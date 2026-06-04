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Hiroshi Sugimoto携五十年艺术之作亮相新加坡

这位著名摄影师继续探索时间、幻象与虚无

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Helmi Yusof

Helmi Yusof

Published Thu, Jun 4, 2026 · 02:10 PM
    • Hiroshi Sugimoto在Singapore Art Museum举办的展览是他迄今为止在东南亚规模最大的回顾展。
    • Hiroshi Sugimoto在Singapore Art Museum举办的展览是他迄今为止在东南亚规模最大的回顾展。 图片来源：SAM

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    [新加坡] 乍看之下，Hiroshi Sugimoto的艺术似乎由一些平平无奇的元素构成：空旷的海与天、一支静静燃尽的蜡烛、一片泛白的影院银幕，以及无限复制直至模糊的佛像。

    但观者看得越久，就越能体会到，在Sugimoto的手中，“虚无”也充满了意义和内涵。

    在Singapore Art Museum举办的《Hiroshi Sugimoto：色即是空》展览汇集了11个系列的60余件作品，以及艺术家本人收藏的14件化石标本。这场展览与其说是一次回顾展，不如说是一场精心策划的“消逝”行为。

    在Hiroshi Sugimoto的《阴翳礼赞》摄影系列中，他将相机快门保持开启，对着一支燃烧的蜡烛进行拍摄，直至其燃尽，从而将单次长时间曝光转化为一种对时间的度量。 图片来源：商业时报资料图

    展览标题源自佛教的《心经》，意指看似坚固或永恒之物，实际上是不稳定、偶然且由感知所塑造的。对这位78岁的日本艺术家而言，这不仅是一个哲学理念，更是其一生艺术实践的基础——运用影像来审视时间、真实与幻象。

    在他最著名的《海景》系列中，每一幅影像都是海与天的交汇，其画面极简而纯粹，仿佛回到了人类诞生之前的世界。Sugimoto于1980年开始创作该系列，他游历世界拍摄各地的地平线，仿佛在寻找一个能够承载永恒的画面。

    在他的《剧院》系列中，他在电影放映的全程中保持相机快门开启，以此来拍摄电影院。最终留下的并非电影本身，而是一个发光的白色矩形，整个故事情节被压缩成一片光场。

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    在他的《剧院》系列中，整部电影在长时间曝光的镜头前放映完毕，留下的不是故事或影像，而是一片神秘的白色银幕。 图片来源：SAM, HIROSHI SUGIMOTO

    在其他作品中，他玩味于现实与幻象之间不稳定的边界。在《透视画馆》系列中，充满戏剧性的野生动物场景其实是博物馆的陈列品。而在《肖像》系列中，历史人物仿佛坐在他面前，但他们其实是杜莎夫人蜡像馆的蜡像——这提醒着我们，人是多么容易被影像所欺骗。

    五十多年来，Sugimoto不断拓展摄影艺术的可能性。当他在1970年代开始其职业生涯时，摄影这一媒介仍在为获得艺术界的完全认可而努力。

    他与Cindy Sherman和Jeff Wall等艺术家一起，推动了一场更广泛的变革，将摄影带到了当代艺术的中心。在他手中，摄影成为了一种审视现实、幻象、时间与感知的方式。

    该展览在Singapore Art Museum展出至10月4日。

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