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翻新后的 Stamford Court 现已定位为多功能生活方式目的地

【新加坡】童年上学时，Ashish Manchharam 常常走过位于政府大厦区史丹福路（Stamford Road）和禧街（Hill Street）转角处的 Eu Court。这是一栋建于20世纪20年代的装饰艺术风格建筑。

1992年，这座商住两用建筑因道路拓宽而被拆除。四年后，该地块被重新开发，建成了四层高的商业大楼 Stamford Court。

成年后，Manchharam 进入了房地产行业，创立并发展了专注于受保留店屋业务的 8M Real Estate 公司。在2023年9月出售公司股份并卸任后，他创办了一家精品房地产投资与资产管理公司 Elevate Capital Group。

巧合的是，Elevate 与全球房地产投资管理公司 PGIM Real Estate 合作的首个投资项目，正是 Stamford Court。

该项目于2024年8月以1亿3200万新元的价格被收购，Manchharam 将此视为一个运用其在适应性再利用（adaptive reuse）方面经验的机会。

经过约18个月的规划和翻新，这座拥有30年历史的建筑如今被定位为一个充满活力的多功能生活方式目的地，并将于9月起迎接访客。

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焕然一新

APT 的 Stamford Premier Suite。 照片：STAMFORD PLACE

在78,190平方英尺（sq ft）的总建筑面积中，大部分被新的精品服务式公寓品牌 APT，以及 The Great Room by Industrious 旗下的酒店式办公空间所占据。此外，项目还设有八家餐饮和零售店作为配套。

Manchharam 表示，目前市场对服务式公寓的需求强劲，但缺少更具“精品、独立感”的选择。

他告诉《商业时报》（The Business Times）：“人们的工作方式已发生巨大变化，生活与工作之间的界限变得模糊。因此，我们试图将自己定位在高端市场，并将服务式公寓、办公空间与餐饮元素相结合。”

入门级的 APT Studio。 照片：STAMFORD PLACE

共享门厅。 照片：STAMFORD PLACE

APT 的健身房。 效果图：STAMFORD PLACE

APT 由 Elevate 构思和运营，并与辉盛国际（Frasers Hospitality）建立合伙业务关系。其66间客房和一个健身房分布在四楼和三楼的部分区域。

其入门级单位的设计是让两到三个房间共享一个配有水槽、冰箱和微波炉的门厅。这意味着家庭或较大的团体可以通过预订相邻房间来独享这个公共空间。

位于三楼的 The Great Room by Industrious 入口。 效果图：MINISTRY OF DESIGN

The Great Room by Industrious 的休息区。 效果图：MINISTRY OF DESIGN

同时，三楼的其余部分以及整个二楼则由 The Great Room by Industrious 进驻，总面积达30,000平方英尺。

Manchharam 说：“我们收购这栋楼时意识到，虽然它地理位置优越，但周边缺乏吸引人前来的地方。”他指出，其紧邻新加坡管理大学（Singapore Management University）、酒店和办公楼。

“因此，我们与一些邻近的商家交谈后发现，市场对于休闲、快捷且便利的餐饮选择有需求。”

因此，项目重点打造其一楼的餐饮阵容，汇集了正式餐厅和休闲概念店。

其中包括提供石烤披萨、烤鸡、意大利面和汉堡的 Blue Label Tavern；新的日式餐饮概念店 Yoruya，白天供应拉面，晚上则提供日式烤串；以及提供即取即走选项的便利店 Cold Storage On The Go。

将于10月入驻的还有澳大利亚冰淇淋品牌 Gelato Messina，它将与美式香港烘焙店 Butter 共享一个转角铺位。

计划中的还包括一家现代本地咖啡馆、一家全天候供应本地美食的餐厅，以及可能开设的一家小型酒吧。

Stamford Social 是一家具有欧式小酒馆氛围的咖啡馆，旨在成为一个全天候的会面场所。 效果图：STAMFORD PLACE

作为核心的是 Stamford Social，这是一家充满欧式小酒馆风情的咖啡馆，旨在成为一个全天候的会面场所和“社区地标”。

统一的设计风格

翻新前的 Stamford Court 及其独特的钟楼。 照片：商业时报资料图

除了其独特的钟楼外，翻新前的 Stamford Court 是一栋不起眼的建筑，其外墙采用略显过时的栗色花岗岩和玻璃幕墙。

团队没有选择成本高昂且不环保的更换建筑外墙方案，而是使用了一种特殊的日本涂料进行覆盖，其效果类似于天然石材。

Manchharam 解释说：“我们希望它能模仿附近国家美术馆（National Gallery）外墙的外观和质感。”

最重要的商业空间位于钟楼正下方，这里曾是便利店 Cheers 的所在地。如今，Stamford Social 入驻此地，其入口由一个优雅、灯光柔和的拱形门廊构成，更符合建筑的新定位。

在内部设计方面，由跨学科设计公司 Ministry of Design 牵头、并与 Zarch Collaboratives 合作的设计团队从建筑的钟楼中汲取灵感，在整个空间中反复运用拱形、椭圆形和曲线等不同形式的元素。

服务式公寓和办公空间选用了中性色调，并委托新加坡本地或常驻新加坡的艺术家创作了所有艺术品。

Manchharam 开玩笑说：“这栋楼挂牌出售了很长时间，很多人都觉得它（改造起来）非常困难，而我们却自讨苦吃，决定要把它改造好。”

“希望一切顺利，我们期盼它能受到市场的欢迎。”