为何华盛顿特习会被视为北京的一场胜利

分析人士称，两位领导人之间日益增长的个人情谊可以限制美国对华限制措施的不可预测性。

美中关系专家 Hoo Tiang Boon 博士指出，中国的策略是尽可能安然无恙地度过特朗普于2029年结束的任期。 图片来源：路透社

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【新加坡】美国总统 Donald Trump 与中国国家主席习近平为期一天的峰会在解决中国的核心关切问题上进展甚微，一些观察家批评此次峰会“重形式而轻实质”。

会后，美国并未立即对“台湾独立”表示反对——这是中国一直向 Trump 施压要求其表态的。华盛顿长期以来的立场是，不支持这个自治岛屿的独立。

美国也没有提出放宽半导体出口管制的前景，这是北京的另一个痛点。

分析人士表示，尽管如此，考虑到美国国会要求对华采取更强硬立场的压力，中国对于能获得多少让步持现实态度。因此，美国没有采取进一步行动来动摇双边关系的“大船”这一事实，本身就可被视为北京的一场胜利。

分析人士还认为，Trump 与习近平之间日益增长的个人情谊可以限制美国对华限制措施的不可预测性。

习近平于周四（9月24日）在白宫发表讲话时说，他与 Trump“关系良好”，并准备与这位美国总统一道，“共同驾驭好中美关系这艘巨轮，推动其朝着未来稳健航行”。

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“我们的竞争应该是良性的，并且应该在界限之内。

习近平补充道：“这应该是一场你追我赶的赛跑，而不是一场你输我赢的摔跤。”

北京大学国际关系学院教授、前院长 Jia Qingguo 告诉《海峡时报》，形式很重要，并且具有实际分量。

“通过回报习主席在北京给予他的友好和盛情款待，Trump 展现了善意。

“这看似表面功夫，但实际上是实实在在的东西，”他说。

与习近平的个人情谊

Jia 也赞扬了Trump 在维持与习近平的个人情谊方面所扮演的积极角色，尽管华盛顿的对华鹰派人士对此持反对意见。

当被问及有关9月峰会缺乏实质性内容的说法时，Jia 表示，他相信中国对潜在成果持现实和务实的态度。

他补充说：“中国不期望发生剧烈变化。重点更多在于稳步稳定双边关系，并在此基础上，将关系引向更具建设性的方向……我们基本上仍处于建立这种稳定性的过程中。”

他指的是在今年5月的上一次峰会上，Trump 和习近平同意将美中关系定义为“建设性的战略稳定关系”。

美中关系专家 Hoo Tiang Boon 博士表示，中国的策略是尽可能安然无恙地度过特朗普于2029年结束的任期，因为北京深知这位美国总统的不可预测性。

这位来自新加坡南洋理工大学的副教授说：“中国不抱任何幻想，认为与 Trump 举行几次峰会就能让根本性分歧和结构性问题消失。”

他指出，尽管5月的峰会气氛良好，但美国仍继续对中国施加限制。例如，7月，美国联邦通信委员会（Federal Communications Commission）以国家安全为由，禁止进口新型外国制造的人形机器人。

Hoo 博士说：“中国所说的稳定，是指对可能发生的事情有一定程度的预判，以便在 Trump 任期内，将任何美国政策可能造成的损害降至最低。”

但他补充说，美国仍然占据主导地位，因为对台军售和进一步加征关税的可能性并未消失。

将于11月10日到期的关税休战协议仅延长了两个月，这短于据报道中国所寻求的、延长至 Trump 任期结束的期限。

他说：“我敢肯定，中方会对（关税休战）仅延长两个月感到失望。”

未来或有进一步突破

新加坡国立大学李光耀公共政策学院亚洲与全球化中心主任、政治学副教授 Huang Chin-Hao 认为，未来的进一步突破可能体现为美国降低特定行业的贸易壁垒，或使关税休战协议更具永久性。

研究美中关系的 Huang 表示，但要让华盛顿这么做，它可能希望看到中国做出更多贸易让步，例如，给予美国更多获取稀土材料的渠道，并确保供应不会中断。

他说，这是两国官员在峰会后必须解决的、更为关键的谈判部分。“至少最高层发出了积极的信号和暗示，表明双方都希望务实地解决问题。”

虽然中国不太可能在台湾问题上取得任何突破，但常驻上海的国际关系学者 Shen Dingli 认为，中国并非一无所获。

他认为，Trump 和习近平之间日益增长的个人情谊将是确保台湾问题不会激化的关键。

Shen 指出，Trump 已多次推迟签署一项向这个自治岛屿提供价值140亿美元的军售案。

Shen 告诉《海峡时报》：“随着11月可能要到深圳参加亚太经济合作组织（Asia-Pacific Economic Cooperation）峰会，Trump 不太可能在此期间签署。到了12月，他希望习主席能赏光出席在迈阿密举行的二十国集团（Group of 20）峰会，所以他届时也不会签署。”

对他来说，这里的逻辑很简单：“国家间的关系取决于个人情谊。当两国领导人频繁会面时，就很难再做出敌对行为了。”

他希望这种友善和务实的态度能持续到 Trump 任期结束。“我希望在未来两年里，习主席每年都能访问美国，Trump 每年也能访问中国。这样一来，双方都会努力消除障碍，以促进这些交流。” 《海峡时报》