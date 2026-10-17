The Business Times
business-time-50
THE STEERING COLUMN

2026款BMW i7评测：宝马旗舰车主的一个惊人特质

改款7系外观更佳，气场不减，但驾驶座仍是体验它的最佳位置。

    • i7 50 xDrive 采用宝马最新一代电池，在理想情况下，标称续航里程可达728公里。
    • i7 50 xDrive 采用宝马最新一代电池，在理想情况下，标称续航里程可达728公里。 照片：BIG FISH PUBLISHING

    Leow Ju-Len

    Published Sat, Oct 17, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】如果你想看宝马（BMW）员工坐立不安，就去问他们为什么7系长着一张石像鬼般的脸，然后等着看他们如何结结巴巴地反驳。

    我猜，最真实的答案是，这个品牌的旗舰车型从来就不是为了追求漂亮或优雅，而是为了气势逼人和引人瞩目。

    所以，最新款7系（代号G70）的中期改款（Life Cycle Impulse，简称LCI，这是宝马的营销术语）异常彻底，这或许说明了一些问题。

    除了新的保险杠和车灯，宝马还为其重新设计了引擎盖，并对前脸进行了“微调”，使格栅更纤细、更锐利。最终效果更整洁、更美观，同时不失其引人瞩目和深沉的气场。

    虽然我不会说改款后的G70惊艳绝伦，但它庞大的车身和发光的格栅，确实让它看起来像是从1990年代《蝙蝠侠》动画片里黑暗装饰艺术风格的哥谭市（Gotham City）驶出来的。

    你完全可以想象，驾驶它的人拥有一个堆满武器的秘密洞穴和一套带头罩的乳胶战衣。

    The Business Times turns 50

    Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines.

    Explore BT50

    这次大改款可能暗示宝马试图修正7系的某些问题，但实际上，该车的产品团队很可能在G70于2022年发布前就已经开始着手这次改款了。

    到那时，他们应该已经知道宝马即将转向“新世代”（Neue Klasse）技术平台——该平台是现款iX3和即将推出的i3系列的基础——但未能及时将该平台的技术用于7系。

    四年后，如果以新款i7 50 xDrive为例，新7系已经尽可能多地借鉴了“新世代”车型的技术。

    这款纯电动豪华轿车在本地仅推出动感的M Sport版本，搭载了宝马最新一代电池，在理想情况下，标称续航里程可达728公里。

    如果你仍偏爱汽油动力，还有3.0升涡轮增压版的735车型可选，起售价为68万4888新元（含拥车证）。

    启动i7仍需按下启动按钮，不像iX3那样上车即走；刹车系统的调校也不及“新世代”车型那般平顺。但它确实配备了宝马最新车型的炫酷显示系统。

    这其中就包括全景视觉显示屏（Panoramic Vision Display）——一条沿着挡风玻璃底部的信息显示带，它不仅外观华丽，还能让驾驶者视线保持在路面附近，并且在任何光线条件下都清晰易读。

    i7 50的全景视觉显示屏能让驾驶者视线保持在路面附近，并且在任何光线条件下都清晰易读。 照片：BIG FISH PUBLISHING

    我花了一点时间才搞明白主触摸屏的操作。由于几乎所有实体按键都被取消了，调节空调也意味着需要点击玻璃屏幕。

    对此我要归咎于中国市场，在那里，实体按键显然已经过时，大屏幕才是主流（因此前排乘客也有了一块额外的新屏幕）。但在这个价位上，难道宝马就不能给我留几个旋钮，让我感觉钱花得物有所值吗？

    另一个槽点是：玻璃车顶在阳光下会变热，并向头部辐射热量，即使拉上了遮阳帘也是如此。好在经过大幅改进的空调出风口能更好地为车厢降温。 

    尽管如此，驾驶i7 50还是让我忘记了它的这些小毛病，因为它在本质上仍是一款顶级座驾。

    空气悬挂带来了枕头般柔软的乘坐体验，但当你兴致高昂时，可以切换到运动模式，车辆会降低底盘，在快速过弯时稳扎稳打，以豪华轿车少有的紧凑精准姿态攻克弯道。

    后轮转向系统（能让后轮轻微转动）也使其操控出奇地灵活。虽然许多车型为了追求运动性而牺牲了舒适性，但这款车在舒适与敏捷之间的平衡范围却令人印象深刻地宽广。

    凭借455马力的动力，i7 50能在5.5秒内冲刺至时速100公里，但感觉上更快，因为它能对你右脚的每一个细微动作做出即时响应。

    它的快是一种充满权威感的快，行驶中它几乎过于安静；在匀速巡航时，耳朵能捕捉到微弱的变速箱啸叫声，因为几乎没有其他噪音了。

    所有这一切都很重要，因为出人意料的是，本地大多数7系车主仍然更喜欢自己开车。

    我想这也有道理，因为尽管宝马的后排既豪华又宽敞，但那些更喜欢被司机驾驶的人，现在可以选择像雷克萨斯（Lexus）LM或极氪（Zeekr）009这样“车轮上的休息室”般的座驾。

    话虽如此，宝马自家的i5驾驶起来更锐利，而且在精致程度上也不比i7逊色多少。

    那么，何必还要选择7系呢？

    因为它无疑是宏伟的，气场十足，而且当车主亲自驾驶时，它不仅彰显了财富，也传达了一种自主决断的世界观。

    它依然算不上漂亮，但在哥谭市，也没有人会去欣赏那些石像鬼。它们只是掌权者俯瞰整座城市的栖息之地。

    宝马 i7 50 xDrive M Sport

    电机功率/扭矩 455马力/660牛米 电池类型/净容量 锂镍锰钴电池/112.5千瓦时 充电时间/类型 6小时（22千瓦交流电）；28分钟（10%至80%，250千瓦直流电） 续航里程 728公里 0-100公里/小时加速 5.5秒 最高时速 210公里/小时 能耗 18.1至21.8千瓦时/100公里 代理商 Eurokars BMW 或 Performance Motors 价格 70万9888新元（含拥车证）

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    CarsSteering ColumnBMW

    Share with us your feedback on BT's products and services

    Feedback

    TRENDING NOW

    Acting Minister for Manpower Jasmin Lau has reminded employers of their legal obligations to protect workers from the haze.

    Singapore identifies 7 firms responsible for haze fires, notices issued urging action: Grace Fu

    Robots for various purposes from caregiving to making coffee on display at the Shanghai Humanoid Robot Innovation Incubator.

    ‘How many will survive?’: Bubble fears arise as China’s humanoid robotics face reality check

    Nicholas Tan, Bank Jago’s retail banking director, says the lender wants to retain customers by providing broader financial services and increasing engagement.

    GIC-backed Bank Jago sees wealth management as next growth engine as Indonesian investor base grows

    Many older adults earn too much to qualify for subsidised care but cannot sustain the private-pay tiers, especially over the long term.

    Ageing in Asia: Huge potential for the consumer economy

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More