一部引人入胜的新书：纵览新加坡125年电影史

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Raphael Millet 的宏大叙事追溯了新加坡的银幕形象，从殖民时期的新闻影片到享誉全球的佳作。

Anthony Chen 的电影《爸妈不在家》(Ilo Ilo) 是新加坡电影近年的杰作之一。 图片来源：GOLDEN VILLAGE

【新加坡讯】关于新加坡电影迄今为止最宏大、最全面的著作现已问世。《新加坡：一部电影肖像》(Singapore: A Cinematic Portrait) 是一本厚达528页的书籍，纵览了横跨125年历史的500多部电影。

本书内容涵盖了从20世纪初的新闻影片，到1930年代好莱坞对新加坡的异国情调想象，再到1950和1960年代马来电影的黄金时代，以及近期 Anthony Chen、Yeo Siew Hua 等人取得的国际性成功。

本书作者 Raphael Millet 是一位法国电影学者，他的妻子是新加坡人。自2002年以来，他断断续续地在新加坡生活和工作。

Raphael Millet 所著的《新加坡：一部电影肖像》是迄今为止出版的关于新加坡电影史最详尽的记述。 图片来源：亚洲电影资料馆

在此之前，Millet 曾就新加坡电影这一主题出版过两本篇幅较短的书籍。

然而，《新加坡：一部电影肖像》(Singapore: A Cinematic Portrait) 这部著作远超其之前的作品，汇集了他数十年的研究成果，堪称是迄今为止出版的关于新加坡电影史最详尽的记述。

Millet 告诉《商业时报》(The Business Times)：“为了撰写这本书，我研究并观看（或重温）了700多部在1900年至2025年间制作的新加坡本土及相关电影，涵盖了各种类型和格式（如长片、短片、纪录片、剧情片和实验性作品，但不包括动画片）。”

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本书探讨了多部以新加坡为背景的早期西方电影，揭示了外国电影制作人如何想象和呈现这座岛屿。 图片来源：亚洲电影资料馆

独立前的电影

历史学家通常认为，1950年代和1960年代是新加坡电影黄金时代的巅峰，当时这座岛屿成为了区域性的马来语电影制作中心。

当时，本地的邵氏兄弟 (Shaw Brothers) 和国泰克里斯 (Cathay-Keris) 等制片厂经营着大型摄影棚，拥有固定的技术人员、导演、编剧团队，并签约了包括 P Ramlee、Maria Menado 和 Zaiton 在内的明星。

尽管这些电影使用马来语，但其制作过程却带有鲜明的新加坡特色，即便在新加坡独立建国之前也是如此。

马来电影的黄金时代催生了许多明星，包括 Zaiton 和 Maria Menado。 图片来源：亚洲电影资料馆

这些电影通常由印度裔导演执导，华裔制片人出资，并由马来裔艺人编剧和表演。

然而，Millet 对这一范式提出了挑战，他将那个时代重新定义为同时包含了“群岛”(Nusantara) 题材电影和“南洋”(Nanyang) 题材电影。“群岛”题材电影取材于更广泛的马来群岛的文化和神话，而“南洋”题材电影则探索了新加坡华裔群体的经历和身份认同。

《新加坡：一部电影肖像》深入探讨了南洋电影的历史。 图片来源：亚洲电影资料馆

他还用一个章节专门介绍了印度电影制作人 Shakti Samanta 于1960年拍摄的、鲜为人知的印地语电影《新加坡》(Singapore)，并让被忽视的电影制作人 Rajendra Gour 重新进入公众视野。

由此呈现的并非一个界限分明、独立的国家电影论述，而是一种对渗透性强、多语言电影文化的分析，这种文化由移民、商业以及不同社群交织的身份认同所塑造。

这些描绘20世纪初菠萝产业的电影剧照是书中的众多珍贵图片之一。 图片来源：亚洲电影资料馆

Millet 说：“我的重点首先在于电影本身，以及它们如何像一幅不断演变的马赛克中的碎片一样，共同描绘出新加坡的形象。”

“我希望读者在读完本书后，能对新加坡有一个全新的视角，这个视角是通过众多电影制作人——无论是新加坡本地还是国际的——的镜头看到的。在过去125年里，他们捕捉、记录、诠释、重塑甚至幻想了这个岛国。”

Millet 希望他的新书读者能“对新加坡有一个全新的视角”。 图片来源：PARVEEN HASSANBHAI

Millet 借鉴了新加坡的亚洲电影资料馆（该书也由其出版）、香港电影资料馆的资料，并在电影已不复存在的情况下，参考了报纸评论、传单和制作记录。

该书收录了约505幅插图，其中包括珍贵的照片和海报。

拍摄我们失去的

Millet 在其分析中写道，许多当代新加坡电影都共有两种反复出现的情感：忧郁和怀旧。

忧郁的情绪弥漫在多位导演的作品中，包括 Eric Khoo 的《12楼》(12 Storeys)、Kelvin Tong 的《吃风》(Eating Air)、K Rajagopal 的《一只黄鸟》(A Yellow Bird)、Djinn 的《珀斯》(Perth)、Royston Tan 的《4:30》、Boo Junfeng 的《徒刑》(Apprentice)、Yeo Siew Hua 的《幻土》(A Land Imagined) 以及 Tan Pin Pin 的多部短片。

K Rajagopal 的《一只黄鸟》(A Yellow Bird) 讲述了一名男子出狱后努力重建生活的故事，体现了贯穿新加坡电影的忧郁情感。 图片来源：SIVAKUMAR PALAKRISHNAN FAMILY

与此同时，怀旧之情在许多回溯过去的电影中也显而易见，包括 Glenn Goei 的《狂热迪斯科》(Forever Fever) 和《鬼女佣的复仇》(Revenge of the Pontianak)、Jack Neo 的《跑吧！孩子》(Homerun)、Royston Tan 的《881》以及 Tong 的《大世界》(It’s a Great, Great World)。

Millet 指出：“新加坡的转型速度非同寻常。很少有国家能在一代人的时间内，在如此紧凑的地理空间里，发生如此深刻的变化。”

他说，忧郁和怀旧是对这种持续变化的自然反应。

Glen Goei 的《狂热迪斯科》(Forever Fever) 是几部从过去汲取灵感的本地电影之一。 图片来源：亚洲电影资料馆

“因此，毫不奇怪，特别是从1990年代开始，电影已成为一种强有力的媒介，用以记录已经消失的事物，哀悼已经失去的东西，并保存那些不复存在的地点和社群的记忆。”

Millet 强调，这本书“不是一部百科全书”，也并非详尽无遗。

尽管如此，此前还没有任何一本关于新加坡电影的书籍能以如此广阔的视野审视这一领域，或如此全面地揭示塑造其发展的历史、文化和艺术层面。

持续拍摄的挣扎

尽管这个主题超出了本书的范围，但 Millet 还是被问及新加坡电影的未来。

全球电影院都在努力应对流媒体、人工智能、盗版、短视频内容和不断变化的观众习惯所带来的挑战。

对于新加坡这样的小国来说，挑战尤为严峻。即使是最优秀、最杰出的电影制作人，也很难长期维持其创作实践。

日占时期，新加坡的电影院里充斥着日本的宣传电影。 图片来源：亚洲电影资料馆

Millet 说：“仅靠本地票房收入很难维持新加坡的故事片产业，这是许多小型国家电影院面临的共同挑战。”

“联合制片、国际资金、电影节和流媒体平台创造了机会，但同时也加剧了竞争……”

“因此，真正的挑战不在于创造力——新加坡持续涌现出国际公认的电影制作人——而在于可持续性：即创造条件，让导演们能够在整个职业生涯中持续不断地制作电影。”

对于电影制作人来说，解决方案始终如一：通过“寻找新的格式、观众、合伙业务和融资模式”来保持适应能力，同时继续“创作出能够诚实地”反映自己和所处社会的独特作品。

《新加坡：一部电影肖像》(Singapore: A Cinematic Portrait) 现已在新加坡指定书店及通过亚洲电影资料馆网站在线销售