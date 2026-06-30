日元汇率创40年新低，关键信息一览

对于新加坡在日本的投资而言，日元走弱是一把双刃剑

日元对美元汇率一度下跌0.2%，触及161.98，突破了2024年7月创下的161.95的水平。 图片来源：彭博社

【新加坡】日元已跌至数十年来对美元的最低水平，于周一（6月29日）滑落至40年新低。

日元对美元汇率一度下跌0.2%，触及161.98，突破了2024年7月日本早前为支撑汇率而采取行动时所触及的161.95关口。

截至周二下午12时49分，美元兑日元报162.1885。日元对新加坡元也持续长期下跌趋势，走弱至1新元兑125.3054日元。

《商业时报》探讨了日元下跌背后的驱动因素，以及此轮下跌对新加坡投资者意味着什么。

日元为何下跌？

自2022年以来，在通胀担忧和日本银行（Bank of Japan, BOJ）低利率政策的影响下，日元的跌幅愈发显著。

今年，伊朗战争加剧了日元的下行趋势。这场战争大幅推高了油价和通胀，使日本等能源进口国受到最沉重的打击。

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尽管日本银行（BOJ）已于6月16日将其政策利率上调至1%（三十年来的最高水平）以遏制货币跌势，但日元最近仍继续下跌。

一些分析师认为，此举过于“被动”，无法阻止日元的下滑，因为这次加息在缩小与美国的利率差距方面收效甚微。

其他人则认为，近期美元对日元的上升轨迹更多是由美元的普遍坚挺所驱动，而非日元再度走软。

美联储的鹰派立场转变也为美元对主要货币的汇率提供了新的提振。

“在美联储立场更为鹰派的背景下，日元显然很脆弱，”伦敦Daiwa 资本市场（Daiwa Capital Markets）经济研究主管Chris Scicluna表示。

与此同时，日本银行的举措未能消除市场对日元的悲观情绪。

LGT Private Banking Asia周一表示，此举缺乏关于未来紧缩步伐或规模的更强信号。

LGT表示：“由于缺乏关于更快或更大规模紧缩周期的指引，日元多头感到失望，导致在美联储立场更为鹰派的背景下，美元对日元的汇率主要由两种货币间的利差驱动。”

OCBC货币策略师Sim Moh Siong也表达了类似观点，他表示，日本国债收益率上升反映了市场对通胀和该国财政前景的担忧，而非对央行政策的信心。

他说，相对于不断上升的美国实际收益率，日本的实际利率仍然过低。

Sim补充道：“我们需要日本银行的紧缩力度超出市场已消化的预期，才能对日元转为更具建设性的看法。”

对新加坡在日本投资的影响

分析师表示，日元疲软对于新加坡专注于日本的投资来说是一把双刃剑。

一方面，疲软的货币使日本公司或房地产对外国收购具有吸引力。

DBS外汇和信贷策略师Chang Wei Liang表示：“日元大幅贬值至多年低点，应会激发外国投资者对日本房地产和日本资产的兴趣。”

他补充说：“访日游客数量应会得到支撑，从而提振酒店和服务业。与此同时，因日元疲软带动日本出口强劲，市场信心改善也可能提振商业地产。这一趋势应会利好那些持有日本房地产敞口的新加坡资产管理公司。”

OCBC的Sim表示，另一方面，疲软的日元会拉低换算成新元后的收入价值，例如来自未对冲日本资产的股息支付或租金收入。

Maybank外汇研究主管Saktiandi Supaat表示，因此，尽管日元走弱为投资该国提供了有吸引力的切入点，但投资者需要“对所获收入进行对冲，以抵御持续的货币疲软”。

他补充说，日元走弱也为投资日经指数提供了理由。

他说：“日元和日经指数之间呈现负相关关系（日元走弱伴随着日经指数走强）。这主要是因为企业能从更廉价的出口中获得更高收益。因此，只要对回报进行对冲，新加坡投资者就能从投资日经指数中获得丰厚的回报。”

前景如何？

分析师认为，日本当局进行干预的风险仍然很高，且日本银行很可能在今年晚些时候加息。

LGT表示，隔夜指数掉期市场已经完全消化了到12月再加息25个基点的预期。

LGT预计日元将在未来一年内逐步走强，并预测美元兑日元汇率在三个月后为158，六个月后为156，一年后为155。

对日元走弱的预期和负实际利率，将继续推动日本散户投资者进行海外投资。

LGT表示，尽管日本银行可能进一步加息，但持续的国际收支资金外流，以及投资者提高对冲比率的激励有限，可能会继续对日元构成压力。