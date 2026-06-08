胜狮货柜及其他被指控的集装箱卡特尔成员或将面临客户诉讼
美国律师事务所表示，除了司法部就价格垄断提起的刑事指控外，客户还可能提起民事索赔。
- Singamas Container、China International Marine Containers、Shanghai Universal Logistics Equipment 和 CXIC Group Containers 是被指控的公司。 图片来源：SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS
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【新加坡】主要集装箱制造商及其部分高管（包括新加坡航运界资深人士 Teo Siong Seng）被指控操纵集装箱价格，除了已宣布的刑事指控外，此举还可能引发民事索赔。
Teo 与四家集装箱公司及来自这些公司的另外六名个人，已被美国司法部（Department of Justice, DOJ）指控合谋限制产量，以人为抬高标准干货集装箱的价格。
美国法律具有广泛的域外管辖权，如果在美国境外的价格垄断行为对其市场产生直接和实质性影响，美国可以对其进行起诉。
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