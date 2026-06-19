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2026款小鹏X9 Pro评测：四天试驾后，续航里程令人惊喜

小鹏X9 Pro的车身长度几乎与劳斯莱斯相当，且实用性远超竞争对手。但为何驾驶座却是你最不想待的地方？

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    • 小鹏X9 Pro刚刚经过改款，换上了更平滑但略显大众化的前脸设计。
    • 小鹏X9 Pro刚刚经过改款，换上了更平滑但略显大众化的前脸设计。 图片：BIG FISH PUBLISHING

    Leow Ju-Len

    Published Fri, Jun 19, 2026 · 06:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】初见小鹏X9 Pro，你可能会觉得它定位模糊。它究竟是为家庭出游、承载三代同堂及行李而生的多功能家用车？还是一个供商务人士在专职司机驾驶下凝神思考的移动会议室？

    无论如何，这款三排座电动多功能车（MPV）刚刚经过改款，换上了更平滑但略显大众化的前脸设计。它还配备了带有自正心功能轮毂盖的新款轮毂，能让小鹏的标志始终保持直立。

    这并非X9与劳斯莱斯的唯一共同点。其车长超过5.3米，几乎与这个著名英国品牌的畅销车型Cullinan相当。在你为这个尺寸感到兴奋之前，或许需要注意，新加坡平行停车位的最小长度仅为5.4米。

    令人欣慰的是，它配备了主动式后轮转向系统，因此这辆庞大的X9实际上能比一辆Volkswagen Golf完成更小半径的掉头。同样令人印象深刻的是它能自动识别停车位并一键泊入，其效果之好，足以让停车技巧变得像心算一样，在计算器面前显得多余。

    这两项功能大大减轻了驾驶如此庞大车辆通常会带来的压力。不仅如此，它们还是X9区别于其他豪华MPV的典型例证。其他品牌都在传统的“豪华版货车”概念上做文章，而小鹏则像是由一群科技精英从零开始，扪心自问（或询问他们的妻子）一辆大型豪华MPV的真正用途为何。

    需要娱乐的孩子们会发现这个21.4英寸的翻转式影院屏幕是个极大的享受。图片：BIG FISH PUBLISHING

    孩子需要娱乐？那就装一个21.4英寸的翻转式影院屏幕。贵宾需要休息？那就配备带10点按摩功能的零重力第二排座椅。劳累一天的父亲需要按摩放松（哪个可怜的爸爸不需要呢）？前排也配上按摩椅。想吃零食或喝饮料？那就内置一个兼具保温功能的冰箱。

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    享受带有10点按摩功能的零重力第二排座椅。图片：BIG FISH PUBLISHING

    许多车都具备这些功能，但X9凭借其后备箱空间轻松超越了所有对手。在所有七个座位都使用的情况下，它仍能提供721升的储物空间。按下按钮，第三排座椅便会电动收纳，形成一个平坦的地板，可以用来放置食品杂货、婴儿车、运动装备、一整辆Ikea购物车里的物品，以及任何你能塞进2554升空间的东西。其他大型中国MPV，如Denza D9、Maxus Mifa 9和Zeekr 009，同样主打舒适享受，但在多功能性上远不及X9。

    然而，好消息总有尽头，而这个尽头就在驾驶座上。凭借前置单电机提供的347马力，尽管车重约2.7吨，X9的直线加速表现尚可。但它终究是一辆又大又重的车，因此高速过弯感觉就像是在对抗物理定律，而物理定律很少会输。它不像大多数电动MPV那样柔软和颠簸，但为了驾驶乐趣而购买它，就好比买微波炉来烘干衣服一样不切实际。

    对于驾驶体验，最好的评价是，尽管尺寸巨大，它仍然易于操控。它在隔离感和沉稳性方面也表现出色，因为主动悬挂系统能预判前方路况并相应调整减震器，因此无论路面如何，车厢内都能保持宁静。

    这种舒适性在长途旅行中会非常有用，因为X9 Pro确实拥有足够的续航能力。它提供两种电池选项，较小的一种续航里程为535公里。小鹏声称本次测试的长续航版本续航里程为615公里 —— 但当我归还车辆时，电池剩余32%，表显剩余续航为237公里，这意味着总续航里程可达740公里。

    假如你急需充电，800伏电池最快可在12分钟内从10%充至80%，但前提是找到一个542千瓦的直流充电桩，而这除非你出国，否则是找不到的。

    不过话说回来，我宁愿坐在中间一排的座位上，翻翻冰箱，打开Netflix，并希望充电速度慢一点，而不是快一点。无论小鹏的初衷是打造一辆家庭巴士还是轮上会议室，X9在这两个角色上都表现出色，同时它还是一个非常棒的移动影院。

    小鹏X9 Pro长续航版
    电机功率/扭矩 347马力/450牛·米
    电池类型/净容量 三元锂电池/110千瓦时
    充电时间/类型 约11小时（11千瓦交流电），12分钟从10%充至80%（542千瓦直流电）
    续航里程 615公里
    0-100公里/小时加速 8.2秒
    最高时速 200公里/小时
    能耗 20.0千瓦时/100公里
    代理商 XPremium BEV
    价格 349,999新元（含拥车证）
    上市时间 现已上市

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