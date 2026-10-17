2026款BMW i7评测：宝马旗舰车主的一个惊人特质

THE STEERING COLUMN

改款7系外观更佳，气场不减，但驾驶座仍是体验它的最佳位置。

【新加坡】如果你想看宝马（BMW）员工坐立不安，就去问他们为什么7系长着一张石像鬼般的脸，然后等着看他们如何结结巴巴地反驳。

我猜，最真实的答案是，这个品牌的旗舰车型从来就不是为了追求漂亮或优雅，而是为了气势逼人和引人瞩目。

所以，最新款7系（代号G70）的中期改款（Life Cycle Impulse，简称LCI，这是宝马的营销术语）异常彻底，这或许说明了一些问题。

除了新的保险杠和车灯，宝马还为其重新设计了引擎盖，并对前脸进行了“微调”，使格栅更纤细、更锐利。最终效果更整洁、更美观，同时不失其引人瞩目和深沉的气场。

虽然我不会说改款后的G70惊艳绝伦，但它庞大的车身和发光的格栅，确实让它看起来像是从1990年代《蝙蝠侠》动画片里黑暗装饰艺术风格的哥谭市（Gotham City）驶出来的。

你完全可以想象，驾驶它的人拥有一个堆满武器的秘密洞穴和一套带头罩的乳胶战衣。

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这次大改款可能暗示宝马试图修正7系的某些问题，但实际上，该车的产品团队很可能在G70于2022年发布前就已经开始着手这次改款了。

到那时，他们应该已经知道宝马即将转向“新世代”（Neue Klasse）技术平台——该平台是现款iX3和即将推出的i3系列的基础——但未能及时将该平台的技术用于7系。

四年后，如果以新款i7 50 xDrive为例，新7系已经尽可能多地借鉴了“新世代”车型的技术。

这款纯电动豪华轿车在本地仅推出动感的M Sport版本，搭载了宝马最新一代电池，在理想情况下，标称续航里程可达728公里。

如果你仍偏爱汽油动力，还有3.0升涡轮增压版的735车型可选，起售价为68万4888新元（含拥车证）。

启动i7仍需按下启动按钮，不像iX3那样上车即走；刹车系统的调校也不及“新世代”车型那般平顺。但它确实配备了宝马最新车型的炫酷显示系统。

这其中就包括全景视觉显示屏（Panoramic Vision Display）——一条沿着挡风玻璃底部的信息显示带，它不仅外观华丽，还能让驾驶者视线保持在路面附近，并且在任何光线条件下都清晰易读。

i7 50的全景视觉显示屏能让驾驶者视线保持在路面附近，并且在任何光线条件下都清晰易读。 照片：BIG FISH PUBLISHING

我花了一点时间才搞明白主触摸屏的操作。由于几乎所有实体按键都被取消了，调节空调也意味着需要点击玻璃屏幕。

对此我要归咎于中国市场，在那里，实体按键显然已经过时，大屏幕才是主流（因此前排乘客也有了一块额外的新屏幕）。但在这个价位上，难道宝马就不能给我留几个旋钮，让我感觉钱花得物有所值吗？

另一个槽点是：玻璃车顶在阳光下会变热，并向头部辐射热量，即使拉上了遮阳帘也是如此。好在经过大幅改进的空调出风口能更好地为车厢降温。

尽管如此，驾驶i7 50还是让我忘记了它的这些小毛病，因为它在本质上仍是一款顶级座驾。

空气悬挂带来了枕头般柔软的乘坐体验，但当你兴致高昂时，可以切换到运动模式，车辆会降低底盘，在快速过弯时稳扎稳打，以豪华轿车少有的紧凑精准姿态攻克弯道。

后轮转向系统（能让后轮轻微转动）也使其操控出奇地灵活。虽然许多车型为了追求运动性而牺牲了舒适性，但这款车在舒适与敏捷之间的平衡范围却令人印象深刻地宽广。

凭借455马力的动力，i7 50能在5.5秒内冲刺至时速100公里，但感觉上更快，因为它能对你右脚的每一个细微动作做出即时响应。

它的快是一种充满权威感的快，行驶中它几乎过于安静；在匀速巡航时，耳朵能捕捉到微弱的变速箱啸叫声，因为几乎没有其他噪音了。

所有这一切都很重要，因为出人意料的是，本地大多数7系车主仍然更喜欢自己开车。

我想这也有道理，因为尽管宝马的后排既豪华又宽敞，但那些更喜欢被司机驾驶的人，现在可以选择像雷克萨斯（Lexus）LM或极氪（Zeekr）009这样“车轮上的休息室”般的座驾。

话虽如此，宝马自家的i5驾驶起来更锐利，而且在精致程度上也不比i7逊色多少。

那么，何必还要选择7系呢？

因为它无疑是宏伟的，气场十足，而且当车主亲自驾驶时，它不仅彰显了财富，也传达了一种自主决断的世界观。

它依然算不上漂亮，但在哥谭市，也没有人会去欣赏那些石像鬼。它们只是掌权者俯瞰整座城市的栖息之地。