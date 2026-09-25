油价降温美元下跌，但周线仍有望收涨；日元反弹

债券抛售潮也为美元提供了支撑，此次抛售将长期美国国债收益率推至20多年来的最高水平。 图片来源：路透社

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【香港/伦敦】美元周五（9月25日）下跌，但在加息押注升温的背景下，仍有望连续第二周录得周线涨幅。与此同时，日元反弹，此前日本表示，东京和华盛顿仍致力于维持7月份联合干预行动背后的立场。

随着能源价格下跌，市场对美国联邦储备局（简称美联储）加息的押注有所缓和，欧元兑美元上涨0.2%至1.141美元。然而，在周四触及两个月低点后，欧元仍可能录得周线三连跌。

在英国央行行长Andrew Bailey鹰派言论的提振下，英镑兑美元上涨0.3%至1.326美元。尽管如此，英镑汇率仍徘徊在三个月低点附近，并预计将连续第二周录得1%的周线跌幅。

在美联储上周收紧政策后，市场已大幅重新定价美国的利率走向。

强劲的经济数据、新的能源供应担忧以及美联储官员们的连串鹰派发言，进一步强化了市场的加息预期。

债券抛售潮将长期美国国债收益率推至20多年来的最高水平，这也为美元提供了支撑。

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衡量美元兑一篮子主要货币汇率的美元指数，周四攀升至两个月高点，并有望录得自6月以来的首次连续两周上涨。

然而，美元指数回吐了部分近期涨幅，周五下跌0.3%至100.96。

ANZ银行亚洲研究主管Khoon Goh表示：“尽管美元应会因收益率走高而受到追捧，但市场对美国的财政状况以及美国政策制定的不可预测性，仍存在持续和挥之不去的担忧。”

“我认为，这就是为什么即便收益率持续上升，美元仍难以继续反弹的原因。”

周五油价有所回落，因有迹象表明供应中断情况有所缓解，且市场寄望美国和伊朗的谈判取得进展。然而，由于胡塞武装对沙特阿拉伯的导弹袭击导致中东紧张局势持续升级，原油价格仍徘徊在一周高点附近。

日本加强干预警告，日元走强

日元从三周低点反弹0.8%，至1美元兑157.65日元。

日元汇率走高，此前日本财务大臣Satsuki Katayama表示，美国总统Donald Trump在本周早些时候与日本首相Sanae Takaichi的峰会期间，对日元疲软表示了担忧。

Katayama表示，这再次确认了美日在7月联合干预行动背后的共同立场。她补充说，随着决策者加强对日元再度走软的警告，她将与美国财政部长Scott Bessent保持密切联系。

MUFG资深货币策略师Derek Halpenny表示：“Katayama的评论……清楚地表明了东京方面正在努力将遏制日元疲软的举措描绘成一项持续的联合战略。”

“这无疑增强了额外干预措施可能再次包括美国在内的可能性。”

尽管如此，日元仍有望录得周线两连跌。市场认为，日本央行上周将利率上调至31年高点的举措及其最新指引均不够鹰派。

其他货币方面，离岸人民币兑美元汇率持平于6.721。在华盛顿举行的“特习会”上，双方就人工智能、贸易、台湾和伊朗战争等棘手问题举行的闭门会议未能取得任何突破迹象。

澳元上涨0.3%，至0.703新元。市场预计澳大利亚储备银行（RBA）将于下周加息25个基点，将利率提升至4.60%，创下近15年来的新高。路透社