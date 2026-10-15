美国放宽关税，中国儿童安全座椅制造商迎来新机遇

随着中美关系缓和，儿童安全座椅被列入一批将从中受益的“非敏感”出口商品清单

9月，在德国科隆的一个贸易展览会上，中国公司Welldon生产的婴儿汽车安全座椅吸引了众多参观者。 图片来源：WELLDON

[新加坡] 中国企业家 Monica Lin 表示，她是在2000年一次前往以色列的出差途中，亲眼目睹了一起车祸中婴儿因安全座椅而幸免于难，才首次认识到儿童汽车安全座椅的重要性。

三年后，她创立了总部位于宁波的Welldon公司。如今，该公司每年生产超过180万个儿童汽车安全座椅，其中仅有三分之一供应国内市场。中国已将儿童安全座椅纳入2021年6月生效的全国性法规，但该法律并未对不使用安全座椅的行为设定具体罚则。

Lin 估计，在中国只有约10%有幼儿的父母使用安全座椅。她告诉《海峡时报》（The Straits Times），有些家长在不了解其功能的情况下购买了座椅，当孩子抗拒时就停止使用。

她表示：“看到这种情况令人痛心。人们不了解这个产品的用途以及其中涉及的风险。”

当华盛顿在9月宣布计划对中国制造的儿童座椅提供关税减免时，Lin 看到了在美国拓展业务的机会。

根据世界卫生组织的数据，全球约80%的儿童安全约束系统由中国制造。美国是全球最大的市场，其全部50个州和哥伦比亚特区都制定了儿童约束装置相关法律。然而，对中国商品征收的关税引发了人们对此类安全必需品可负担性的担忧。

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在经历了2025年一场将关税推高至三位数的激烈贸易战后，华盛顿和北京目前正寻求在各自认为“非敏感”的商品领域，保留价值300亿美元的双边贸易。

对中国而言，这份出口清单包括婴儿用品、玩具、小家电和节日装饰品。

该“30对30”框架是通过一项贸易机制制定的，这项机制在5月中国国家主席习近平与美国总统Donald Trump的北京峰会上首次宣布，并在两人9月于华盛顿再次会晤后取得进展。此举被视为一次有限的开放，而非双方更广泛贸易争端的终结。

互利共赢

这项关税豁免是一个罕见的共识点：婴儿用品对美国家长来说价格不菲，而除中国外，很少有国家能够大规模生产这些产品。

Welldon公司的Lin表示：“我明白美方为何这么做，并且我预见到这个结果已有一段时间了。”她补充说，她的一位忧心忡忡的美国客户曾试图在中国以外进行生产，但最终放弃了这个想法。

“在儿童安全座椅领域，其他国家很难复制中国的模式。”

中国企业最初是原始设备制造商（OEM），之后才涉足产品设计和研发。一些公司甚至在海外收购了成熟的婴儿品牌。例如，市场领导者好孩子国际 (Goodbaby International) 就在2014年收购了德国的Cybex和美国的Evenflo。

与此同时，Trump政府也面临着重新审视婴儿必需品关税的压力。在2025年5月一封敦促关税豁免的信中，美国参议员 Kirsten Gillibrand 指出，婴儿产品的平均价格上涨了30%，并表示“家庭无法承受这种‘婴儿税’”。

位于新泽西州Mount Laurel的行业组织“婴儿安全联盟”（Baby Safety Alliance）的执行董事 Alison Jacobson 表示，在婴儿产品方面，“可负担性与安全性密不可分”。

她告诉《海峡时报》：“当婴儿必需品的价格大幅上涨时，家庭可能会推迟购买，让孩子超期使用产品，或者转向二手或未经核实的替代品。”

北京方面也看到了益处。中国商务部在9月28日的一份声明中表示，“30对30”协议将有助于稳定双边经济关系，并为协议所涵盖的中国产品对美出口创造更有利的条件。

由于两国政府均未明确关税下调的幅度或生效时间，该安排目前仍处于初步阶段。

在北京的清单上，1619个产品类别中约有四分之三是食品、牲畜和其他农产品，涵盖牛肉、海鲜、乳制品、水果和茶叶等。而华盛顿的77个类别则主要覆盖家居用品和小家电，如床单、窗帘和微波炉。

中国的清单要长得多，因为它将产品细分为更具体的关税细目，例如具体到动植物的各个种类。

据《海峡时报》统计，在华盛顿的清单中，婴童用品（包括玩具、高脚椅、增高垫、游戏围栏和汽车座椅）约占10%。但在北京的清单上，婴儿食品和配方奶粉仅占0.1%。

加州大学伯克利分校哈斯商学院的 Matilde Bombardini 教授表示，最新的“30对30”协议侧重于消费品，这可以缓解美国民众的生活成本压力，同时避免了半导体和军民两用技术等战略性行业。

她告诉《海峡时报》：“这是一项旨在缓解关税所引发的紧张局势的举措。”

有多少实惠能真正惠及消费者，将取决于最终的关税削减幅度和企业的定价决策。

她表示，根据 Bombardini 的研究，关税每提高1个百分点，消费价格平均上涨0.25%。因此，假设关税下调20个百分点，或可使价格下降5%。 《海峡时报》