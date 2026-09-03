吉门营房提醒我们，新加坡为何仍需要一个艺术集群

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它或许已时日无多，但其目前的展览却十分出色

从吉门营房的一家画廊走到另一家，你会体验到别处难以复制的感受——一个展览如何与另一个展览相呼应，观点也于此间悄然形成。 照片：商业时报资料图

【新加坡】近来，关于吉门营房命运的讨论甚多。

自从七月份将这片40公顷土地改建为住宅区的计划公布以来，大部分争议都集中在其绿化、将要消失的森林面积以及这对生物多样性意味着什么。

公众的强烈抗议已促使政府表示将修改计划，以保留更多绿色空间。

然而，对于新加坡可能失去的另一样宝贵事物，却鲜有提及：吉门营房在这个国家尚且年轻的当代艺术市场中所扮演的巨大角色。

如果说，对于将画廊聚集在一个6.4公顷的区域内——而非分散于全国各地——的价值还存有任何疑问，那么新加坡画廊月（Singapore Gallery Month, SGM）则给出了一个相当有力的回答。

在八月中旬至九月中旬的活动期间，吉门营房的画廊举办了国内一些最高水平的展览。这些展览或奇特，或优美，或发人深省，或妙趣横生，偶尔也令人不安，它们都雄辩地证明了艺术集群为何依然重要。

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Yeo Workshop 举办的这场奇特有趣的展览，将其艺术品置于书籍、电影和流行文化的场景之中。 照片：HELMI YUSOF，商业时报

从一家画廊走到另一家，你会体验到别处难以复制的感受——一个展览如何与另一个展览相呼应，观点与比较也于此间得以塑造和启发。

这里的优秀作品风格多样，足以让任何观众都感到不虚此行。

从何处开始

位于洛路1号的 Fost Gallery 是个不错的起点。在这里，六位艺术家将新加坡人熟悉的物品和空间——从闭路电视摄像头到修剪整齐的花园——转化为对我们如何生活、观察和组织自身的敏锐研究。

在 Fost Gallery，John Clang 的摄影系列《The Mobile Park》重现了1990年代新加坡一个独特的现象：情侣们将车停在公共场所，并用纸糊上车窗以保护隐私。 照片：JOHN CLANG

城市规划、监控，甚至不起眼的便携式风扇，都成为探讨新加坡人生活的方式——以及在受控与任其自由生长之间的张力。

离开 Fost 后，向右转至9座的香格纳画廊（ShanghArt）。泰国电影制作人 Taiki Sakpisit 的动态影像、摄影和环绕声将画廊变成了一个萦绕心头的精神景观。悲伤、政治记忆、民间传说和恐惧相互交织，愈发强烈。

Taiki Sakpisit 在香格纳画廊展出的作品诡异而精彩，重访了泰国动荡历史中的幽魂。 照片：TAIKI SAKPISIT

接着，沿着缓坡向上，走向 Mizuma 画廊和 The Columns 画廊。在 Mizuma，Budi Agung Kuswara 用浓郁的蓝晒法蓝色浸染殖民主义和技术的历史；而 The Columns 则汇集了六位韩国女性抽象派艺术家，她们以水墨、木炭、油画和手工纸进行创作。

掉头走向大田秀则画廊（Ota Fine Arts），那里展出了 Tsuyoshi Hisakado 令人着迷的五频道声像装置和精致的纸本作品，探讨了我们试图衡量和掌控世界的努力与自然界不可预测的力量之间的张力。

Tsuyoshi Hisakado 在大田秀则画廊展出的精致纸本作品是本届新加坡画廊月的亮点之一。 照片：OTA FINE ARTS

在马路对面的 Sundaram Tagore 画廊，印度艺术家 Neha Vedpathak 将手工撕取的日本纸张变成了复杂精美、近乎蕾丝般的壁挂浮雕。

在吉门营房的尽头，Yeo Workshop 将其画廊空间改造成了一系列源自电影、艺术和流行文化的想象场景，展出了 Noor Mahnun、Hoa Dung Clerget、Justin Loke 和 Shayne Phua 的作品。

在 Richard Koh Fine Art，Greg Burak 的小型柔和画作带有一种空灵的魅力。 照片：RICHARD KOH FINE ART

隔壁的 Richard Koh Fine Art 画廊里，Greg Burak 色彩柔和的画作如梦境碎片般展开。

吉门营房之外

除了吉门营房，全岛各地也有同样精彩的展览。

在罗拔申码头的新加坡泰勒版画院 (STPI)，Eko Nugroho 充满活力的展览通过木版石印、丝网印刷、植绒、压花和手工纸等媒介，呈现了戴着面具的变种人和半机械人。辣椒螃蟹、智能手机和精心修剪的绿植，共同构成了一幅对新加坡高度互联生活明亮、有趣而又略带不安的讽刺画。

新加坡泰勒版画院的 Eko Nugroho 作品展充满活力又俏皮。 照片：HELMI YUSOF，商业时报

丹戎巴葛分销园值得花上一个下午的时间去探索。

在白石画廊（Whitestone Gallery）的精彩展览中，艺术家夫妇 Chow and Lin 与另一对夫妇 Wang Ruobing 和 Sai 合作，探讨亲密的合伙业务如何成为审视经济、社会和环境等宏大问题的透镜。

白石画廊将 Chow and Lin 与 Wang Ruobing and Sai 这两对杰出的艺术家夫妇配对，呈现了一场惊艳的展览。 照片：HELMI YUSOF，商业时报

在同一栋楼内，Prestige Gallery 举办的亚太艺术家展览将洗涤、清理和维持现状的行为，转化为对权力和控制的诘问。

隔壁的 Padimai Art & Tech Studio 举办的Islands In The Net展览——虽然严格来说不属于新加坡画廊月的官方名单——但其基于网络的作品、档案和互动项目，追溯了人工智能、数据拔牙和数字网络如何重塑东南亚的生活，让人感觉与这场对话息息相关。

Padimai Art & Tech Studio 虽不属于新加坡画廊月，但它就在 Prestige 和 Gajah 画廊隔壁，值得一游。 照片：HELMI YUSOF，商业时报

几步之遥的 Gajah Gallery 则提供了一种历史的平衡。Latiff Mohidin: Lines to Form展览揭幕了这位马来西亚现代主义大师的首件青铜作品——一件来自其开创性“Pago Pago”系列的铸造雕塑，同时展出的还有横跨数个重要系列的纸本作品。

Latiff Mohidin 在 Gajah Gallery 展出的青铜作品为新加坡画廊月增添了历史厚重感。 照片：GAJAH GALLERY

在勿拉士峇沙-武吉士区，相对较新的季丰轩画廊（Kwai Fung Hin）举办了一场精彩的中国艺术家薛松回顾展。他的画布经过刻意焚烧，旨在从传统的灰烬中重建中国山水画传统。

不远处的 Artcommune 画廊举办的非卖品Roots & Resonance展览，回顾了新加坡独立后的绘画史。

你不必欣赏所有作品。画廊的妙处在于让你发现自己的好恶。新加坡画廊月的意义就在于让观赏的过程变得不再那么令人望而生畏，而是充满更多乐趣。

新加坡画廊月将持续到九月中旬，但许多展览的展期会更长。详情请访问 agas.org.sg/sgm/