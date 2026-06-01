Jacintha与Dick Lee：重温旧情，言辞谨慎
他们的演出《Lush Life》最耐人寻味之处，在于其刻意回避了多少真相
- Dick Lee与Jacintha Abisheganaden回首他们的友谊、合作与婚姻。 图片来源：ARTS HOUSE GROUP
本文由AI辅助翻译
【新加坡】在关于新加坡歌手Jacintha Abisheganaden的传记式演出《Lush Life》进行到过半时，她的前夫Dick Lee向观众解释了他们婚姻失败的原因。
他说：“我们从未谈论过浪漫。我不知道如何浪漫……如果我早知道她希望我成为一个浪漫的英雄，我就不会举行婚礼了。”
对于一个以写情歌为生的男人来说，这是一个令人费解的坦白。但在这场大部分时间都在回避核心问题的演出中，这也是一个难得的坦诚时刻。
他们的婚姻是权宜之计吗？是一段被推向极限的友谊？还是对他们那一代人社会期望的妥协？亦或是一场最终走上神坛的名人表演？这部作品暗示了这些可能性，但并未给出任何确切的答案。
并非说名人无权拥有隐私。只是这场演出本身就是围绕Jacintha Abisheganaden的三段婚姻与离异展开的。因此，如果它要以此为核心，就必须深入探究这些婚姻。
然而，我们看到的却是Jacintha Abisheganaden和Dick Lee将他们的婚礼派对描述成一场闹剧：婚车空调坏了，前往圣淘沙婚礼现场的舢板船途中耗尽了燃料，尽管新娘是素食者，但68桌宾客却享用着烤乳猪，等等。
这些故事很有趣，但感觉像是在回避——一种谈论婚姻却不触及婚姻实质的方式。
充满期待
《Lush Life》在2026年“新加坡国际艺术节”上亮相，其构思引人入胜：两位标志性的音乐人物重返舞台，共同回顾半个多世纪以来将他们联系在一起的友谊、合作、婚姻、离异与音乐。
该剧由新加坡最具国际声誉的戏剧制作人之一Ong Keng Sen编剧和执导，他花费了数小时采访了二人。魅力十足的Frances Lee——她的出现总能让人眼前一亮——在剧中饰演年轻版的Jacintha Abisheganaden，为演出增色不少。
Jacintha Abisheganaden本人曾将《Lush Life》形容为一部“传记片”。然而，该剧所呈现的故事却出奇地狭隘——与其说是一位艺术家的传记，不如说是一个被她嫁过的男人所定义的女性的故事。
难道她自己的故事不足以撑起整场演出吗？她是1990年代新加坡最受欢迎的电视和戏剧演员之一。她曾签约Groove Note Records，她的歌曲也曾出现在好莱坞电影中。作为文化奖得主Alex Abisheganaden的女儿，她继承了非凡的音乐基因，并将其发扬光大。
为什么不多花些时间在这些方面呢？为什么不展示那个音乐世家的孩子、那个在舞台和录音室中成长的女性、那个在电视与戏剧、流行与爵士乐之间自如切换的艺术家呢？
人们只能猜测，将叙事重心放在男人和婚姻上究竟是谁的决定。导演Ong Keng Sen本人令人印象深刻的作品——以及他对挖掘记忆、身份和历史的长期兴趣——表明他完全有能力呈现一场比这更丰富的舞台表演。
就目前来看，《Lush Life》忽略了她童年和艺术成长的背景，几乎直接跳到她的第一段婚姻，并以2008年的最后一次离婚收场。年轻观众若不完全理解为何Jacintha Abisheganaden和Dick Lee在新加坡文化史上占有如此重要的地位，也是情有可原的。
《Lush Life》的结尾也如开头般突兀——在一段结束独白中，她将焦点对准了未透露姓名的第三任丈夫的暴力行为，称他是一个喜欢“砸东西”的人，还可能是一名“掘金者”。
感谢音乐
在舞台呈现上，Ong Keng Sen为表演者营造了一个充满记忆与幻觉的装置：投影、现场视频、舞台中的舞台、专辑封面以及艺术史的引用，这些元素似乎意在将这段本土流行音乐史提升到更宏大、更富神话色彩的层面。
在最好的情况下，舞台设计给人一种在美术馆灯光下重新审视一段人生的感觉。而在最差的情况下，感觉就像是制作方在用历史艺术来掩盖情感的单薄。视觉语言暗示了深度，但演员的独白并未随之深入。
音乐部分终究是这场演出的亮点。演出的15首歌曲中有12首由Dick Lee本人创作，大部分来自他的早期作品。尽管有些歌曲带有当时流行金曲的印记，但它们依然旋律优美、风趣幽默且情感真挚。
这些歌曲也让人们得以一窥他后来娴熟的音乐借鉴技巧，这种技巧定义了他1989年的突破性专辑《The Mad Chinaman》，该专辑将Dick Lee的职业生涯推向了巅峰。
事实上，当Dick Lee演唱那些似乎影射他自身回避态度的歌曲时——包括那首带有挤眉弄眼暗示的《Love Me The Way I Am》——或者当Jacintha Abisheganaden重温《Something Cool》或《Here’s To Life》等爵士经典时，演出才找到了它在其他部分难以维持的深刻感。
歌曲比台词更能表达他们的心声——而Dick Lee和Jacintha Abisheganaden在歌唱时也最具感染力和魅力。
在最后阶段，随着演出更深入地转向爵士乐，Jacintha Abisheganaden在演唱关于失落、智慧和生存的歌曲时潸然泪下。正是在这里，人们才瞥见了《Lush Life》本可能呈现的更丰富的面貌——它讲述的不仅是丈夫、争吵、失望和家庭暴力的故事，更是一位艺术家在人生的每个阶段都与音乐相伴的写照。
俗话说，人生苦短，艺术永恒。Jacintha Abisheganaden和Dick Lee的歌曲依然能够直击人心，即使围绕这些歌曲构建的演出本身未能做到这一点。
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