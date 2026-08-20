DESIGN

这座独立式住宅的建筑设计，既承载了家庭生活，又展示了业主的丰富艺术藏品。

这栋住宅必须成为这个五口之家的安居之所。 图片：FINBARR FALLON

【新加坡】多年前，当Heng离开新加坡前往北京工作时，原计划只待两年。她未曾料到会在那里遇见未来的丈夫，并与他组建家庭。一转眼，她在中国度过了二十年，是时候回家了。

“我希望孩子们能和大家庭一起成长，与他们的祖母、阿姨、叔叔和堂兄弟姐妹们建立联系，”她谈到自己12岁的双胞胎儿子和14岁的女儿时说。

考虑到她的丈夫Au和孩子们都是第一次在新加坡生活，因此在这里建造一个合适的家作为基地——无论他们未来可能搬到哪里——都成为当务之急。

在中国生活期间，这对同样来自IT行业的夫妇培养了对艺术和设计的兴趣。他们最初从收藏中式古董家具和雕花木板开始。

随着他们对艺术的热情日益增长，多年来收藏的艺术品也越来越多。

这意味着他们的新居必须经过精心设计，以容纳其规模庞大且仍在不断增加的版画、油画和雕塑收藏。

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通过朋友推荐，这对夫妇认识了建筑师Edmund Ng，并参观了他之前的住宅。那栋房子有一个面积达3000平方英尺、兼作办公室的地下室。

“我的妻子（画廊主Jazz Chong）和我都非常喜欢我们的地下室，尤其是高挑的天花板，”Ng说。“但唯一缺少的是第二个地下室。”

于是，他说服这对夫妇在武吉知马路旁一块5000平方英尺的地块上，除了建造三层半的地上建筑外，再增建两层地下室。最终建成了一栋建筑面积高达12000平方英尺的独立式住宅。

别有洞天

这座被Ng称为“地下室住宅”的建筑，其设计与它所容纳的艺术品密不可分。

住宅内敛的外观之下，隐藏着极其多样化的内部空间。 图片：FINBARR FALLON

住宅外部是内敛的立面，由带纹理的古铜色饰面、深邃的垂直翼片和精细的穿孔屏风构成，在一天中不断创造出深度和光影变化。

然而，在这庄重的形态和低调的方形轮廓背后，是精心设计的、极其多样化的内部空间，旨在完美展示艺术品。

在每个转角处都能邂逅艺术品。当人们穿行于家中时，建筑会从不同视角逐步揭示这些作品。

独立的内发光大理石特色“面板”。 图片：FINBARR FALLON

在入口玄关处，映入眼帘的是一个镶嵌在黑色金属框架中的大型独立大理石特色“面板”。在它后方的双层挑高空间里，你可以瞥见右边墙上的画作，以及二楼天花板上颇为华丽的景象。

走廊壁龛中的雕塑。 图片：FINBARR FALLON

双层挑高客厅空间中瞥见的艺术品。 图片：FINBARR FALLON

二楼敞开的屏风门，让人得以一窥楼上引人注目的艺术品。 图片：FINBARR FALLON

你迫不及待地想拐过弯去一探究竟，但在前往客厅和餐厅的路上，又被沿途的画作和雕塑所吸引。

在努力抗拒楼上引人注目的艺术品的诱惑时，你发现自己置身于舒适的“阳光房”中，它位于用餐区一侧，并可俯瞰游泳池。

用餐区。 图片：FINBARR FALLON

由中国当代艺术家沈敬东特别创作的一幅画作，在“阳光房”中占据了显要位置。 图片：FINBARR FALLON

在这里，这个关系亲密的家庭喜欢在由中国当代艺术家沈敬东特别创作的一幅画作下休憩。这幅集体肖像画诙谐地将Au和Heng与毛泽东、江泽民等中国前领导人画在了一起。

二楼孩子们的中央学习区。 图片：FINBARR FALLON

意大利雕塑家Annalu以穆拉诺玻璃和树脂创作的标志性作品。 图片：FINBARR FALLON

来到二楼，这里是孩子们的卧室和中央学习区，那件“神秘”的艺术品也终于完全展现在眼前。

意大利雕塑家Annalu以穆拉诺玻璃和树脂创作的标志性作品，在双层挑高墙面的上部占据了显要位置，其下方则温馨地展示着孩子们自己创作的色彩斑斓的画作。

这件作品安装在金色壁纸上，由三组色彩鲜艳、充满动感的蝴蝶漩涡构成，其中一些蝴蝶仿佛在墙上自由飞舞。

宽敞的主卧套房。 图片：JOVIAN LIM

主浴室。 图片：FINBARR FALLON

整个三楼都是夫妇俩的超大卧室套房，同时也兼作家庭活动室。

为体现私人空间的私密感，这里的艺术品选择更为柔和、小巧和精致——装裱好的中式花卉丝绸刺绣点缀着墙面，而身穿肚兜（中国传统内衣）的女性雕像则在架子上向人招手。

深掘空间

一道宏伟的旋转楼梯成为地下室楼层的核心。 图片：FINBARR FALLON

如果说地上楼层是奢华的家庭生活区，那么双层地下室则充满静思的氛围——一道深色金属饰面的宏伟旋转楼梯如戏剧般地坐镇其中心。

游泳池底部的一部分被挖空，换上了一块厚厚的亚克力板。 图片：FINBARR FALLON

在这个地下空间里，人们对地下室的传统观念受到了挑战。

每一层的层高都约为3.3米，因此没有压迫感。地下室也并非一片黑暗，而是通过将楼上游泳池的部分池底换成亚克力板，形成一个采光井，为空间带来柔和的光线。

游泳池的采光井为两层地下室都带来了柔和的光线。 图片：FINBARR FALLON

“与传统地下室不同，在这里你可以抬头看到阳光，从而感知时间，”Ng说。

这间全屋最佳客房设有一个玻璃窗，正好位于波光粼粼的采光井下方，并可俯瞰双层地下室的挑高空间。 图片：FINBARR FALLON

从地下一层看客房。 图片：JOVIAN LIM

在地下一层，一间充满艺术气息的漂亮客房设有一个玻璃窗，正好位于波光粼粼的采光井下方，并可俯瞰将阳光引入地下二层的挑高空间。

“光是坐在这里就感觉很治愈，”Heng在谈到这间她口中全屋最佳客房时说道。

地下一层的宽敞平台。 图片：FINBARR FALLON

在宽敞的平台上，一张台球桌旁陈列着台湾雕塑家李真等人的雕塑作品，以及法国艺术家Patrick Rubinstein引人注目的动态艺术品。

地下二层是一片宁静的绿洲。 图片：JOVIAN LIM

沿着雕塑般的楼梯下到地下二层，你便进入了一片清凉、静谧沉思的绿洲。这是一个像美术馆或博物馆一样让人流连忘返的地方。这里确实有许多值得观赏和品味的作品。

旅奥华人艺术家蒋朔的《红卫兵》系列中的一件大型雕塑，坐落在楼梯脚下。 图片：FINBARR FALLON

在楼梯脚下，是旅奥华人艺术家蒋朔的《红卫兵》系列中的一件大型雕塑。

此外，这里还有法籍华裔诺贝尔文学奖得主高行健的单色水墨画，以及中国木版画专家陈琦占据整面墙的大型三联画作品。

即使是地下二层也并不黑暗或压抑。 图片：FINBARR FALLON

一件五米长的铜制艺术品凸显了双层挑高墙面的长度，而美国3D波普艺术家Charles Fazzino创作的一件特别的SG60城市景观剪纸作品则增添了丰富的色彩。

Heng说，夫妇俩还委托他创作了一个“以黑白灰为主色，点缀着金色和红色”的北京版本。

室内高尔夫模拟器低调地置于客房下方。 图片：FINBARR FALLON

在这栋几乎每个角落、每面墙上都展示着艺术品的住宅里，也有空间容纳其他追求。

Au正在学习高尔夫，他的室内高尔夫模拟器被低调地安置在地下二层的一个角落，另一个角落则是一个娱乐室。阁楼上还有一个带镜子的大型健身室，并为孩子们准备了可以跳跃的体操垫。

阁楼被用作健身空间。 图片：FINBARR FALLON

这些细节提醒着人们，尽管这处房产堪比一座私人当代美术馆，但它的设计初衷仍是与一个忙碌家庭的生活节奏和谐共存。

“这是一个非常以孩子为中心的房子，”Ng说。“这里充满了艺术，也充满了爱。”