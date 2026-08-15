2026款梅赛德斯-奔驰GLB测评：95颗星徽彰显其不凡身份

THE STEERING COLUMN

仅前格栅就饰有95颗星徽，这款热销GLB的最新版本毫不掩饰地彰显其奔驰身份。

【新加坡】梅赛德斯-奔驰GLB 250+电动车用一本正经的机器人语调问我，是否需要前往最近的椰浆饭店的路线。我只是随口提了一句想吃，而它由Google支持的导航系统就令人印象深刻地生成了一份带有星级评价的列表。

但它没有提到的是，真正值得一吃的椰浆饭在马来西亚，而不是新加坡，所以这套系统显然还有改进的空间。

MB.Charge Public是该车配套手机应用中的一项功能，可接入新加坡全境超过7000个充电桩。 图片：BIG FISH PUBLISHING

虽然新款GLB能为你导航至五星级餐厅，但它本身就拥有堪比银河的星徽。曾经采用格栅条的前格栅，如今变成了一块内发光面板，上面点缀着95颗梅赛德斯的标志性三叉星徽。这设计可一点也不低调。

目前有两款GLB在售，均为纯电动、后置电机和后轮驱动车型，混合动力版将随后推出。售价29万零888新元的GLB 200 electric Progressive车型搭载58.4千瓦时的磷酸铁锂电池，可提供150马力动力和453公里续航里程，属于拥车证 (COE) 系统中的A组。

在此基础上再加3万5000新元，即可购得B组的GLB 250+ electric AMG Line Sport车型。该车型升级至85.5千瓦时的镍锰钴电池组，续航里程延长至674公里——在五天内，我行驶了388公里，还车时行车电脑显示剩余续航里程为153公里。

GLB 250+ 配备了更具运动感的AMG保险杠，以及可按需为腰部提供按摩的鲜红色人造革桶形座椅。 图片：BIG FISH PUBLISHING

两款车型中，250+显然是为了让人眼前一亮而打造的。它配备了更具运动感的AMG保险杠、可按需按摩腰部的鲜红色人造革桶形座椅，以及更引人注目的MBUX超联屏——在副驾驶前方增加了一块14英寸显示屏，与主屏幕相得益彰。这种设计有些数字化过度，但这正是时下流行的配置。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

虽然副驾驶屏幕上可以播放Disney+等流媒体内容，但驾驶座上的乐趣却不多。这款奔驰拥有272马力，动力充足，但动力输出却如缓缓流淌的蜂蜜，而非消防水管喷射的水柱，因此加速感相当温和。感觉就像在开一辆80年代的豪华轿车，虽然发动机扭矩很大，但迟钝的三速自动变速箱却磨平了它的锋芒。

讽刺的是，这款奔驰实际上配备了两速变速箱——比大多数电动车还多一个档位——但其7.4秒的百公里加速成绩依然让人感觉不紧不慢。

第三排座椅确实比以前有所改善，头部空间更充裕，但仍然没有配备空调出风口或USB接口。 图片：BIG FISH PUBLISHING

不过，它在动力上的不足，却在舒适性上得到了弥补。悬挂系统既不摇晃也不颠簸，能很好地过滤掉路面补丁带来的不适感。车辆本身的过弯意愿也出奇地强，车头能敏捷地指向弯心，随后抓地力强的米其林轮胎便会牢牢地抓住地面。

第三排座椅确实比以前有所改善，头部空间更充裕，但后排仍然没有空调出风口或USB接口。因此，我更愿意称其为“5+2”布局，而非真正的七座车。但如果您的孩子身高不足1.7米，坐进去也完全没问题。

另一方面，当七个座位全部启用时，后备箱空间所剩无几，但将座椅放倒后，空间可扩展至巨大的1605升。后备箱内配有固定环、挂钩以及一个用于存放行李厢盖板的地板下储物格，这些都非常实用。

127升的前备箱足以装下一次大采购的全部物品。 图片：BIG FISH PUBLISHING

127升的前备箱也同样实用，足以装下一次大采购的物品。开启前备箱需要通过仪表板下方的锁扣，而不是遥控钥匙或触摸屏，但它确实有其用处；我曾用它把披萨带回家，而车内完全没有沾染上意式厨房的味道。

然而，该车的一大亮点是其数字化功能。配套手机应用中的MB.Charge Public功能可接入新加坡全境超过7000个充电桩。这意味着用户只需一个应用和一个账单，而不必像往常一样在六七个不同运营商的应用之间切换。梅赛德斯也正在努力将马来西亚的充电网络整合进来。

这与GLB 250+较长的续航里程和长途舒适性相得益彰，也让这款奔驰成为一辆用途异常广泛的汽车。它今天可以坐满七人，明天可以载着你去宜家大采购，还能带上家人和行李进行长途跨境旅行。有了前备箱，你甚至可以偷偷带回一个月份量的椰浆饭，而完全不会影响车内的新车气味。

梅赛德斯-奔驰 GLB 250+ electric AMG Line Sport

电机功率/扭矩 272马力/335牛米

电池类型/净容量 锂镍锰钴电池/85.5千瓦时

充电时间/类型 约4.5小时（22千瓦交流电），22分钟从10%充至80%（320千瓦直流电）

续航里程 674公里

0-100公里/小时加速 7.4秒

最高时速 210公里/小时

能耗 19.4千瓦时/100公里

代理商 仁孚（新加坡） (Cycle & Carriage Singapore)

价格 32万5888新元（含拥车证）

上市时间 现已上市