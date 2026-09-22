陈振声：在中美博弈中，新加坡“永远选择新加坡这一边”
他表示，要对中美双方都保持重要性，需要建立信任和信誉；同时他也呼吁深化亚细安的经济一体化。
- 国防部长Chan Chun Sing（左）与拉惹勒南国际关系学院执行副主席Ong Keng Yong在星期二的问答环节上。 图片来源：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】国防部长Chan Chun Sing于星期二（9月22日）表示，在日益激烈的中美竞争中，新加坡并非不选边站，而是根据自身的国家利益做出选择。
他在拉惹勒南国际关系学院（RSIS）30周年卓越讲座的问答环节中说：“我们选边站——我们永远选择新加坡这一边。”
兼任公共服务统筹部长的Chan Chun Sing指出，他“不喜欢二元思维”，并认为各国正越来越多地在不同领域做出不同选择，而不是全面地与某一个大国结盟。
他表示，新加坡的目标仍然是成为一个各国可以合作的、开放且值得信赖的平台。“你可以是竞争者，甚至可以是对手，但不必是敌人。”
Chan Chun Sing在之前准备的讲稿中说，新加坡不能想当然地认为自己对华盛顿或北京会一直具有重要性。
“新加坡能否对双方都保持重要性，这从来都不是必然的；而是需要不断努力去争取的。”
他以拉惹勒南国际关系学院三边交流会为例，指出这为汇集了新加坡、美国和中国的参与者创造了一个让双方可以坦诚交流的空间。
他补充说，新加坡为此类讨论带来的价值，取决于其见解的质量和分析的信誉。
亚细安须以区域整体进行竞争
当主持人、巡回大使兼拉惹勒南国际关系学院执行副主席Ong Keng Yong问及新加坡明年担任亚细安轮值主席国时将采取何种方针时，Chan Chun Sing表示，首要任务是在全球紧张局势加剧的情况下，避免被卷入麻烦。
他说：“首要任务是：置身事外。如果麻烦真的初现端倪，要加以管控，不要让其激化。”
他补充说，但亚细安也必须超越危机管理的层面，实现更深度的经济一体化。
Chan Chun Sing说：“真正的竞争并非在亚细安各国之间。真正的竞争在于，亚细安如何能作为一个可行且具吸引力的整体，展现在世界其他地区面前。”
他呼吁深化区域内数据、金融和能源系统的整合，并为在亚细安投资的企业简化规则。
他表示，亚细安应该“搁置部分政治因素，真正让经济来驱动一体化进程”。他认为，更强的经济相互依存关系能让各国在彼此的成功中拥有更大利益，从而降低冲突风险。
Chan Chun Sing在演讲中也强调，新加坡需要更深入地了解其近邻，并表示新加坡与马来西亚和印尼的关系不能“以自动驾驶模式”来管理。
他说，这两国内部的变化要求新加坡必须了解其历史、政治文化、人口结构、经济结构和体制，这样决策者才不会“措手不及”。
静默外交
在回答关于新加坡是否能在中东扮演角色的问题时，Chan Chun Sing表示，只要对立各方真心希望寻求共同点，新加坡乐意协助促进对话。
他透露，新加坡已私下为此做出了努力。
他说：“即使在近期，我们是否曾在幕后努力，鼓励人们走到一起、超越眼前的分歧？是的，我们做过。我个人就做过。”但他并未透露相关方是谁。
只要双方期望的结果大致相似，新加坡就能帮助他们走到一起。Chan Chun Sing说，他通常倾向于让这类努力远离公众视线，并补充说，他认为“大喇叭外交”没有太大帮助。
他还警告，在国防规划中要警惕自满情绪和确认偏误。
Chan Chun Sing曾任陆军总长，并于2025年5月接任国防部长。他说，他在国防部引入了一条规划准则：为各种预期情景设定的概率总和永远不应等于1，从而为规划者未曾考虑到的可能性留出空间。
星期二的讲座是为了纪念拉惹勒南国际关系学院成立30周年。该学院前身为1996年成立的国防与战略研究院（IDSS）。
Chan Chun Sing本人也参与了其早期创建工作。他回忆说，自己曾被兼职借调到初创的国防与战略研究院，并开玩笑说，当时研究院只有“3.5名员工”，而他自己就是那“半个”。
他帮助学院在南洋理工大学设立了第一个办公室，小到订购第一批家具、确保电源插座正常工作等事务都亲力亲为。
他表示，更重要的是，该研究院的创立基于一个信念：新加坡经不起任何突发状况的冲击，需要“用自己的眼睛去看，用自己的头脑去分析，最重要的是，发出自己的声音”。
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