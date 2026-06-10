20款平价且令人愉悦的葡萄酒

这些酒未必是次等酒

几乎所有商品的价格都在上涨，葡萄酒也不例外。但在15至20美元的价格区间，仍然可以找到独具特色、口感美味的佳酿。 图片来源：纽约时报

二十美元现在买到的汽油不如去年多，番茄也买不了那么多了。葡萄酒又怎能例外呢？

当几乎所有商品的价格上涨时，葡萄酒的价格也会随之上涨。不过，涨幅并非完全同步。葡萄酒面临着一些特殊的压力，无论是供应链问题还是关税，这些对鸡蛋和面包的影响方式并不相同。尽管如此，所有价格都上涨了。

考虑到这一点，我很好奇如今花不到20美元能买到什么样的葡萄酒，因为我一直认为，在价格适中的葡萄酒中，15至20美元这个区间的性价比最高。尽管通货膨胀，我还是找到了20款值得推荐的葡萄酒。

很明显，20美元现在能买到的葡萄酒已不同于四年前，更不用说十年前了。

虽然葡萄酒有所不同，但一个事实依然成立：花15至20美元买一瓶酒，而不是10至15美元，能让你买到一款独特、令人兴奋且美味的葡萄酒的几率大大增加。你仍然需要精挑细选，但胜算会更大。

有何不同？例如，你可能再也无法用20美元买到一款好的博若莱特级村庄（cru Beaujolais）葡萄酒了。但你可以买到一款品质不错、风格直接的博若莱葡萄酒，其酿酒葡萄产自被认为独特性潜力不如弗勒里（Fleurie）和莫尔贡（Morgon）等特级村庄的葡萄园。

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这款风格直接的博若莱葡萄酒或许在深度和层次上不及一款好的弗勒里，但它仍然是一款美味、令人满足的佳酿，并且只可能产自博若莱地区。

这些酒未必是次等酒。它们只是不同，通常由在小众产区种植的不太常见的葡萄酿造而成。

尽管如此，除了博若莱，我还找到了一款波尔多、一款出自优秀生产商的阿尔巴多姿桃（Dolcetto d’Alba），以及两款同样来自优质生产商的雷司令。我还锁定了一些很棒的加州葡萄酒。

在这个价格范围内，值得购买的佳酿远不止这些。市面上还有很多选择。你可以向信誉良好的酒商咨询类似这些酒款的推荐。

以下是20款葡萄酒，按价格从低到高排列：

Chateau le Bergey 波尔多 2024年，酒精度13%，售价14.99美元

人们常常忘记波尔多葡萄酒可以有多好。我指的不是那些来自显赫产区的顶级波尔多，而是基础酒款，没有任何造就奢侈品的附加元素。

这款酒就是普通的波尔多，来自该地区一个农民勉强维持生计的区域。但它由采用生物动力法种植的葡萄酿造，主要是赤霞珠，并加入了相当比例的梅洛。Le Bergey是Chateau l’Escart的入门级酒款。它的生产过程朴实无华，不追求复杂，只求美味，性价比极高。（由纽约市A Maximilien Selection/ZRS Wines进口）

Vera de Estenas Utiel-Requena El Bobal de Estenas 2023年，酒精度13%，售价15美元

博巴尔（Bobal）是西班牙种植最广泛的葡萄品种之一，但与丹魄（tempranillo）和歌海娜（garnacha）不同，它在很大程度上不为人知。几十年来，这种生长在西班牙东部的葡萄一直被用于酿造廉价的合作社葡萄酒。

但近年来，一些有进取心的生产商开始关注古老的博巴尔葡萄园，改进种植和酿酒技术，并取得了出色的成就。这款酒口感丰富多汁，酒色深邃但不厚重，带有令人愉悦的单宁感，非常适合搭配烤肉。（由加利福尼亚州费尔法克斯市Jose Pastor Selections/Llaurador Wines进口）

Quinta de Santiago Vinho Verde Assinatura de Família 2024年，酒精度10.5%，售价16.99美元

位于葡萄牙西北角的绿酒（Vinho Verde）产区是充满活力、带有海洋气息的白葡萄酒的源头。这款来自Quinta de Santiago的酒干爽无比，带有咸咸的矿石风味。它酒体轻盈，超级清爽，非常适合阳光明媚的野餐。（由加利福尼亚州圣赫勒拿市JD Selections进口）

Les Vignerons d’Estezargues Vin de France Carambouille 2024年，酒精度12.5%，售价17.99美元

这款酒正迅速成为我的心头好。它就像一款老派的罗讷河谷丘（Cotes du Rhones）葡萄酒——一款风格直接、酿造纯粹的小馆红酒，带有活泼的香料风味。Les Vignerons d’Estezargues是一家注重品质的合作社，也是这类高性价比葡萄酒的来源。（由纽约Stork Wine/Wilson Daniels Wholesale进口）

Troupis Peloponnese Fteri Moschofilero 2024年，酒精度12.5%，售价17.99美元

作为优质葡萄酒的产地，希腊已经取得了巨大的发展，从日常解渴的酒款到具有陈年潜力的红白葡萄酒，应有尽有。这款来自可靠生产商Troupis的入门级酒是一款干爽、极为清爽的白葡萄酒，个性十足，非常适合搭配清淡的贝类和海鲜菜肴。（由纽约DNS Selections/T Elenteny Imports进口）

Azimut Cava Brut Nature Rosat 2023年，酒精度11.5%，售价18.99美元

在过去几十年里，西班牙加泰罗尼亚地区佩内德斯（Penedes）产区的起泡酒品质越来越好。它们几乎总是物有所值，特别是像Azimut这样的酒款。Azimut是Cellers de Can Suriol旗下的一个品牌，专门生产由其自家庄园种植或收购的有机葡萄酿造的易饮型葡萄酒。这款桃红起泡酒酒体轻盈，带有浆果香气，略带甜味但依然清爽。（由纽约Jenny & Francois Selections进口）

Roagna Dolcetto d’Alba 2024年，酒精度12.5%，售价19.57美元

历史悠久的葡萄酒产区的一大魅力在于，能从像Roagna这样顶级的巴巴莱斯科（Barbaresco）和巴罗洛（Barolo）生产商那里找到一款平价酒。显然，Roagna的声望还未高到让其日常酒款，如这款阿尔巴多姿桃（Dolcetto d’Alba），价格飙升。所以，趁现在还能买到，赶紧入手一瓶。这款多姿桃明亮且带有花香，伴有一丝清爽的苦味，是一款可爱的葡萄酒。（由纽约州芒特基斯科市Polaner Selections进口）

Pax California Helios Chenin Blanc 2025年，酒精度12.5%，售价19.95美元

Pax Mahle是加利福尼亚州索诺玛县西部的顶级酿酒师之一。他酿造的经典风格葡萄酒采用有机种植的葡萄，并以最少的干预进行酿造。

这款白诗南（chenin blanc）属于一个旨在打造价格适中、易于饮用的新系列葡萄酒，并且取得了巨大成功。它清新、干爽，带有白垩土的气息，伴随着可爱的花香和蜂蜜风味，质地丰富却不厚重。我们需要更多这样的美国葡萄酒。

Pierre-Marie Chermette Beaujolais Griottes 2024年，酒精度13%，售价19.96美元

在人们的注意力都集中在博若莱特级村庄酒（cru Beaujolais）上时，普通博若莱酒的巨大进步几乎被掩盖了。像Pierre-Marie Chermette这样尽职尽责的生产商，从未屈服于该地区长期以来为追求廉价博若莱新酒（Beaujolais Nouveau）而采用的化学农业捷径。

现在，越来越多的生产商正在追随像Chermette家族这样的酒农的脚步。这款酒多汁、富含香料味且带有花香，易于饮用，绝对美味。（由宾夕法尼亚州尤宁维尔市Weygandt-Metzler进口）

Presqu’ile Santa Barbara County Chardonnay 2023年，酒精度13%，售价19.97美元

Presqu’ile酿造非常优质的葡萄酒，主要来自其位于圣玛利亚谷（Santa Maria Valley）的自有庄园，但也有像这款酒一样，采用从加利福尼亚州圣巴巴拉县不同地点收购的果实酿造。这款霞多丽风格内敛，带有微妙的花香和草本香气。它更多地展现了其丰富的质地而非奔放的果香，且平衡感极佳。

Dr Burklin-Wolf Pfalz Riesling 2024年，酒精度12%，售价19.99美元

我喜欢雷司令，无论是干型、微甜、浓郁还是甘甜如蜜——只要种植得当、酿造精良，雷司令就是世界上最伟大的葡萄品种之一。Dr Burklin-Wolf是普法尔茨（Pfalz）产区的元老级酒庄之一，也是现代干型雷司令的先驱。这款入门级酒款一直性价比极高，口感干爽，带有柑橘和石头矿物的风味。（由纽约Skurnik Wines进口）

Sierra de Tolono Rosado 2025年，酒精度13%，售价19.99美元

Sierra de Tolono的Sandra Bravo是里奥哈（Rioja）产区新浪潮生产商中的一员，他们酿造的葡萄酒清新活泼，既易于饮用，又展现了其产地的风土特色。这款桃红葡萄酒由老藤的丹魄和歌海娜混合酿造而成。它清新并带有咸味，伴有甘草风味，非常适合作为后院烧烤的开场酒。（由纽约Bowler Wines进口）

Domaine du Chapitre Touraine Sauvignon Blanc 2024年，酒精度12.5%，售价19.99美元

我喝的长相思不多，但有时在天气炎热的时候，没有什么比一杯尖锐、爽口的卢瓦尔河谷长相思更能驱散生活中的沉闷了。

Domaine du Chapitre目前由Maryline和François Desloges兄妹经营，现已传至都兰（Touraine）地区的第六代。这款酒采用有机种植的葡萄酿造，带有青草味，风格鲜明，但同时兼具深度和丰富度。（由德克萨斯州奥斯汀市Avant Garde Wine and Spirits进口）

Henry Fuchs Alsace Pinot Blanc Auxerrois 2023年，酒精度12.5%，售价19.99美元

这个由Paul Fuchs经营的酒庄采用有机种植，并一丝不苟地酿造葡萄酒。其酒款几乎总是物超所值，就像这款主要由欧塞瓦（auxerrois）和约20%的白皮诺（pinot blanc）酿造的酒一样。它口感 creamy，带有草本风味，酒体宜人，几乎可以搭配任何食物。（由Peter Weygandt Selection/Weygandt-Metzler进口）

Paltrinieri Lambrusco di Modena Solco 2024年，酒精度10.5%，售价19.99美元

起泡红葡萄酒蓝布鲁斯科（Lambrusco）仍然是葡萄酒中最被低估的解渴佳品之一。如今的优质蓝布鲁斯科口感干爽，带有泥土气息，其风味主要取决于所用葡萄品种和生产方法。

以这个价格，蓝布鲁斯科很可能是在罐中而不是瓶中发酵的，这是一种成本较低的方法。这款酒由Lambrusco Salomino葡萄酿造，气泡柔和，带有深色水果和甘草的风味。它会是披萨或汉堡的绝佳搭配。（由Polaner Selections进口）

Felsina Chianti Colli Senesi 2023年，酒精度13%，售价19.99美元

Felsina以其来自Castelnuovo Berardenga地区的卓越经典基安蒂（Chianti Classico）而闻名。但这款酒来自其卫星产区基安蒂科利塞内西（Chianti Colli Senesi），比较这两款酒会很有启发性。

科利塞内西的单宁感更具乡村质朴气息，酒体不如经典基安蒂那般精致。但有机种植的桑娇维塞（sangiovese）纯净可口，这款酒令人愉快地回想起那个铺着红格桌布、享用红酱美食的年代。（由Polaner Selections进口）

Lola Sonoma County Chardonnay 2024年，酒精度13.5%，售价19.99美元

Lola是一家风格独特的生产商，除了常规品种外，还用沙帮乐（charbono）、麝香（muscat）和赛美蓉（semillon）等葡萄酿造一系列引人入胜的葡萄酒。我喜欢这些新奇的酒款，但其更传统的葡萄酒也同样令人愉悦，就像这款霞多丽：纯净、带有草本气息、活泼而清新。

Rogue Vine Itata Valley Grand Itata Blanco 2024年，酒精度12.5%，售价19.99美元

这款白葡萄酒混酿来自智利的伊塔塔谷（Itata Valley），该地区是卓越葡萄酒的来源，这些酒产自当地长期以来被隐藏的宝贵老藤葡萄园。这款白葡萄酒由麝香、雷司令和赛美蓉混合酿造，全部采用有机种植。它口感温和而持久，是一款可爱的、酒体轻盈的夏日白葡萄酒，质地略带嚼劲。（由纽约市Brazos Wine Imports进口）

Ungrafted Maipo Valley Carmenere 2023年，酒精度13%，售价19.99美元

Marco和Sebastian De Martino兄弟是智利优秀生产商De Martino的现任掌门人。在业余时间，他们经营着Ungrafted项目，致力于在迈坡谷（Maipo）和伊塔塔谷（Itata Valley）寻找未嫁接的老藤葡萄园。

这款佳美娜（carmenere）来自迈坡谷的砾石土壤，清新并带有花香，风格克制且平衡良好。它非常适合搭配烤香肠或烤鸡。（由Polaner Selections进口）

Donnhoff Nahe Riesling Trocken 2024年，酒精度11%，售价19.99美元

Donnhoff是那赫（Nahe）产区的巨头之一，几十年来为该地区的葡萄酒树立了高标准。如今，在Helmut和Cornelius Donnhoff父子的管理下，该酒庄生产了数量庞大的酒款，包括这款相当于地区级葡萄酒的干型雷司令。它活泼、带有咸感和矿石风味，伴随着令人愉悦的桃子香气。（由Skurnik Wines进口）纽约时报