建设，一切都关乎忠诚。”

功过参半的政治遗产

在执政期间，江泽民和朱镕基留下了功过参半但具有变革性的政治遗产。

江泽民是在邓小平将他从相对默默无闻的位置提拔，接替在1989年天安门事件后被罢免的党总书记赵紫阳之后上台的。他引领中国走出了外交隔离，并使动荡的中美关系保持平稳。

在国内，他通过“三个代表”重要思想将私营企业主吸纳进共产党，但他的执政时期也因腐败猖獗和压制异见（如镇压法轮功运动）而受到批评。

与此同时，朱镕基的政治遗产与大刀阔斧的经济改革联系在一起，从确保中国加入世界贸易组织到改革臃肿的国有企业。

虽然他的激进改革在很大程度上是成功的，但也导致超过3000万工人失业。

经济学家也认为，他1994年的分税制改革迫使地方政府依赖土地出售，为今天的房地产和债务危机埋下了伏笔。

香港城市大学助理教授Liu Dongshu表示，对江朱时代的怀念反映了人们对当今中国的感受，而非对过去的准确反映。

他说：“当你对现状不满时，更容易回想起那个时期的好的一面。”

Liu Dongshu补充说，今昔领导风格的差异也反映了不同的成长背景和时代精神。

“江泽民反映了一个中国渴望向世界开放的时代，而现任政府则更专注于维护中国在世界上的地位。”

Merics的Impiombato也提出了类似的观点，她指出，虽然公众对江泽民和朱镕基的情绪不太可能导致任何具体事件，但它提供了一个窗口，让我们了解中国人，尤其是90年代成长起来的人，如何看待国家的前进方向。

Impiombato说：“越来越多的人认为社会不再是唯才是举，这可能是与1990年代相比最大的变化。那时人们仍然坚信，只要努力工作，就能成功。”

她补充道：“那一代领导人的逝去所带来的景象相当震撼。对许多人来说，这被视为一个时代的终结。” 《海峡时报》