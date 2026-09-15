越捷航空与Thales和CFM合作，以支持其不断扩张的亚太网络

协议涵盖维修、修理和大修、零部件、数字化、人工智能和网络安全领域

【新加坡】越南低成本航空公司越捷航空 (Vietjet) 于周二（9月15日）与主要航空企业Thales和CFM签署了新协议，以支持其在亚太地区及全球不断扩张的网络。

这些协议是在越南总书记兼国家主席 To Lam 于9月10日对法国进行正式国事访问期间，在巴黎宣布的。

To Lam 与法国总统 Emmanuel Macron 加强了两国的全面战略伙伴关系 (Comprehensive Strategic Partnership, CSP)，并将科技确立为一个新的合作支柱。

越捷航空与法国航空航天巨头Thales签署了两项协议：第一项是为其Airbus机队提供维修、修理和大修 (maintenance, repair and overhaul, MRO) 及零部件支持的按飞行小时收费的维修合同。

奠定基础

越捷航空表示：“这项合伙业务将提高技术可靠性和机队可用率，同时优化成本和运营效率。”

该航空公司拥有一支超过100架飞机的机队，其中大部分是Airbus机型，包括A320和A320neo。

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第二项协议是一份关于数字航空、航空电子设备、网络安全和人工智能 (Artificial Intelligence) 增强型航空公司运营的谅解备忘录 (memorandum of understanding, MOU)。

虽然越捷航空没有详细说明该谅解备忘录的具体成果，但补充说，此举对全面战略伙伴关系的“经济、技术和产业合作具有实际意义”。

越捷航空还与法美合资飞机发动机制造商CFM签署了一份意向书 (Letter of Intent)。双方将探讨该航空公司为CFM的Leap发动机发展自有MRO能力的可能性。

根据拟议协议，CFM将就建立发动机的国内维修服务向越捷航空提供建议。此举将为该航空公司的长期运营提供支持，并加强越南的航空供应链。

越捷航空首席执行官 Nguyen Thanh Son 表示：“我们与CFM的合作是越捷航空在越南建立更完善航空生态系统这一宏伟目标的重要组成部分。”

他补充说，希望这项举措能为当前的发动机维修能力奠定基础，并使越南在全球航空价值链中发挥更大作用。

越捷航空目前运营着50架由CFM 56发动机提供动力的Airbus飞机，其即将订购的200架波音737飞机也将使用CFM的Leap发动机。

越捷航空成立于2011年，是越南第一家私营航空公司。该公司在胡志明市证券交易所上市，在亚洲拥有两家子公司——Thai VietJet Air 和 VietJet Qazaqstan。在其2025年全年财务业绩中，该航空公司的税后利润增长了51.1%，达到2万亿越南盾（7460万美元），营收增长14%，达到81.4万亿越南盾。

该航空公司表示，新加坡是其网络中的关键一环，并将于今年12月11日起，在芽庄与新加坡共和国之间增加每周四趟航班，以补充现有的飞往胡志明市、河内、岘港和富国岛的航线。