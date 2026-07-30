深入解析新加坡画廊月：如何致力于开拓新收藏家群体

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从私人住宅导览到艺术家与艺术爱好者的“快速约会”，该活动旨在扩大收藏家社群。

新加坡画廊月通过超过100项活动项目，将艺术家、收藏家和充满好奇的新访客齐聚一堂。 图片来源：AGAS

【新加坡】Audrey Yeo表示，新加坡不乏有能力购买艺术品的人，但缺乏的是有足够信心购买艺术品的人。

对于新加坡画廊协会 (Agas) 主席而言，这一区别解释了本地市场一个长期存在的悖论：新加坡人乐于在名表、豪车和美酒上消费，但在艺术品方面却相对保守。

她说：“艺术品对购买者的要求无疑更高。它需要一定的深度和理解力，以及一些艺术史知识。你需要花时间去观赏、阅读和思考。”

因此，Agas 即将举办的新加坡画廊月 (SGM) 被构想为一座为期一个月、连接好奇心与收藏行为的桥梁。活动将于8月15日至9月13日举行。

通过展览、艺术家讲座、画廊导览、工作坊以及为收藏家量身定制的体验，该活动旨在为新来者提供所需的背景知识、接触渠道和信心，帮助他们从单纯欣赏艺术，过渡到理解如何以及为何要收藏艺术品。

Yeo说：“最复杂的总是初始阶段——如何激发人们的兴趣，并帮助他们从发现走向参与。”

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“他们可能需要了解一些新加坡或东南亚的艺术史，而且身边可能没有朋友分享这一爱好。”

私人收藏家们开放自己的家，向潜在买家展示艺术品如何融入日常生活的肌理之中。 图片来源：由收藏家提供

今年SGM的一些最具吸引力的项目，正是为了让艺术界显得更热情、更平易近人而精心设计的。

在9月5日于 Gajah Gallery 举办的“创作者与鉴赏家：一场快速约会晚会”上，访客可以通过一系列快节奏的五分钟对话，与新兴及知名艺术家会面。

Yeo说：“这就像抢椅子游戏。你和一位艺术家交谈，然后转向下一位。活动总是充满活力和乐趣。”

SGM的许多活动都是免费的，而一些活动的门票价格低至5新元。

但对于寻求更深入体验的人士，售价1000新元的“赞助人通行证”提供了极高的价值。持证者还可获得与知名艺术顾问的一对一咨询服务，以及价值500新元、可在参与画廊使用的消费抵用金。

在季丰轩画廊，中国艺术家薛松展示了他独特的拼贴画作。 图片来源：季丰轩

该通行证还包括独家探访私人收藏家的住宅，参与者可以亲眼见证一个收藏系列是如何建立的，以及艺术品如何融入日常生活的点滴之中。

此外，“吉门聚会”将于8月15日在吉门营房为SGM拉开序幕，带来为期一天的展览开幕、讲座和亲子活动。

“艺术不眠夜”活动将于8月29日在丹戎巴葛分销园举行，通过表演、导览、讲座和延长的画廊开放时间，为该地注入活力。

区域导览和实践工作坊——涵盖拾得诗、拼贴画、现场录音和社区声音漫步等——为这个为期一个月的活动增添了丰富内容。

艺术：一种必需品

SGM不仅是一场为期一个月的推广活动，更是一项旨在培养习惯的实践，一个更强大的艺术市场或将由此应运而生。

在 Sundaram Tagore Gallery，Neha Vedpathak 展示了她用日本纸创作的雕塑装置和墙面浮雕。 图片来源：SUNDARAM TAGORE GALLERY

Yeo指出：“有一种误解，认为艺术品是奢侈品。”

“我们希望人们明白，它是一种文化产品——承载着思想、历史和看待世界的方式，而不仅仅是财富或地位的象征。

“它能满足人们的好奇心，将人们与艺术家和新思想连接起来，并让他们在维系自身所处的文化中发挥积极作用。”

这种努力尤为重要，因为在新加坡经营画廊依然面临重重挑战。

“我们的劳动力和物流成本非常高，”Yeo补充道，她也是吉门营房一家名为 Yeo Workshop 画廊的创始人。“我们还面临人力短缺，缺少兼具艺术史知识和强大运营能力的画廊员工。”

Aki Hassan 在巴塞尔 Liste 艺术博览会的 Yeo Workshop 展位进行表演。 图片来源：ALEXANDER PAUL ENGLERT

她的诊断一针见血：“我们的成本已达到发达水平，但我们的艺术市场却尚未充分发展。”

尽管如此，新加坡的画廊在海外市场已取得成功。

Yeo说，从香港、纽约和巴塞尔的艺术博览会归来的画廊都报告了令人鼓舞的销售业绩，这表明当新加坡和本区域的艺术家被推向更成熟的国际市场时，能够引起强烈的共鸣。

Agas 和 SGM 也帮助培养了一批年龄在30多岁至40出头的年轻收藏家，其中一些人会反复购买“赞助人通行证”，以深化自己的艺术知识。

然而，空间问题仍然是一个更棘手的难题。

Yeo表示，随着吉门营房预计最终将为重建让路，对于那些租约将于2030年到期的画廊来说，目前尚未出现明确的替代地点。

Agas 主席 Audrey Yeo 表示，新加坡缺乏经验丰富的画廊从业者。 图片来源：AHMAD ISKANDAR

她补充说：“能让画廊在地面上错落有致地分布，并被大自然环绕，这本身就是一种奢侈。”

“未来我们总可以搬进高层仓库。但我认为，我们再也无法拥有像吉门营房这样独特的地方了。”

Yeo形容新加坡的画廊经营者是“一群疯狂乐观的企业家……他们坚信本地艺术界能够不断成长”。

SGM 最终是这种乐观精神的一种体现——它并非宣告新加坡艺术市场已经成熟，而是一份邀请，号召更多人参与进来，共同推动其发展。

新加坡画廊月12大亮点

1. 赞助人通行证

对于任何希望系统性地入门艺术收藏的人来说，“赞助人通行证”提供了本届活动最全面的套餐。

该通行证售价1000新元，包含价值500新元、可在参与画廊使用的艺术品消费抵用金、开幕派对和其他私人聚会的邀请函、免费参与SGM售票项目的资格，以及来自 ART SG、Affordable Art Fair 和 Quintessentially 等合作伙伴的特权。

“赞助人通行证”让您有机会参加与艺术家的“快速约会”活动，以了解他们的创作实践。 图片来源：AGAS

持证者还可获得与多位知名艺术专业人士之一进行的一对一咨询，探讨如何开始或加强自己的收藏。

这些专业人士包括艺术科学博物馆前馆长 Honor Harger、苏富比私人洽购部总监 Nick Buckley Wood、资深策展人 Joyce Toh、The Culture Story 联合创始人 Ning Chong 以及策展人兼历史学家 Iola Lenzi。

2. 吉门聚会

8月15日，吉门营房

这个新加坡的画廊聚集地将以一整天的展览开幕、讲座和亲子活动，为SGM正式揭幕。

由于多家画廊同时参与，这是一次高效了解本届活动和吉门营房的绝佳机会。

从8月1日起，Fost Gallery 为庆祝国庆日将展出全部由新加坡艺术家创作的作品，其中包括 Lavender Chang 空灵飘渺的摄影作品。 图片来源：FOST

亮点包括香格纳画廊为泰国艺术家 Taiki Sakpisit 举办的个展，他将画廊空间改造成一个由移动影像和摄影构成的幽暗迷宫；以及 Sundaram Tagore Gallery 展出的印度裔底特律艺术家 Neha Vedpathak，她使用日本纸创作雕塑装置。

与此同时，Yeo Workshop 汇集了 Noor Mahnun、Hoa Dung Clerget、Justin Loke 和 Shayne Phua 的作品，而 Fost Gallery 则配合国庆日推出了名为《The Lie of the Land》的新加坡艺术家群展。

3. 艺术不眠夜

8月29日，丹戎巴葛分销园

丹戎巴葛分销园的画廊将延长开放时间至深夜，举办一场集表演、讲座和导览于一体的晚间活动。该活动为这个仓库综合体带来了更活泼、更具社交氛围的体验，让访客可以在一次行程中探索多个展览。

值得一看的展览包括 Prestige Gallery 举办的一场引人入胜的群展，该展览探讨了“净化”在亚太文化中作为一种仪式和心理状态的意义。

New Art Museum 的历史展则探讨了堂本尚郎 (Hisao Domoto) 和今井俊满 (Toshimitsu Imai) 如何通过日本美学和东方哲学，改造了欧洲的“非定形艺术”运动。

4. 区域导览

8月22日至9月5日期间的指定周末

艺术家兼策展人 Daniel Chong 将带领访客穿梭于包括勿拉士峇沙和乌节路在内的画廊区。

对于有兴趣参观商业画廊但不知从何入手的新访客来说，这种导览形式将特别有帮助。

5. 根与回响2026：笔墨与记忆

artcommune gallery，8月8日至30日

Tay Bak Koi 创作于1970年代的画作《克利福码头》(Clifford Pier) 将在 artcommune gallery 展出。 图片来源：AGAS

Goh Beng Kwan、Ong Kim Seng、Tan Choh Tee、Tay Bak Koi 和 Tung Yue Nang 的作品记录了新加坡不断变化的景观和社区。

值得注意的是，这个非卖品展览也倡导企业支持本地艺术家，并为后代保护新加坡的艺术遗产。

6. 创作者与鉴赏家

9月5日，Gajah Gallery

这场别开生面的聚会被宣传为一场“快速约会晚会”，让新兴和知名艺术家与收藏家进行一系列快速的对话。

它提供了一种非正式的方式来接触不同的艺术实践，同时也减少了艺术家与收藏家互动中的一些拘谨。该活动于几年前推出，现已迅速成为SGM的经典项目。

在参观期间，您还可以欣赏到马来西亚现代主义大师 Latiff Mohidin 著名的《Pago-Pago》、《Gelombang》、《Rimba》和《Voyage》系列中的20幅画作，这些作品揭示了他四十年的思想历程。

这些作品首次在新加坡共同展出，并配有一件新铸造的青铜雕塑《鸟1》(Bird 1)。

7. 艺术创作工作坊

多家画廊邀请访客不止于观赏，更可以亲手尝试创作。

活动包括 I.F. Gallery 的环氧粘土和鸡的插画工作坊、LOY Art Gallery 的拾得诗与拼贴画课程，以及由 Sullivan+Strumpf 举办的沉浸式现场录音工作坊和社区声音漫步。

具体时间安排请查询相关画廊或SGM官网。

8. 艺术家讲座与画廊导览

在整个活动月期间，艺术家、策展人和画廊经营者将主持讲座和导览，解释展出作品背后的理念、背景和创作过程。

例如，Luke Heng、Pulp Editions、Boedi Widjaja 和 Johann Fauzi 等艺术家将向访客开放他们的工作室。

在新加坡画廊月期间，Luke Heng 将向访客开放其工作室。 图片来源：LUKE HENG

这些活动支持了SGM的更宏大目标：让画廊成为对话和学习的场所，而不仅仅是商业交易的平台。

9. 薛松：何处是山？

季丰轩，展至8月22日

本次回顾展追溯了薛松自1997年至今的《新山水》系列作品。

他独特的焚烧拼贴画布结合了古典山水画的传统、书法、乐谱和历史图像，在传统与当代都市生活之间建立了一场复杂的对话。

10. 故事的片段

LOY Contemporary Art Gallery，8月21日至10月4日

该展览由 Akai Chew 策划，与新加坡仲夏夜空艺术节同期举行，其结构灵感来源于《马来纪年》。

神话与历史的碎片在亚美尼亚街的画廊中交织，呼应着附近的福康宁公园和新加坡错综复杂的海洋历史。

11. 影、信号与线

The Private Museum，展至8月23日

The Private Museum 举办的这场新加坡抽象艺术家展，是本地艺术史研究者不容错过的展览。 图片来源：THE PRIVATE MUSEUM

这场高度聚焦的调查展汇集了16位新加坡艺术家，追溯了在国家快速现代化时期本地抽象艺术的发展历程。

书写性的笔触、几何图形和材料实验展示了国际艺术运动如何被区域经验所吸收和重塑。

12. Budi Agung Kuswara：追溯暗影

Mizuma Gallery，8月15日至9月20日

此次个展涵盖了印尼艺术家 Budi Agung Kuswara 的早期及近期作品，回顾了他15年来在档案、蓝晒印相法和光影领域的探索。

在他的“太阳合成现实”理念中，算法、日光处理和笔触相互碰撞，诘问历史与科技如何塑造人们的感知。

欲了解更多信息，请访问 agas.org.sg/sgm/。