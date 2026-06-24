美国制裁太子集团后 新加坡调查两名关联男子 迄今已扣押6亿资产

Hu和Qiu与一批太子集团关联人员有关，这些人也在6月23日美国财政部外国资产控制办公室的制裁名单上。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2025年10月对太子集团、Chen Zhi及其关联方实施制裁，这是历史上规模最大的金融欺诈打击行动之一。 照片：PHNOM PENH POST/ASIA NEWS NETWORK

[新加坡] 新加坡警察部队 (警察部队) 正在就涉嫌洗钱的罪行调查两名男子，这些罪行与受到广泛制裁的柬埔寨太子集团及其关联方有关。

警方于6月23日确认这两名中国籍男子为44岁的Hu Xiaowei和Qiu Wei Ren。38岁的Qiu在同一天被列入美国外国资产控制办公室（OFAC）发布的制裁名单。

警方表示，他们正在调查Hu及其关联公司Future Oasis，这是针对太子集团、其创始人兼主席Chen Zhi及其关联人员和相关公司的持续调查的一部分。

Hu持有塞浦路斯、圣基茨和尼维斯以及香港签发的护照。

新加坡警察部队表示：“警方已于2026年1月扣押了他在新加坡银行和证券账户中的资产。”

Qiu是在新加坡警察部队与包括美国执法机构在内的国际伙伴合作，进行与太子集团相关的调查期间被确认的。

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警方表示：“Hu Xiaowei和Qiu Wei Ren两人在警方于2025年10月开始行动前就已离开新加坡，目前不在新加坡境内。”

自2026年3月以来，超过6亿新元的现金和资产，包括三处房产、一艘游艇以及豪华汽车、名包和名表，已被扣押或被下达处置禁令。

这些资产与在新加坡进行的太子集团调查有关。

美国外国资产控制办公室（OFAC）曾于2025年10月以别名Chen Xiao’er制裁Hu，因其涉嫌与太子集团有关联，美国称太子集团是亚洲最大的跨国犯罪组织之一。

Hu已被确认至少还有另外两个别名，包括Hu Shi和Wu An Ming。他至少在2021年之前是Chen Zhi旗下两家公司的股东。

一家与Hu有关联、总部位于新加坡的家族办公室在OFAC最新一轮的制裁中被点名。

Future Oasis成立于2022年，其唯一股东是在英属维尔京群岛注册的Future King。据称Hu是这家英属维尔京群岛公司的最终所有人。

美国非政府组织“有组织犯罪和腐败报道项目”（OCCRP）于6月22日报道称，Hu已在日本被捕。

OCCRP与共同社一同报道，他因涉嫌提交欺诈性的地址变更通知而被捕，这违反了禁止使用虚假电子官方记录的法律。

Qiu曾在一家现已倒闭的新加坡管理咨询公司Fly the Sky International Management担任董事，任职时间为2021年至2025年。

该公司启动资金为200万新元，有五名董事，分别持有柬埔寨、中国、塞浦路斯和马来西亚国籍。

金融欺诈

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2025年10月对太子集团、柬埔寨籍人士Chen Zhi及其关联方实施制裁，这是历史上规模最大的金融欺诈打击行动之一。

超过146个实体被列入制裁名单，其中包括在柬埔寨、台湾、香港、帕劳和老挝注册的公司，以及在英属维尔京群岛和开曼群岛注册的公司。

三名新加坡人和17家在新加坡注册的实体也受到制裁，这实际上禁止了美国人与他们进行任何交易，并要求冻结其拥有或控制的任何财产。

Hu和Qiu与一批太子集团关联人员有关，这些人也在6月23日美国财政部外国资产控制办公室的制裁名单上。

这些关联人员包括Dai Dewen，他在2017年获得柬埔寨国籍后，合法地将名字改为Dai An。他之前是中国籍。

《海峡时报》（ST）获取的房产记录显示，Dai和他的妻子在Leedon Heights拥有一套豪华公寓。

他也是新加坡一家家族办公室和一家投资控股公司的董事。这两家公司均于2022年成立。

Dai目前持有价值超过200万新元的股份在新加坡的另一家控股公司。

Dai也曾以其中国护照的身份，担任太子集团主席Chen Zhi在新加坡的一家控股公司的股东。Chen Zhi在该公司保留了价值500万美元（约640万新元）的股份。

另一位在制裁名单上的人是Brendon Luo。他是一家正在清算过程中的投资公司Infinite Deemarco的董事和股东。该公司的启动资金为570万新元。

最新一轮的处罚是在2025年10月第一轮大规模制裁之后进行的，当时美国将146个与太子集团有关的实体列为目标，该集团也已被指定为跨国犯罪组织。

当局指控太子集团犯有包括电信欺诈、洗钱和大规模人口贩卖在内的多项罪名。

与此同时，华盛顿已将总部位于柬埔寨的汇旺集团（Huione Group）从其金融系统中切断——指控汇旺集团在2021年8月至2025年1月期间洗钱至少40亿美元的非法所得。

去年十月制裁的后续影响是，Chen Zhi和汇旺集团负责人Li Xiong分别于1月和4月在金边被捕。

两人也均被引渡至北京。

今年3月，新加坡警察部队表示已逮捕三名新加坡人，这些人与2024年开始的对太子集团及其关联方的调查有关。

这三名男子分别是49岁的Tan Yew Kiat、32岁的Nigel Tang Wan Bao Nabil和53岁的Alan Yeo Sin Huat，他们涉嫌参与了与该犯罪组织有关的洗钱活动。

Tang和Yeo的名字出现在2025年10月美国财政部的制裁名单中。

警方还对43岁的Karen Chen Xiuling发出了逮捕令，据信她目前在柬埔寨。

这名新加坡人与Chen Zhi有关，她参与了Chen Zhi在新加坡和台湾几乎所有公司的设立或运营。

Karen Chen也因类似罪行在台湾被通缉。

《海峡时报》曾率先报道，在16家公司担任董事、同时也是一家汽车租赁公司老板的Tan，于2025年11月23日被捕，其公司注册的121辆汽车已被下达处置禁令。

《海峡时报》还披露，Tan的25岁女儿是一栋与Chen Zhi有直接关联、面积达32,000平方英尺的商业建筑的业主。她目前正在新加坡协助调查。 《海峡时报》