2026款 Maxus Mifa 9 测评：取悦另一半的座驾之选

就行政座驾而言，如果您想让家中“女王”满意，Maxus Mifa 9 或许是最佳选择。

【新加坡】有时我在想，太太之所以还能忍受我，唯一的原因可能就是我偶尔会带回像 Maxus Mifa 9 这样的车。它的中排座椅功能齐全，简直比一个好丈夫做得还要周到。

座椅能为她送风，为她按摩后背，让她可以安心地斜躺着，用车载音响大声播放韩国流行音乐。她甚至有自己的小触摸屏来管理音响和空调，这样一来，每当她想调整什么，就省去了用棍子戳我的麻烦。

如果您从外观上看不出来，Mifa 9 是一款全尺寸电动多功能车（MPV），其设计完全是为了中排的乘客，而非方向盘后那个苦哈哈的司机。它由上汽集团（SAIC Motor）旗下的 Maxus 品牌打造，上汽集团是中国最大的汽车制造商之一，也是名爵（MG）品牌的母公司——事实上，MG 品牌的 MG9 就是它的姊妹车型。

这款姊妹车型最近刚进行了一次改款，前脸增加了一条贯穿式LED灯带，连接了两侧的头灯。内饰也焕然一新，用双12.3英寸信息娱乐屏幕取代了之前的单屏设置。

驾驶座现在配备了一块像样的10.25英寸显示屏（旧款的屏幕小得令人尴尬），终于也支持无线 Apple CarPlay 和 Android Auto，360度全景影像也变得更加清晰。后门现在配备了可拉起的遮阳帘，这让我太太可以假装自己正被狗仔队疯狂追逐。

即便如此，您仍需在两种型号中进行选择：售价为270,999新元（含拥车证）的豪华版，以及售价为285,999新元的保费版。这15,000新元的差价，能让您获得Nappa真皮（而非素食皮革）、JBL 12扬声器音响系统、驾驶座记忆功能、前排座椅通风功能，以及供中排乘客使用的折叠式小桌板。

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我试驾的是保费版本，或许是因为 Cycle & Carriage 的好心人认为我的臀部足够‘金贵’，能够分辨出柔软的 Nappa 真皮和人造皮革之间的区别。

双12.3英寸信息娱乐屏幕取代了之前的单屏设置。 图片来源：BIG FISH PUBLISHING

无论您选择哪个版本，Mifa 9 的驾驶感受都与您对一个笨重的“轮上盒子”的预期相差无几。当您兴致勃勃地尝试过弯时，轮胎会发出滑稽的尖叫声，直到车身稳定控制系统介入以恢复秩序。

电机动力足够强劲，驾驶过程并非毫无乐趣，但您很快就会发现，Mifa 9 的设计初衷是为了安抚乘客，而非激发驾驶激情，在城市速度下，它在这方面表现得令人信服。悬挂调校偏硬朗而非柔软，因此车辆不会像漂浮在柏油路上一样。它也不会让这辆 Maxus 像季风中的船屋一样摇摇晃晃。在高速公路上，风噪和路噪会明显增大，但在市区，车厢内确实是一个令人放松的空间。

不过，对于驾驶者来说，体验可能完全不同，这主要是由于 Mifa 9 的庞大尺寸。这辆 Maxus 的长度几乎与一辆 Bentley Flying Spur 相当——这听起来很厉害，直到您屏住呼吸驶上多层停车场狭窄的螺旋坡道时，才意识到问题的严重性。此时，经过改进的360度全景影像更清晰的显示效果才真正体现出其价值。

尽管尺寸巨大，但 Mifa 9 的定位首先是一款行政级 MPV，其次才是一辆家庭用车。要进入第三排，乘客身材需要比较苗条，因为必须从两张独立“老板椅”之间挤过去。

进入后排，头部空间尚可，有专属的空调出风口，座椅也可以前后滑动，以在后备箱空间和腿部空间之间进行取舍。第三排并排坐三个人会非常拥挤，所以最好将这辆 Maxus 视为“6+1”座，而不是真正的七座车。后备箱本身很高，但形状有些奇怪，不过您随时可以把杂物扔进55升的前备箱里。

然而，如果您想要一辆真正的家庭用车，XPeng X9 无疑更胜一筹。它有更好的后备箱和更实用的第三排座椅，一个可折叠的后排屏幕专为注意力不集中的孩子们设计，还有一个如同“魔术精灵”般的自动泊车系统，能以惊人的精准度将车停入车位。此外，还有该细分市场的标杆车型 Toyota Alphard，其驾驶感受更接近轿车，也更容易停放。

不过，这两款车的价格都高出不少，这就引出了 Mifa 9 最有力的卖点：它是享受“头家”级路面舒适体验的最经济实惠的选择之一。这个价格不包括附送一个新丈夫，但话说回来，没有哪辆车是完美的。

Maxus Mifa 9 保费版 电机功率/扭矩 245马力/350牛米 电池类型/净容量 锂离子/90千瓦时 充电时间/类型 5小时27分钟（11千瓦交流，20%至80%），33分钟（120千瓦直流，20%至80%） 续航里程 430公里 0-100公里/小时加速 9.2秒 最高时速 180公里/小时 能耗 21.8千瓦时/100公里 代理商 Cycle & Carriage 价格 285,999新元（含拥车证） 上市时间 现已发售