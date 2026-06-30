The Business Times
business-time-50
Global Enterprise logo
BROUGHT TO YOU BYUOB logo

日元汇率创40年新低，关键信息一览

对于新加坡在日本的投资而言，日元走弱是一把双刃剑

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Deon Loke

Deon Loke

Published Tue, Jun 30, 2026 · 03:48 PM
    • 日元对美元汇率一度下跌0.2%，触及161.98，突破了2024年7月创下的161.95的水平。
    • 日元对美元汇率一度下跌0.2%，触及161.98，突破了2024年7月创下的161.95的水平。 图片来源：彭博社

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】日元已跌至数十年来对美元的最低水平，于周一（6月29日）滑落至40年新低。

    日元对美元汇率一度下跌0.2%，触及161.98，突破了2024年7月日本早前为支撑汇率而采取行动时所触及的161.95关口。

    截至周二下午12时49分，美元兑日元报162.1885。日元对新加坡元也持续长期下跌趋势，走弱至1新元兑125.3054日元。

    《商业时报》探讨了日元下跌背后的驱动因素，以及此轮下跌对新加坡投资者意味着什么。

    日元为何下跌？

    2022年以来，在通胀担忧和日本银行（Bank of Japan, BOJ）低利率政策的影响下，日元的跌幅愈发显著。

    今年，伊朗战争加剧了日元的下行趋势。这场战争大幅推高了油价和通胀，使日本等能源进口国受到最沉重的打击。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    尽管日本银行（BOJ）已于6月16日将其政策利率上调至1%（三十年来的最高水平）以遏制货币跌势，但日元最近仍继续下跌。

    一些分析师认为，此举过于“被动”，无法阻止日元的下滑，因为这次加息在缩小与美国的利率差距方面收效甚微。

    其他人则认为，近期美元对日元的上升轨迹更多是由美元的普遍坚挺所驱动，而非日元再度走软。

    美联储的鹰派立场转变也为美元对主要货币的汇率提供了新的提振。

    “在美联储立场更为鹰派的背景下，日元显然很脆弱，”伦敦Daiwa 资本市场（Daiwa Capital Markets）经济研究主管Chris Scicluna表示。

    与此同时，日本银行的举措未能消除市场对日元的悲观情绪。

    LGT Private Banking Asia周一表示，此举缺乏关于未来紧缩步伐或规模的更强信号。

    LGT表示：“由于缺乏关于更快或更大规模紧缩周期的指引，日元多头感到失望，导致在美联储立场更为鹰派的背景下，美元对日元的汇率主要由两种货币间的利差驱动。”

    OCBC货币策略师Sim Moh Siong也表达了类似观点，他表示，日本国债收益率上升反映了市场对通胀和该国财政前景的担忧，而非对央行政策的信心。

    他说，相对于不断上升的美国实际收益率，日本的实际利率仍然过低。

    Sim补充道：“我们需要日本银行的紧缩力度超出市场已消化的预期，才能对日元转为更具建设性的看法。”

    对新加坡在日本投资的影响

    分析师表示，日元疲软对于新加坡专注于日本的投资来说是一把双刃剑。

    一方面，疲软的货币使日本公司或房地产对外国收购具有吸引力。

    DBS外汇和信贷策略师Chang Wei Liang表示：“日元大幅贬值至多年低点，应会激发外国投资者对日本房地产和日本资产的兴趣。”

    他补充说：“访日游客数量应会得到支撑，从而提振酒店和服务业。与此同时，因日元疲软带动日本出口强劲，市场信心改善也可能提振商业地产。这一趋势应会利好那些持有日本房地产敞口的新加坡资产管理公司。”

    OCBC的Sim表示，另一方面，疲软的日元会拉低换算成新元后的收入价值，例如来自未对冲日本资产的股息支付或租金收入。

    Maybank外汇研究主管Saktiandi Supaat表示，因此，尽管日元走弱为投资该国提供了有吸引力的切入点，但投资者需要“对所获收入进行对冲，以抵御持续的货币疲软”。

    他补充说，日元走弱也为投资日经指数提供了理由。

    他说：“日元和日经指数之间呈现负相关关系（日元走弱伴随着日经指数走强）。这主要是因为企业能从更廉价的出口中获得更高收益。因此，只要对回报进行对冲，新加坡投资者就能从投资日经指数中获得丰厚的回报。”

    前景如何？

    分析师认为，日本当局进行干预的风险仍然很高，且日本银行很可能在今年晚些时候加息。

    LGT表示，隔夜指数掉期市场已经完全消化了到12月再加息25个基点的预期。

    LGT预计日元将在未来一年内逐步走强，并预测美元兑日元汇率在三个月后为158，六个月后为156，一年后为155。

    对日元走弱的预期和负实际利率，将继续推动日本散户投资者进行海外投资。

    LGT表示，尽管日本银行可能进一步加息，但持续的国际收支资金外流，以及投资者提高对冲比率的激励有限，可能会继续对日元构成压力。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    yenUS dollarSingapore dollar

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    The freehold corner site in Lorong Liput is near Holland Village MRT station.

    Three Holland Village shophouses sold for S$70 million to Tat Lee Bank’s Goh family unit

    The onset of El Nino is also seen as a tailwind, as average crude palm oil prices have historically surged during the weather event.

    Palm oil stocks set to surge as Indonesia said to be scaling back export overhaul: analysts

    After the divestment of White Sands mall (above), FCT’s retail portfolio will comprise eight suburban properties. 

    Frasers Centrepoint Trust to sell White Sands mall for S$467 million

    Vincent Tan, founder of Berjaya Group, has reduced his holdings in multiple companies within the group.

    Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More