美国制裁太子集团后 新加坡调查两名关联男子 迄今已扣押6亿资产
Hu和Qiu与一批太子集团关联人员有关，这些人也在6月23日美国财政部外国资产控制办公室的制裁名单上。
- 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2025年10月对太子集团、Chen Zhi及其关联方实施制裁，这是历史上规模最大的金融欺诈打击行动之一。 照片：PHNOM PENH POST/ASIA NEWS NETWORK
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 新加坡警察部队 (警察部队) 正在就涉嫌洗钱的罪行调查两名男子，这些罪行与受到广泛制裁的柬埔寨太子集团及其关联方有关。
警方于6月23日确认这两名中国籍男子为44岁的Hu Xiaowei和Qiu Wei Ren。38岁的Qiu在同一天被列入美国外国资产控制办公室（OFAC）发布的制裁名单。
警方表示，他们正在调查Hu及其关联公司Future Oasis，这是针对太子集团、其创始人兼主席Chen Zhi及其关联人员和相关公司的持续调查的一部分。
Hu持有塞浦路斯、圣基茨和尼维斯以及香港签发的护照。
新加坡警察部队表示：“警方已于2026年1月扣押了他在新加坡银行和证券账户中的资产。”
Qiu是在新加坡警察部队与包括美国执法机构在内的国际伙伴合作，进行与太子集团相关的调查期间被确认的。
警方表示：“Hu Xiaowei和Qiu Wei Ren两人在警方于2025年10月开始行动前就已离开新加坡，目前不在新加坡境内。”
自2026年3月以来，超过6亿新元的现金和资产，包括三处房产、一艘游艇以及豪华汽车、名包和名表，已被扣押或被下达处置禁令。
这些资产与在新加坡进行的太子集团调查有关。
SEE ALSO
美国外国资产控制办公室（OFAC）曾于2025年10月以别名Chen Xiao’er制裁Hu，因其涉嫌与太子集团有关联，美国称太子集团是亚洲最大的跨国犯罪组织之一。
Hu已被确认至少还有另外两个别名，包括Hu Shi和Wu An Ming。他至少在2021年之前是Chen Zhi旗下两家公司的股东。
一家与Hu有关联、总部位于新加坡的家族办公室在OFAC最新一轮的制裁中被点名。
Future Oasis成立于2022年，其唯一股东是在英属维尔京群岛注册的Future King。据称Hu是这家英属维尔京群岛公司的最终所有人。
美国非政府组织“有组织犯罪和腐败报道项目”（OCCRP）于6月22日报道称，Hu已在日本被捕。
OCCRP与共同社一同报道，他因涉嫌提交欺诈性的地址变更通知而被捕，这违反了禁止使用虚假电子官方记录的法律。
Qiu曾在一家现已倒闭的新加坡管理咨询公司Fly the Sky International Management担任董事，任职时间为2021年至2025年。
该公司启动资金为200万新元，有五名董事，分别持有柬埔寨、中国、塞浦路斯和马来西亚国籍。
金融欺诈
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2025年10月对太子集团、柬埔寨籍人士Chen Zhi及其关联方实施制裁，这是历史上规模最大的金融欺诈打击行动之一。
超过146个实体被列入制裁名单，其中包括在柬埔寨、台湾、香港、帕劳和老挝注册的公司，以及在英属维尔京群岛和开曼群岛注册的公司。
三名新加坡人和17家在新加坡注册的实体也受到制裁，这实际上禁止了美国人与他们进行任何交易，并要求冻结其拥有或控制的任何财产。
Hu和Qiu与一批太子集团关联人员有关，这些人也在6月23日美国财政部外国资产控制办公室的制裁名单上。
这些关联人员包括Dai Dewen，他在2017年获得柬埔寨国籍后，合法地将名字改为Dai An。他之前是中国籍。
《海峡时报》（ST）获取的房产记录显示，Dai和他的妻子在Leedon Heights拥有一套豪华公寓。
他也是新加坡一家家族办公室和一家投资控股公司的董事。这两家公司均于2022年成立。
Dai目前持有价值超过200万新元的股份在新加坡的另一家控股公司。
Dai也曾以其中国护照的身份，担任太子集团主席Chen Zhi在新加坡的一家控股公司的股东。Chen Zhi在该公司保留了价值500万美元（约640万新元）的股份。
另一位在制裁名单上的人是Brendon Luo。他是一家正在清算过程中的投资公司Infinite Deemarco的董事和股东。该公司的启动资金为570万新元。
最新一轮的处罚是在2025年10月第一轮大规模制裁之后进行的，当时美国将146个与太子集团有关的实体列为目标，该集团也已被指定为跨国犯罪组织。
当局指控太子集团犯有包括电信欺诈、洗钱和大规模人口贩卖在内的多项罪名。
与此同时，华盛顿已将总部位于柬埔寨的汇旺集团（Huione Group）从其金融系统中切断——指控汇旺集团在2021年8月至2025年1月期间洗钱至少40亿美元的非法所得。
去年十月制裁的后续影响是，Chen Zhi和汇旺集团负责人Li Xiong分别于1月和4月在金边被捕。
两人也均被引渡至北京。
今年3月，新加坡警察部队表示已逮捕三名新加坡人，这些人与2024年开始的对太子集团及其关联方的调查有关。
这三名男子分别是49岁的Tan Yew Kiat、32岁的Nigel Tang Wan Bao Nabil和53岁的Alan Yeo Sin Huat，他们涉嫌参与了与该犯罪组织有关的洗钱活动。
Tang和Yeo的名字出现在2025年10月美国财政部的制裁名单中。
警方还对43岁的Karen Chen Xiuling发出了逮捕令，据信她目前在柬埔寨。
这名新加坡人与Chen Zhi有关，她参与了Chen Zhi在新加坡和台湾几乎所有公司的设立或运营。
Karen Chen也因类似罪行在台湾被通缉。
《海峡时报》曾率先报道，在16家公司担任董事、同时也是一家汽车租赁公司老板的Tan，于2025年11月23日被捕，其公司注册的121辆汽车已被下达处置禁令。
《海峡时报》还披露，Tan的25岁女儿是一栋与Chen Zhi有直接关联、面积达32,000平方英尺的商业建筑的业主。她目前正在新加坡协助调查。 《海峡时报》
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Share with us your feedback on BT's products and services
TRENDING NOW
Simba ordered to pay S$700,000 in damages to indoor skydiving operator Altitude Xperience for trespass
Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan
What’s wrong with Orchard Road? Experts weigh in on the street’s cachet and its future
Back to Earth for SpaceX? Why the US$2 trillion titan shed US$600 billion in 3 days