美国年轻人应该去中国留学吗？习近平的邀请再次引发了关于风险与回报的辩论

一些分析人士警告称，美国正面临失去具备了解中国所需第一手经验的年轻一代的风险。

其他人，包括那些在中国的多年经历塑造了其职业生涯的美国人，质疑现在留在那里的好处是否大于风险。 图片：BLOOMBERG

[华盛顿] 当美国学生 Josh Lipman 开始考虑去哪里进行一学期的海外学习时，他考虑了欧洲、澳大利亚和包括日本在内的亚洲部分地区。中国几乎不在他的考虑范围之内。

“坦白说，我认为中国并没有真正进入人们的视野。我甚至不记得我们在那里有什么项目，” 这位乔治华盛顿大学的公共政策专业大三学生在一个周五下午于校园告诉《海峡时报》。

这位20岁的学生承认，即使考虑去中国，他也会对监控以及如何适应一个与他习惯的不同的政治体系有所保留，尽管这些不一定会让他打消念头。

他说，这在很大程度上将取决于项目的性质和范围。他补充说，比起独立申请中国大学的完整学位，学生们可能会对通过美国大学组织的为期一学期的交换项目感到更自在。

“我认为海外留学经历既有积极的一面，也有消极的一面。考虑到美中关系对国家安全的重要性，拥有第一手经验或许对个人发展是一种助力，” 他说。

中国国家主席习近平最近对华盛顿进行国事访问，并与美国总统 Donald Trump 举行了一场备受瞩目的峰会。在此期间，习近平宣布邀请10万名美国年轻人在未来五年内到中国学习和交流。Josh Lipman 的考量反映了围绕这一邀请的一些问题。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

这一数字是习近平在2023年设定的5万目标的双倍，再次引发了美中观察家们的辩论，即派遣下一代美国人前往中国，以了解这个最重要竞争对手的做法，是否既有必要又值得。

中国新闻机构新华社称，5万人的目标已于2026年提前实现。

一些分析人士警告称，由于在美国人赴华留学人数已锐减至疫情前水平的一小部分，美国正面临失去一代具备了解中国所需第一手经验的官员、学者和商界领袖的风险。

其他人，包括那些在中国的多年经历塑造了其职业生涯的美国人，则质疑在当前更严格的政治环境和学术自由受限的情况下，现在留在那里的好处是否大于学生可能面临的风险。

根据《国际教育交流开放门户报告》(Open Doors Report on International Educational Exchange)，2024至2025学年，有26万5919名中国学生在美国高等院校就读。

相比之下，根据最新数据，2023至2024学年仅有1749名美国学生因在中国留学而获得学分，远低于2017至2018和2018至2019学年的超过1万1600人。

尽管这两组数据衡量的是不同形式的学生流动，不具有直接可比性，但它们显示了赴华美国留学生人数的急剧下降。

北京清华大学战略与安全研究中心高级研究员 Sun Chenghao 表示，中美学生流动的差距既有政治原因，也有结构性原因。

他说，长期以来，美国大学吸引了寻求学位、研究机会和国际职业生涯的中国学生。而对许多美国人来说，在中国学习传统上意味着语言培训或短期交流。

他补充说，新冠疫情打乱了各项交流项目，而地缘政治紧张、对研究渠道和安全的担忧、资金削减以及大学的限制，进一步阻碍了美国人前往中国。

美中教育信托基金会 (US-China Education Trust) 2026年的一份报告指出了另一个阻碍因素，即一种“普遍看法”认为，在中国学习可能会损害美国学生回国后获得政府工作安全审查的机会。

近年来，一些曾帮助美国人培养中国问题专业知识的美国政府资助项目，如富布赖特项目 (Fulbright programme)，已被暂停。

该项目的第一位美国学者 Derk Bodde 于1948年抵达中国。他为中国内战的动荡结局和中华人民共和国的成立提供了第一手记录。

其他旨在培养外语和区域专业知识的美国政府资助项目——包括博伦奖 (Boren Awards)、关键语言奖学金 (Critical Language Scholarship) 和国家安全语言青年倡议 (National Security Language Initiative for Youth)——也已暂停了在中国大陆的项目。

第一手经验是否值得冒险？

在 Trump 与习近平峰会之前，美国政治学家 Rush Doshi 和美中教育信托基金会执行董事 Rosie Levine 于9月23日在外交关系协会 (Council on Foreign Relations) 发表的一篇文章中写道，美国需要“更深厚的中国专家储备”来处理快速变化的美中关系。

他们警告说，一个不再培养能够阅读中文原始资料、坐在中国课堂里或实地跟踪政策执行情况的人才的美国，在理解和与中国竞争方面“安全系数更低，能力也大打折扣”。

他们还呼吁华盛顿和北京恢复富布赖特等交流项目，并由最高层保证参与者不会面临来自中国安全部门的不当风险。

习近平在华盛顿访问期间向10万名美国年轻人发出邀请时，并未公开提供此类保证。

中美双方随后的会谈纪要也未表明两国领导人讨论了针对美国学生的安全保障措施。

评估企业在华风险的 Strategy Risks 公司创始人兼首席执行官 Isaac Stone Fish 告诉《海峡时报》，虽然他承认这种第一手接触的价值，但更严格的信息控制以及对人们言行的更大限制，已经改变了如今学生们在考虑中国时的权衡。

“美国大学能做的最好的一件事，就是告诉学生在中国学习的真实风险。”

“他们应该明确指出，中国的言论自由空间比美国更受限制，这样美国学生和他们的父母才能做出更明智的决定，” Fish 说。他曾在2006年至2011年期间居住在中国，并于2019年最后一次到访。

北京希望更多美国年轻人来访也有其自身的原因。

南洋理工大学拉惹勒南国际研究院 (NTU’s S Rajaratnam School of International Studies) 美国项目副研究员 Kevin Chen 表示，与美国青年接触的努力对中国来说是“唾手可得的成果”。

他补充说，情况尤其如此，因为美国年轻人对中国的态度相对更温和，而且像网络主播 IShowSpeed 在2025年访问中国这样的事件也广受欢迎。

“通过这样做，北京可能希望培养一代对中国观点更具同情心的美国人，” Chen 说。

交流在何处结束、影响从何处开始的问题，在美国引发了争议。

1985年，时年31岁的习近平作为农业代表团的一员访问了爱荷华州的小城马斯卡廷 (Muscatine)——北京方面一再援引这次访问，作为两国人民之间交流价值的象征。

近40年后的2024年，在习近平最初邀请5万名美国年轻人访华后，来自马斯卡廷高中的20多名学生成为首批访问中国的美国学生。该校透露，中国政府全额资助了这次旅行。

几个月后，至少一名爱荷华州议员呼吁取消未来的访问，认为这可能被用作政治宣传，而支持者则表示，这次交流是教育性的、透明的。

Chen 表示，使用美国资金，而非依赖北京资助的全包旅行，可以减少政治和安全方面的担忧。

他认为，承认北京的软实力目标并不会否定交流的价值。他说，即使学生们必须应对学术自由的限制或中国推广软实力的努力，他们仍然可以深入了解普通中国人的生活。

“学生们访问中国并对这个国家得出自己的结论，仍然有净收益，” 他说。

软实力还是宝贵经历？

对于18岁的乔治华盛顿大学学生 Kristina Birbilis 来说，到中国学习一学期可能是一个“绝佳的机会”，尽管她仍不确定是否要去离家这么远的地方留学。

“我们在课堂上简要讨论过监控和数据隐私问题，这些都是确实存在的担忧，” 这位主修历史和政治学的大一新生说。

“但这也是你做出的个人选择，对吧？就像我们在手机上使用TikTok时，我们点击接受就放弃了我们的权利并把数据给了他们，所以这对我个人来说现在不是一个大问题，” 她补充道。

然而，分析人士表示，学生愿意接受这些担忧，并不意味着不再需要保障措施。

清华大学的 Sun 表示，大学应事先就学术期望、资料获取、数据保护和争议处理程序达成一致。学生也应获得关于当地法律、指定支持联系人、紧急援助和领事协助渠道的明确指导。

“目标应该是知情参与，有可靠的保障措施，并为学生独立得出自己的结论留出空间，” 他说。

在很少体验一个国家日常生活的情况下，仅通过数字方式接触该国，可能会让年轻人基于狭隘的证据形成固执的看法，而这些看法又被算法、独立的媒体环境和地缘政治叙事所强化。

“10年或20年后，这些年轻人将在政府、商界、大学和媒体中做出决策，” Sun 说。

“持续的交流和联合项目可以帮助未来的领导者更准确地表达分歧，而不会想当然地认为所有分歧都是不可调和的。” 海峡时报